Katalog biura podróży leżał na kuchennym stole, otwarty na stronie ze zdjęciami pięknych plaż. Od miesięcy przeglądałam te oferty. Pracowałam w biurze rachunkowym, gdzie każdego dnia tonęłam w dokumentach, tabelkach i zestawieniach. Zbliżały się moje pięćdziesiąte urodziny i czułam, że po prostu muszę gdzieś wyjechać. Choć na tydzień. Gdzieś, gdzie jedynym moim zmartwieniem będzie wybór smaku lodów i decyzja, czy iść na plażę przed, czy po południu.

Marzyłam o urlopie

Gdy Stefan wszedł do kuchni, natychmiast zamknęłam kolorowy folder. Zrobiłam to niemal odruchowo, jak uczennica przyłapana na rysowaniu na marginesach zeszytu podczas ważnej lekcji. Mój mąż miał bardzo specyficzne podejście do wydawania pieniędzy. Zarabialiśmy oboje, nasze pensje wpływały na wspólne konto, ale to on przejął rolę domowego księgowego.

– Znowu oglądasz te bzdury? – zapytał, rzucając klucze na blat.

Spojrzał na katalog z takim niesmakiem, jakby to był co najmniej wniosek o ogłoszenie upadłości.

– To nie są bzdury, Stefanie. Od pięciu lat nigdzie nie byliśmy. Pracuję po osiem, czasem dziesięć godzin dziennie. Chciałabym odpocząć. Pomyślałam o Grecji albo Hiszpanii. Mają teraz świetne oferty w przedsprzedaży na wrzesień.

– Jaka Hiszpania, Jolu? Jaka Grecja? – prychnął, otwierając lodówkę. – Przecież mamy działkę za miastem. Tam jest cisza, spokój, własne pomidory. A ty wymyślasz jakieś fanaberie. Wiesz dobrze, jak dzisiaj wszystko drożeje. Trzeba być rozsądnym, a nie rzucać pieniędzmi na prawo i lewo.

Westchnęłam ciężko. Działka. Nasz letni azyl, który dla mnie oznaczał wyłącznie ciągłe pielenie grządek, koszenie trawy, walkę z chwastami i gotowanie obiadów w prowizorycznej kuchni bez bieżącej ciepłej wody. To nie był żaden odpoczynek. To była zmiana miejsca wykonywania obowiązków domowych.

Mąż wszystko kalkulował

Z każdym dniem Stefan stawał się coraz bardziej rygorystyczny w kwestii naszych finansów. Zaczął domagać się paragonów za codzienne zakupy. Twierdził, że musimy zoptymalizować domowy budżet, skoro wszystko tak strasznie drożeje.

Pamiętam doskonale tamto wtorkowe popołudnie. Wróciłam z targu z dwiema ciężkimi siatkami. Kupiłam warzywa, owoce i trochę droższy chleb z ziarnami, który zawsze lubił.

– Trzydzieści złotych w piekarni? – zapytał wieczorem, przeglądając zgnieciony świstek papieru. – Jolu, czy ty naprawdę musisz kupować te wymyślne bułki z pestkami dyni? Zwykłe kajzerki są o połowę tańsze.

– Stefanie, to tylko kilka bułek i dobry chleb. Zarabiam własne pieniądze, chyba mogę kupić pieczywo, na które mam ochotę?

– Tu nie chodzi o ochotę, tylko o zasady! – podniósł głos, stukając palcem w stół. – Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. Rozrzutność zaczyna się od takich drobiazgów. Ja staram się dbać o naszą przyszłość, a ty myślisz tylko o chwilowych zachciankach. O jakichś wakacjach, o bułkach za trzy złote.

Zamilkłam. Czułam się upokorzona. Kobieta w moim wieku, pracująca na pełen etat, tłumacząca się mężowi z zakupu pieczywa. Zaczęłam się zastanawiać, czy może faktycznie przesadzam? Może to ja jestem nieodpowiedzialna? Odpuściłam temat wyjazdu. Katalog schowałam głęboko na dno szuflady w biurku. Zaczęłam kupować tańsze produkty, rezygnować z drobnych przyjemności, żeby tylko nie musieć wysłuchiwać jego uwag.

Odkryłam sekret męża

Minęły dwa miesiące. Nadeszła połowa lipca, słońce prażyło niemiłosiernie, a ja każdą wolną chwilę spędzałam w dusznym biurze lub na naszej działce, pieląc rzędy marchewek. Stefan był zadowolony. Chwalił mnie za gospodarność, choć wciąż z uporem maniaka sprawdzał wszystkie rachunki.

Pewnego sobotniego poranka Stefan wyjechał na giełdę rolniczą. Zostałam w domu, żeby zrobić generalne porządki. Odkurzałam w jego gabinecie, ostrożnie omijając biurko. Nagle zauważyłam, że szuflada, którą zawsze zamykał na klucz, jest delikatnie uchylona. Zapewne w pośpiechu zapomniał jej zatrzasnąć.

Nie miałam w zwyczaju grzebać w jego rzeczach, ale moją uwagę przykuła gruba, tekturowa teczka z napisem „Wyciągi – konto oszczędnościowe”. Nie wiedziałam o żadnym osobnym koncie oszczędnościowym. Mieliśmy jedną wspólną lokatę, do której oboje mieliśmy dostęp.

Z ciekawości, a może przez jakiś szósty zmysł, pociągnęłam za brzeg teczki. Wyciągnęłam z niej kilka wydrukowanych arkuszy. Zaczęłam czytać pozycje i z każdym kolejnym wersem czułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg.

To było jego indywidualne konto, na które przelewał sporą część swojej pensji, zanim przelał resztę na nasze wspólne. Ale to nie same oszczędności mnie zszokowały. To były wydatki.

Przelew wychodzący: „Dla Sylwii na wyjazd do Mediolanu” – cztery tysiące złotych.

Przelew wychodzący: „Sylwia – zaliczka na projektanta wnętrz” – osiem tysięcy złotych.

Przelew wychodzący: „Dopłata do leasingu – Sylwia” – dwa tysiące złotych miesięcznie.

Sylwia była jego córką z pierwszego małżeństwa. Miała dwadzieścia osiem lat. Zawsze uważałam ją za samodzielną, ambitną kobietę, która świetnie radzi sobie w życiu. Na spotkaniach rodzinnych opowiadała o swoich sukcesach, zagranicznych wycieczkach, nowych torebkach z butików. Zawsze myślałam, że sama na to zapracowała.

Usiadłam na krześle, wpatrując się w te kartki. Mój mąż, człowiek, który wczoraj zrobił mi awanturę o kupno nieco droższego płynu do prania, lekką ręką wysyłał tysiące złotych dorosłej córce na jej luksusowe życie. Sponsorował jej zagraniczne wojaże, podczas gdy mnie wysyłał na zaniedbaną działkę pod miastem, twierdząc, że Grecja to niepotrzebna fanaberia.

Byłam wściekła

Czekałam na niego w salonie. Wyciągi położyłam na środku szklanego stolika kawowego. Kiedy wrócił, od razu zauważył, że coś jest nie tak. Mój wzrok musiał mówić sam za siebie.

Spojrzał na stolik, potem na mnie. Jego twarz nie wyrażała absolutnie niczego. Żadnego wstydu, żadnego zakłopotania. Tylko zimną irytację.

– Grzebałaś w moich rzeczach – powiedział cicho, stawiając torbę na podłodze.

– Szuflada była otwarta – odpowiedziałam, starając się opanować drżenie głosu. – Stefanie, co to ma znaczyć? Wyliczasz mi każdą złotówkę, każdą bułkę i paczkę masła. Odmawiasz mi tygodnia wakacji raz na pięć lat, opowiadając o trudnych czasach i oszczędzaniu. A za moimi plecami utrzymujesz dorosłą córkę i fundujesz jej luksusy?

– Sylwia jest moją córką. To moje pieniądze i mam prawo pomagać własnemu dziecku.

– Pomagać? – zaśmiałam się gorzko, czując łzy pod powiekami. – Ty jej nie pomagasz. Ty jej finansujesz wakacje we Włoszech i wystrój mieszkania! A mnie każesz zadowolić się wyrywaniem chwastów na działce! Czy ty w ogóle widzisz, jak mnie traktujesz?

Stefan usiadł na kanapie naprzeciwko mnie. Poprawił kołnierzyk koszuli. Patrzył na mnie z góry, z tym swoim charakterystycznym chłodem, który przez lata brałam za opanowanie.

– Powiedzmy sobie szczerze, Jolu. Sylwia jest młoda, ma przed sobą całe życie. Musi bywać w świecie, poznawać ludzi, budować swój status. Inwestycja w nią ma sens.

Zamarłam. Słowa docierały do mnie jak przez grubą warstwę waty.

– A inwestycja we mnie? – zapytałam szeptem.

– A ty? Ty masz wszystko, czego ci potrzeba. Masz dach nad głową, masz co włożyć do garnka. Wakacje w ciepłych krajach nic w twoim życiu nie zmienią. Na ciebie po prostu nie warto już wydawać takich pieniędzy. To wyrzucanie gotówki w błoto.

Powiedział to z taką obojętnością, że zabrakło mi tchu. Nie było w tym gniewu ani chęci zranienia mnie. To było jeszcze gorsze. To była jego szczera, chłodna kalkulacja. Dla niego byłam tylko sprzętem domowym. Kimś, kto ma dbać o porządek, gotować i nie generować niepotrzebnych kosztów.

Czas pomyśleć wreszcie o sobie

Przez kilka minut siedzieliśmy w absolutnej ciszy. Słyszałam tylko tykanie zegara na ścianie. Wszystko stało się krystalicznie jasne. Wszystkie te lata, kiedy zgadzałam się na jego warunki, tłumacząc sobie, że to po prostu gospodarność. Wszystkie te wyrzeczenia, zrezygnowanie z własnych potrzeb w imię rzekomego wspólnego dobra. Wspólne dobro nigdy nie istniało. Było dobro jego i jego córki. Ja byłam tylko darmową siłą roboczą.

Wstałam. Nie krzyczałam, nie rzucałam talerzami. Poczułam dziwny, wyzwalający spokój.

– Gdzie idziesz? – zapytał, widząc, że kieruję się do przedpokoju.

– Jadę do biura podróży. Zapłacę ze swoich własnych, ciężko zarobionych pieniędzy. I wiesz co, Stefanie? Polecę do tej Hiszpanii czy Grecji sama.

Nie czekałam na jego odpowiedź. Wyszłam z mieszkania, zamykając za sobą drzwi. Po raz pierwszy od bardzo dawna wzięłam głęboki oddech i poczułam, że z każdym krokiem odzyskuję kontrolę nad własnym życiem.

Jolanta, 50 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

