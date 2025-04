Wpadki w telewizji na żywo to wdzięczny temat do żartów i materiał do tworzenia memów. Nie wszystkie wpadki jednak są zabawne, a bywają także groźne. I to także wtedy, gdy mają miejsce w telewizji śniadaniowej.

Małgorzata Tomaszewska o wpadkach w telewizji

Małgorzata Tomaszewska jest jedną z prowadzących „Pytanie na śniadanie”. W Telewizji Polskiej pojawiła się niedawno, zastępując Monikę Zamachowską.

Przyznała, że wpadki to nieodłączna część programów na żywo, a ich prawdziwą królową jest Marzena Rogalska. Prezenterka zaznaczyła jednak, że w tym pozytywnym sensie, ponieważ z każdej sytuacji potrafi ona wyjść z twarzą:

Właśnie to jest siła Marzeny Rogalskiej, że z każdej sytuacji na antenie, ona zrobi zabawną. - powiedziała Małgorzata Tomaszewska.

Prezenterka zauważyła, że ostatnia wpadka z hamakiem (załamał się pod ciężarem dziennikarki), rozbawiła nie tylko widzów, lecz także ekipę programu. Dodała także, że jest to w pewnym sensie specyfika pracy w programach na żywo:

Program na żywo ma to do siebie, że tych wpadek jest sporo (...), póki nie są niebezpieczne, to są bardzo zabawne. - dodała prezenterka.

Warto jednak przypomnieć, że w 2016 roku na antenie telewizji śniadaniowej miała miejsce nieprzewidziana sytuacja, w której Marzena Rogalska została poważnie zraniona. Gość „Pytania na śniadanie” wykonywał sztuczkę z gwoździem, który przypadkowo wbił się w dłoń prowadzącej. Konieczna okazała się wizyta w szpitalu.

Małgorzata Tomaszewska przyznała się także do własnej wpadki.

My mieliśmy z Olkiem (Aleksander Sikora - red.) pamiętam taką sytuację, że kompletnie nie potrafiliśmy przestać się śmiać. - powiedziała M. Tomaszewska.

Dziennikarka przyznała, że temat, o którym rozmawiali, wcale nie był śmieszny, tym ważniejsze było jak najszybsze opanowanie emocji.

