Stałem przed masywnymi, dębowymi drzwiami, wpatrując się w mosiężną kołatkę, którą pamiętałem jeszcze z czasów dzieciństwa. W dłoniach ściskałem ogromny bukiet różowych piwonii. To były jej ulubione kwiaty. Zawsze powtarzała, że mają w sobie nieuchwytną elegancję, coś, czego brakuje dzisiejszemu światu. Kupiłem je rano na targu, starannie wybierając najpiękniejsze pąki. Chciałem, żeby ten dzień był wyjątkowy. W końcu było święto, Dzień Matki, idealna okazja do tego, by zakopać topór wojenny i spróbować zacząć wszystko od nowa.

Serce biło mi mocniej niż zwykle. Klatka schodowa w kamienicy była chłodna i pachniała starym woskiem oraz pastą do podłóg. Przez ułamek sekundy zastanawiałem się, czy nie odwrócić się na pięcie i nie uciec. Zawsze byłem w jej oczach kimś, kto musi nieustannie udowadniać swoją wartość. Od najmłodszych lat czułem na sobie jej badawczy, krytyczny wzrok. Nic nigdy nie było wystarczająco dobre. Czwórka z matematyki oznaczała porażkę, a drugie miejsce w konkursie recytatorskim było powodem do milczenia przez cały wieczór.

Wziąłem głęboki oddech, próbując uspokoić gonitwę myśli. Przecież to moja matka. Niezależnie od tego, co powiedzieliśmy sobie kilka miesięcy temu, krewni to krewni. Przycisnąłem dzwonek do drzwi. Jego znajomy, ostry dźwięk rozszedł się po korytarzu. Czekałem.

Nie mogłem sprostać jej oczekiwaniom

Zawsze miała wobec mnie wielkie plany. Pochodziła z rodziny o długich tradycjach prawniczych. Mój dziadek był sędzią, wujek prowadził renomowaną kancelarię. Od małego byłem przygotowywany do tego, by założyć togę i kontynuować rodowe dziedzictwo. Moje życie było zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach, zanim jeszcze zdążyłem wypowiedzieć pierwsze słowo. Najlepsze szkoły, korepetycje, kursy języków obcych. Nie miałem czasu na beztroskie bieganie po podwórku z rówieśnikami. Moim zadaniem było spełnianie ambicji, których ona sama nie mogła zrealizować.

Problem polegał na tym, że ja nigdy nie chciałem być prawnikiem. Paragrafy, kodeksy i sądowe sale napawały mnie niewytłumaczalnym chłodem. Zamiast tego odnajdywałem spokój w tworzeniu. Pamiętam, jak jako nastolatek spędzałem godziny w warsztacie starego sąsiada, ucząc się pracy z drewnem. Zapach trocin, dotyk surowej deski, proces zamieniania bezkształtnego kawałka materii w coś pięknego i użytecznego – to było coś, co dawało mi prawdziwą radość.

Kiedy oznajmiłem jej, że nie zamierzam zdawać na aplikację, a zamiast tego otwieram własną pracownię stolarską, w domu rozpętało się prawdziwe piekło. Spojrzała na mnie tak, jakbym właśnie oznajmił, że zamierzam zrujnować całe stulecie rodzinnej tradycji.

– Mój syn nie będzie zwykłym rzemieślnikiem – powiedziała wtedy, a jej głos był ostry jak brzytwa.

Próbowałem tłumaczyć, że to moja pasja, że tworzenie mebli na wymiar to sztuka, że mam już pierwszych klientów. Nic do niej nie docierało. Dla niej liczył się tylko prestiż, status społeczny i to, co powiedzą znajomi z jej elitarnego kręgu. Wyszła z pokoju, a następnego dnia kazała mi spakować swoje rzeczy.

Słyszałem ją zza drzwi

Przycisnąłem dzwonek po raz drugi. Cisza. Zbliżyłem ucho do chłodnego drewna. Wyraźnie słyszałem, że w środku gra telewizor. Poznałem charakterystyczny głos prezentera jej ulubionego programu informacyjnego. Była w domu. Wiedziałem, że tam jest. Zawsze spędzała niedzielne przedpołudnia w salonie, pijąc kawę z porcelanowej filiżanki.

Zastukałem delikatnie w drzwi, mając nadzieję, że może po prostu nie słyszała dzwonka. Może była w kuchni? A może z premedytacją mnie ignorowała?

– Mamo, to ja – powiedziałem na tyle głośno, by mój głos przeniknął przez barierę. – Przyniosłem piwonie. Wpuść mnie, proszę.

Żadnej reakcji. Dźwięk telewizora nawet na moment nie ucichł. Poczułem, jak narasta we mnie frustracja mieszająca się z ogromnym smutkiem. Dlaczego nie potrafiła po prostu odpuścić? Dlaczego jej duma zawsze musiała być ważniejsza od naszego relacji?

Cofnąłem się o krok. W głowie świtała mi myśl, by po prostu zostawić kwiaty na wycieraczce i odejść, ale coś kazało mi spróbować jeszcze raz. Wyciągnąłem telefon i wybrałem jej numer. Słyszałem, jak dzwonek jej aparatu rozlega się w przedpokoju, tuż za ścianą. Grał przez kilkanaście sekund, po czym ucichł, odrzucony pewnie jednym ruchem palca.

Zbiegłem na dół, do głównego wejścia kamienicy. Tam znajdował się stary, analogowy domofon. Pomyślałem, że jeśli usłyszy mój głos z ulicy, może w końcu zareaguje. Wcisnąłem odpowiedni guzik. Sygnał łączenia wydawał się trwać w nieskończoność.

Jej słowa mnie załamały

W końcu usłyszałem trzask podnoszonej słuchawki. Moje serce na moment zamarło.

– Słucham – rozległ się jej głos, chłodny, opanowany, pozbawiony jakichkolwiek emocji.

– Mamo, to ja. Stoję na dole. Byłem przed chwilą pod twoimi drzwiami. Proszę cię, wpuść mnie. Chcę z tobą porozmawiać. Dzisiaj jest Dzień Matki.

Zapadła cisza. Słyszałem tylko szum ulicy za moimi plecami i własny, przyspieszony oddech. Zacisnąłem dłoń na łodygach piwonii tak mocno, że ostre kawałki wbijały mi się w skórę, choć te kwiaty nie miały prawdziwych kolców. Może to był tylko mój własny ból.

– Nie mam syna – powiedziała powoli, akcentując każde słowo. – Od dnia, w którym postanowiłeś zniszczyć wszystko, nad czym pracowałam przez całe twoje życie, przestałeś dla mnie istnieć. Nie przychodź tu więcej.

– Mamo, błagam cię, nie rób tego. Nie możesz mnie skreślić tylko dlatego, że robię w życiu coś innego, niż sobie zaplanowałaś.

– Mój syn byłby kimś. Ty wybrałeś bycie nikim. Żegnam.

Trzask odkładanej słuchawki zabrzmiał w moich uszach jak wyrok. Stałem przed panelem domofonu, wpatrując się w wyblakłe nazwiska mieszkańców. Świat wokół mnie pędził, samochody przejeżdżały ulicą, ludzie mijali mnie na chodniku, a ja czułem się tak, jakby czas całkowicie się zatrzymał.

Powoli ruszyłem z powrotem na górę. Musiałem to zrobić. Musiałem zamknąć ten rozdział. Kiedy ponownie znalazłem się przed jej drzwiami, telewizor wciąż grał cicho w głębi mieszkania. Położyłem piękny, różowy bukiet na szarej wycieraczce. Płatki już zaczynały delikatnie opadać, tracąc swoją świeżość.

Odwróciłem się i zacząłem schodzić po schodach. Z każdym krokiem czułem, jak opada ze mnie ciężar wieloletnich oczekiwań. Nie byłem prawnikiem i nigdy nim nie zostanę. Nie byłem dziedzicem wielkiej tradycji. Byłem tylko stolarzem. I po raz pierwszy w życiu poczułem, że mnie to wystarczy, nawet jeśli oznaczało to, że te drzwi pozostaną dla mnie na zawsze zamknięte.

Krzysztof, 28 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

