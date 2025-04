Stare zdjęcia polskich celebrytów od lat krążą po sieci jako przykład tego, że nie ma brzydkich ludzi, są tylko niedofinansowani. Żarty żartami, ale celebrytki, nawet te z milionami na koncie, zaliczają szereg wpadek makijażowo-urodowych. Chcecie zobaczyć kto prowadzi w zestawieniu?

Urodowe grzeszki i wpadki gwiazd

Jeśli chodzi o polskie przodowniczki w kategorii "urodowe grzechy", to zdecydowanie na topliście (zdaniem internautów) plasuje się Małgorzata Rozenek. Jej wielka metamorfoza wzbudziła niemałe zainteresowanie, a zwłaszcza wiek celebrytki, który wciąż jest owiany tajemnicą i teorie na ten temat trafiły między bajki a książki historyczne.

Wśród zagranicznych gwiazdek szczególna uwaga należy się Cameron Diaz. Aktorka słynie z maniakalnej obsesji na punkcie zdrowego żywienia i dbania o ciało. Niestety, nie przekłada się to na troskę o wygląd. Po macoszemu obchodzi się ze swoimi włosami, zapomina, że lakier na paznokciach nie jest wieczny, a oko obrysowane czarną kreską to pieśń przeszłości. To dopiero wpadka!

Które gwiazdy popełniły w przeszłości (nawet nie tak dalekiej) urodowe grzechy, z których rozliczają je media? Zobaczcie same!

