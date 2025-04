Zawiesiłam się wtedy na długo nad tym zdaniem. Wydało mi się ckliwe i infantylne, bo przecież takie rzeczy zdarzają się tylko w filmach albo książkach, przeważnie Harlequinach. Kilka miesięcy później przypomniałam sobie ten tekst, nie mogąc uwierzyć, że coś takiego mnie spotkało.

Tego wieczora wracałam późno z biura. Pracowaliśmy nad projektem dla nowego, ważnego klienta i trochę się przedłużyło. Zapadł już zmrok. Kiedy podeszłam pod swój blok, spojrzałam w okno na parterze, w którym kusząco rozlewało się ciepło światła.

W tym mieszkaniu tętniło życie. Piętro wyżej framuga zionęła smutną, dołującą ciemnością. Tam mieszkałam… Nikt na mnie nie czekał. Nie było w tym nic wyjątkowego, nigdy na mnie nikt nie czekał. Ale tego wieczora nagle ten fakt spowodował, że poczułam dojmującą, przenikliwą pustkę i smutek.

Miałam ponad trzydzieści lat, a nie udało mi się założyć rodziny ani stworzyć związku. Spotykałam się z kilkoma mężczyznami, z jednym nawet mieszkałam przez rok. Niestety, to nie było to. Nigdy żadna z moich relacji nie zaczęła się słynnymi motylami w brzuchu, bezsennością i bezgranicznym poczuciem szczęścia. Zawsze myślałam, że uczucie przyjdzie później. Ale moi partnerzy, zamiast mnie olśniewać, tylko mnie rozczarowywali.

I tak teraz po ciężkim dniu pracy siedziałam samotnie na kanapie, patrząc w telewizor z kieliszkiem wina w ręku, a strach, że tak już będzie wyglądało moje życie, nagle zaczął łapać mnie za szyję zimną, duszącą pętlą.

Tej nocy długo nie mogłam zasnąć. W głowie kołatały mi się myśli, że nic nie ma sensu, a ja jestem do niczego. Przysnęłam nad ranem. Musiał to być mocny sen, bo nie usłyszałam budzika. Kiedy na niego spojrzałam, było pół godziny po czasie, o którym powinnam była wstać. Zerwałam się z łóżka jak oparzona.

Tego dnia mieliśmy spotkanie z nowym klientem. Byłam odpowiedzialna za prezentację. W pośpiechu się ubrałam. W papierowym kubku, których na szczęście miałam zapas na takie okazje, zrobiłam sobie kawę i wypadłam na ulicę. Akurat jechała taksówka.

Na co dzień nie pozwalałam sobie na takie luksusy, ale do spotkania miałam kwadrans, więc bez wahania zamachałam. Pod biurem wysiadłam z samochodu, w jednej ręce trzymając teczkę z dokumentami, a w drugiej kubek z kawą. Ruszyłam szybkim krokiem do drzwi, gdy nagle z całym impetem wpadł na mnie jakiś mężczyzna. Patrzył w ekran swojego smartfona i w ogóle nie zwracał uwagi na to, dokąd idzie.

Ten wariat wszystko zniszczył

– Czy pan oszalał?! – wrzasnęłam wściekła, patrząc na wielką plamę, jaką kawa utworzyła na mojej bluzce. – Co to, ma pan piętnaście lat i nie może się oderwać od komórki?

– Przepraszam – na twarzy przechodnia malowało się zdumienie i zawstydzenie. – Dostałem ważny…

– To jest powód, żeby wpadać na ludzi?! Ta kawa była na szczęście zimna. Ale jak ja wyglądam?!

– Naprawdę bardzo mi… – zaczął mężczyzna.

Trudno było mu odmówić uroku. Miał orzechowe, jasne oczy i ciemne włosy, opadające z lewej strony niesfornie na czoło. Mimo to dla mnie w tym momencie był kretynem.

– Nie mam czasu na dyskusje, jestem spóźniona! – warknęłam. – I weź się, człowieku, w końcu ogarnij! – warknęłam na odchodne.

Może za ostro go potraktowałam. Takim zbolałym spojrzeniem patrzył na mnie. Ale przecież mój strój był w opłakanym stanie. Nie dość, że byłam spóźniona, to jeszcze coś musiałam wykombinować z bluzką, żeby nie zrobić fatalnego wrażenia na zebraniu. Aż zatrzęsłam się ze złości. Wpadłam do biura. Karolina, koleżanka z pokoju, na mój widok aż jęknęła.

– Już na ciebie czekają, ale nie możesz tak pójść – powiedziała.

Uprosiłam ją, żeby pożyczyła mi swoją bluzkę i posiedziała przez godzinę w samym żakiecie zapiętym pod szyję. Przebrałam się i rozdygotana pobiegłam w stronę sali konferencyjnej. Przed drzwiami wzięłam kilka głębokich wdechów i otworzyłam je.

Jeżeli chociaż trochę udało mi się uspokoić, to to, co ujrzałam w środku, wszystkie moje starania zniweczyło w sekundę. Zza stołu wstał mój szef i człowiek, który oblał mnie kawą!

Podszedł do mnie i wyciągnął rękę.

– Siemaszko! – powiedział.

Zamurowało mnie. Zabrakło mi tchu. Poczułam, jak policzki zaczynają mnie palić żywym ogniem, po plecach spłynęła mi strużka potu, zaschło w gardle. Moje dłonie zrobiły się wilgotne. Niepostrzeżenie wytarłam je w spódnicę i podałam mu prawą.

Nie mogłam wydusić z siebie słowa. Stałam jak sparaliżowana i marzyłam o tym, żeby się zapaść pod ziemię. Cisza w pomieszczeniu była prawie namacalna. Mój kierownik chrząknął wymownie.

– To jest pani Sylwia, która przygotowała ofertę dla pana – powiedział wyraźnie zły. – Usiądźmy wszyscy i dajmy pani przygotować się do prezentacji – zaproponował.

Dalszą część spotkania pamiętam jak przez mgłę. Byłam bardzo dobrze przygotowana, więc przedstawiłam naszą ofertę. Działałam jak na autopilocie. Czułam się potwornie, oddychałam płytko, brakowało mi powietrza. Byłam równocześnie zażenowana i wściekła na całą tę absurdalną sytuację.

Nie mogłam uwierzyć, że spotyka to właśnie mnie. Taką zawsze zorganizowaną, przygotowaną na wszystko osobę. Marzyłam o tym, żeby spotkanie się już skończyło i żebym mogła zaszyć się w jakimś najciemniejszym kącie. W końcu dobrnęłam do ostatniego wykresu. Pożegnałam się i na trzęsących się nogach wyszłam z sali.

Musiałam przytrzymać się ściany, bo zakręciło mi się w głowie. Skierowałam się do drzwi wyjściowych i wyszłam na zewnątrz. Nie było tutaj mowy o świeżym powietrzu, w końcu stałam przy ruchliwej ulicy pełnej samochodów. Ale była chociaż przestrzeń, której bardzo potrzebowałam.

Zamknęłam oczy i zaczęłam powoli oddychać, próbując odegnać uczucie paniki. Byłam pewna, że szef mnie zwolni po tym, co właśnie zaprezentowałam. Przyszłam spóźniona, w wyraźnie za małej bluzce i jeszcze ośmieszyłam siebie, a tym samym całą firmę. Klient na pewno po tym wszystkim nie będzie chciał z nami pracować, a tego dyrektor na pewno mi nie daruje.

Nie wierzę własnym uszom

– Przepraszam, pani Sylwio – usłyszałam za plecami miły głos.

Otworzyłam oczy. Przede mną stał sprawca wszystkich moich dzisiejszych nieszczęść. Nie wyglądał jednak wcale jak wcielony diabeł. Uśmiechał się niepewnie.

– Chciałem pani powiedzieć, że prezentacja bardzo mi się podobała. Była rzeczowa i przekonująca. Od razu po pani wyjściu zapewniłem dyrektora, że moja firma podpisze kontrakt. Dodałem również, że jest to pani zasługą. I nie skłamałem.

– Dziękuję – odparłam, ponieważ nie wiedziałam za bardzo, co innego mogę powiedzieć.

Moja cała wściekłość na tego człowieka nagle wyparowała.

Niewątpliwie miała na to wpływ wiadomość, że moja prezentacja została pochwalona przez klienta, a kontrakt zostanie podpisany. Znałam dobrze mojego szefa. Złapaliśmy duże zlecenie, więc wszystko puści w niepamięć.

Dostał to, czego pragnął. Nic innego go nie obchodziło. Ogromny kamień spadł mi z serca. Ale było coś jeszcze. Dźwięk głosu tego mężczyzny, kiedy już nie targały mną ogromne emocje i stres, wydał mi się taki delikatny i miękki. Jego spojrzenie łagodne i intrygujące.

– Niemniej nic nie tłumaczy tego, że przez nieuwagę wpadłem na panią i zniszczyłem ubranie – mówił nadal Norbert. – W materiałach, które otrzymałem, znalazłem numer telefonu do pani. Jeśli mogę, pozwolę sobie zadzwonić za kilka dni. Chciałbym zaprosić panią na kolację i zrekompensować w ten sposób nerwy…

Zupełnie bezwiednie mój wzrok powędrował w stronę serdecznego palca jego prawej dłoni. Szukałam obrączki, ale jej nie znalazłam…

– Czy da się pani zaprosić? – zapytał, bo nadal milczałam.

– Tak, naturalnie – odparłam i pożegnaliśmy się.

Wracając do biura, myślałam sobie, że to właśnie to uczucie, te słynne motyle w brzuchu. W końcu i ja ich doświadczyłam!

