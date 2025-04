W historii show-biznesu znajdzie się masa przykładów gwiazd, które wybrały niemalże identyczne kreacje, nawet na tę samą galę. Nie każdy śledzi takie niuanse, ale my postarałyśmy się wytropić celebrytki, które stały się ofiarami takich sytuacji.

W świecie show-biznesu gwiazdy nie mogą sobie pozwolić na uchybienia. Czerwony dywan rządzi się swoimi prawami - kto raz zaliczy wpadkę, ten nie może liczyć na to, że zostanie to zapomniane. Wielkie gale mają charakter bardzo wystawny, zatem gwiazdy, nad których wizerunkiem pracuje sztab stylistów, i których kreacje pochodzą z największych domów mody, chcą wyglądać oryginalnie i wyjątkowo. Dlatego też, aby zapobiec stylizacyjnym "efektom ksero" i porównaniom, agenci gwiazd pilnują informacji na temat tego, co na daną okazję założą "koleżanki po fachu". Co prawda imprezy i wydarzenia, mające miejsce "na naszym podwórku", nie mają ani takiej rangi, ani biznesowego znaczenia, jednakże każda drobna wpadka zostaje na długo zapamiętana.

Kto zaliczył modową wpadkę?

Według naszych obserwacji, największego pecha w tej dziedzinie ma... stylistka (sic!), Joanna Horodyńska. Nie wiemy czy to kwestia przypadku, czy może tego, że Horodyńska ma bogato wyposażoną szafę i posiada większość ciuchów, które są ostatnim krzykiem mody. Stylistka wybiera stylizacje, które są dość często powielane, choć i jej samej zdarza się zaliczyć modowe faux pas. Kto jeszcze znalazł się w gronie pechowych fashiostek? Zobaczcie!

