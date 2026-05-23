Miałam już spakowaną walizkę, nową sukienkę w kwiaty i przewodnik po Chorwacji z zaznaczonymi najlepszymi kawiarniami. Zamiast szumu morskich fal powitał mnie jednak ogłuszający dźwięk wiertarki, a zapach olejku do opalania ustąpił miejsca wszechobecnemu pyłowi. Patrzyłam, jak moje marzenia o odpoczynku toną w cemencie, podczas gdy mój mąż odnalazł w tym chaosie sens życia.

Odliczałam dni do wyjazdu

Przez cały rok funkcjonowaliśmyz Andrzejem jak w dobrze nakręconym, ale potwornie monotonnym zegarku. On spędzał całe dnie w biurze rachunkowym, wpatrzony w słupki cyfr na monitorze, a ja biegałam między zajęciami w szkole językowej a domem. Nasze wieczory sprowadzały się do wymiany kilku zdań nad stygnącą herbatą i zasypiania przed telewizorem. Niby byliśmy dobrym małżeństwem, ale czułam, że gdzieś po drodze zgubiliśmy iskrę. Rytm naszego życia wyznaczały rachunki, zakupy i zmęczenie.

Dlatego ten urlop miał być wyjątkowy. Pierwszy raz od pięciu lat postanowiliśmy zaszaleć. Zarezerwowaliśmy piękny apartament w Makarskiej, z widokiem na turkusowe morze i góry biokowskie. W mojej wyobraźni już tam byłam. Spacerowałam wąskimi uliczkami, jadłam świeże owoce i wreszcie miałam czas, by po prostu porozmawiać z mężem o wszystkim i o niczym. Planowaliśmy każdą wycieczkę, każdy obiad w portowej tawernie. Na stole w salonie piętrzyły się mapy, a w mojej szafie czekały nowe letnie ubrania, starannie dobrane na tę okazję.

– Zobaczysz, to będą nasze najlepsze wakacje – mówił Andrzej, zamykając laptopa po opłaceniu zaliczki za nocleg.

Jego oczy błyszczały entuzjazmem, którego nie widziałam u niego od bardzo dawna. Oboje tego potrzebowaliśmy. Oddechu, słońca i przestrzeni. Niestety, los miał wobec nas zupełnie inne plany, a ich zwiastunem okazała się niewielka, rdzawa plama na suficie w naszej łazience.

Mogłam się pożegnać z wakacjami

To był czwartek, zaledwie trzy dni przed planowanym wyjazdem. Wróciłam z pracy wcześniej, żeby zacząć powoli prasować rzeczy do walizki. Weszłam do łazienki, by umyć ręce, i wtedy poczułam pod stopą wodę. Spojrzałam w górę. Z okolic pionu kanalizacyjnego kapała woda, a ściana wokół była podejrzanie wilgotna i ciemna.

Godzinę później w naszym mieszkaniu stał już pan Henryk, hydraulik z administracji, który z ponurą miną stukał kluczem francuskim w nasze piękne, hiszpańskie kafelki, które kładliśmy zaledwie cztery lat wcześniej.

– Proszę państwa, sprawa jest poważna – zaczął, ocierając czoło wierzchem dłoni. – Główna rura w pionie jest pęknięta. Żeby to naprawić, musimy rozkuć połowę ściany. I to natychmiast, bo zalewacie sąsiadów z dołu.

– Ale my w niedzielę jedziemy do Chorwacji! – wykrzyknęłam, czując, jak serce podchodzi mi do gardła. – Nie możemy tego naprawić na po powrocie? Przecież zakręcimy wodę w mieszkaniu!

– Pani kochana – pan Henryk pokręcił głową z politowaniem. – To jest pion. Tu leci woda z całego bloku. Jak wyjedziecie, to po powrocie będziecie mieli basen w salonie, a sąsiedzi z dołu wytoczą wam proces o odszkodowanie. Rozkuwamy jutro rano.

Spojrzałam na Andrzeja, szukając w nim ratunku. Mój zawsze opanowany mąż stał w bezruchu, wpatrując się w wilgotną plamę. Wiedziałam, co to oznacza. Administracja naprawi rurę, ale przywrócenie łazienki do stanu używalności, kładzenie nowych tynków, płytek, malowanie... to wszystko spadnie na nas. Nasz budżet wakacyjny właśnie wyparował, zamieniając się w fundusz remontowy.

Pół godziny później siedziałam na kanapie, odwołując rezerwację w Makarskiej. Pan z obsługi klienta bardzo współczuł, ale zaliczka przepadła. Płakałam, wyobrażając sobie turkusowe fale, które zastąpi szary beton.

Zmienił się nie do poznania

Kiedy następnego dnia ekipa spółdzielni skończyła pracę, nasza łazienka wyglądała jak po przejściu tornada. Ziejąca dziura w ścianie, gruz na podłodze, wszędzie szary, drażniący w nozdrza pył, który natychmiast rozniósł się po całym mieszkaniu. Siedziałam załamana na krześle w kuchni, pijąc kolejną kawę.

Wtedy do akcji wkroczył on. Mój mąż, księgowy, człowiek, który do tej pory miał problem ze sprawnym wbiciem gwoździa pod obraz.

– Dzwoniłem do kilku fachowców – oznajmił, wchodząc do kuchni sprężystym krokiem. – Terminy mają na za pół roku, a ceny takie, że musielibyśmy chyba sprzedać samochód. Basiu, zrobimy to sami. Ja i ty.

– Słucham? – zakrztusiłam się napojem. – Przecież my nie potrafimy nawet równo położyć tapety. Ostatnio przy skręcaniu szafki z sieciówki została ci garść śrubek!

– To nic skomplikowanego. Oglądałem wczoraj do późna poradniki w internecie – powiedział to z taką pewnością siebie, jakby właśnie zdobył dyplom inżyniera budownictwa. – Mam plan. Jutro jedziemy do marketu budowlanego. Skujemy resztę starych płytek, położymy nowy tynk i zrobimy nowoczesną łazienkę. Lepszą niż ta, którą mieliśmy.

Nie miałam siły się kłócić. Byłam zbyt zrezygnowana. Następnego dnia, zamiast leżeć na leżaku w Chorwacji, pchałam ciężki wózek przez alejki z zaprawami klejowymi. Andrzej biegał między półkami z obłędem w oczach. Wybierał pędzle, pace, wiadra i zaprawy z fascynacją, jakiej nigdy u niego nie widziałam. Kupił sobie nawet profesjonalne spodnie robocze z mnóstwem kieszeni.

Przez kolejne dni nasz dom stał się placem budowy. Zamiast budzić się przy dźwiękach cykad, budził mnie dźwięk mieszadła do betonu. Andrzej spędzał w łazience całe dnie. Kiedy wracałam z zakupów, zastawałam go białego od pyłu, z uśmiechem od ucha do ucha.

– Popatrz, jak idealnie wyrównałem tę ścianę! – zawołał pewnego popołudnia, wskazując na szarą, mokrą powierzchnię.

– Pięknie, kochanie – mruknęłam bez przekonania, marząc tylko o tym, żeby wziąć prysznic we własnym domu, a nie u znajomych trzy ulice dalej. Nie rozumiałam jego entuzjazmu. Dla mnie ten remont był karą za grzechy, dla niego stał się fascynującym projektem.

Zazdrościłam życia mojej siostrze

Jakby mało było mi frustracji, codziennie odbierałam telefony od mojej młodszej siostry, Kingi. Ona zawsze miała talent do organizowania sobie życia w sposób idealny. Bogaty mąż, piękny dom, a teraz relacjonowała mi swoje luksusowe wakacje na Krecie.

– Basiu, mówię ci, woda ma tu idealną temperaturę! – jej głos w słuchawce brzmiał tak radośnie, że aż miałam ochotę rzucić telefonem o ścianę. – Wczoraj byliśmy na cudownej kolacji z owocami morza, a dzisiaj wynajęliśmy jacht na cały dzień. A jak tam wasze... no wiesz, rury?

– Wspaniale – odpowiedziałam przez zaciśnięte zęby, patrząc, jak moje dłonie są wysuszone od sprzątania. – Andrzej właśnie uczy się kłaść hydroizolację.

– Ojej, współczuję wam strasznie. Paweł by w życiu palcem nie kiwnął przy takich rzeczach. Od tego są ludzie, Basiu. No nic, uciekam, bo idziemy na masaże. Trzymajcie się w tym kurzu!

Po tej rozmowie poczułam się najgorzej na świecie. Spojrzałam na siebie w lustrze w przedpokoju. Włosy spięte w niedbały kok, stara, poplamiona farbą koszulka. Z głębi mieszkania dobiegało miarowe stukanie. Poszłam do łazienki, gotowa na awanturę. Miałam zamiar nakrzyczeć na Andrzeja, wykrzyczeć mu, że mam dość, że to niesprawiedliwe, że inne kobiety są teraz na masażach, a ja myję podłogę po raz dziesiąty w ciągu dnia.

Stanęłam w progu i otworzyłam usta, ale słowa uwięzły mi w gardle. Andrzej siedział na podłodze. Przez okno padało światło zachodzącego słońca, oświetlając jego zamyśloną twarz. Precyzyjnie, z niezwykłą delikatnością układał pierwszą płytkę z nowego zestawu, który razem wybraliśmy. Był w tym tak skupiony, tak zaangażowany, że mój gniew nagle zaczął topnieć. Zdałam sobie sprawę, że on robi to dla nas. Nie narzeka, nie ucieka przed problemem. Zamiast się załamywać, postanowił stworzyć dla nas coś nowego własnymi rękami.

Sąsiad uświadomił mi wartość tej chwili

Z letargu wyrwał mnie dzwonek do drzwi. To był pan Tadeusz, starszy pan mieszkający na drugim piętrze. Często widywałam go, jak spacerował z małym pieskiem wokół bloku. Zawsze uprzejmy, choć raczej skryty. Teraz stał w progu z małym, zawiniętym w papier pakunkiem.

– Dzień dobry, pani Barbaro – zaczął cicho, lekko się kłaniając. – Słyszę, że macie państwo wielki remont. Przyniosłem trochę domowych ciastek owsianych. Żebyście mieli energię do pracy.

Zaskoczona, zaprosiłam go do środka. Posadziłam w kuchni i zrobiłam nam świeżej kawy. Andrzej, słysząc głosy, wyszedł z łazienki, wycierając dłonie w ściereczkę.

– Wiem, że hałasujemy, panie Tadeuszu. Bardzo przepraszamy, staramy się kończyć przed ciszą nocną – powiedział od razu mój mąż.

– Ależ panie Andrzeju, mnie ten hałas wcale nie przeszkadza – starszy pan uśmiechnął się ciepło, biorąc łyk kawy. – Przypomina mi moje młode lata. Wiecie, to mieszkanie na drugim piętrze... Kiedyś to były gołe mury. Wprowadziliśmy się tam z moją świętej pamięci żoną tuż po ślubie. Nie mieliśmy grosza przy duszy. Wszystko robiliśmy sami. Każdą deskę w podłodze układałem, a ona podawała mi gwoździe.

Pan Tadeusz zapatrzył się w okno, a w jego oczach pojawił się wyraz głębokiej nostalgii.

– Znajomi jeździli do Bułgarii, a my spędzaliśmy urlopy na malowaniu ścian i szlifowaniu parkietu. I wiecie co wam powiem? To był najlepszy czas w naszym życiu. Bo dom, który zbuduje się razem, wspólnym wysiłkiem, ma w sobie duszę. Te kafelki, które pan teraz kładzie, będą wam przypominać o tym, że potraficie współpracować, że dacie sobie radę z każdą awarią. Trudności łączą ludzi bardziej niż beztroska na leżaku.

Jego słowa uderzyły we mnie z ogromną siłą. Patrzyłam na tego starszego człowieka, który oddałby wszystkie wycieczki świata, by móc jeszcze raz układać podłogę ze swoją żoną. Potem spojrzałam na Andrzeja. Uśmiechał się delikatnie do pana Tadeusza. Zrozumiałam wtedy, jak płytkie były moje żale.

Ukończyliśmy wspólnie nasze dzieło

Od następnego dnia moje nastawienie uległo całkowitej zmianie. Schowałam głęboko do szafy nieużywane stroje kąpielowe. Założyłam stare spodnie dresowe i dołączyłam do męża.

– Co ty robisz? – zapytał Andrzej, kiedy pewnego poranka usiadłam obok niego na wiadrze po farbie, uzbrojona w krzyżyki dystansowe do płytek.

– Pomagam ci – odpowiedziałam pewnym głosem. – Pokaż mi, jak to się robi. Chcę przy tym być.

Początkowo szło mi fatalnie. Klej brudził mi ręce, płytki wydawały się nienaturalnie ciężkie, a utrzymanie równego poziomu graniczyło z cudem. Jednak Andrzej był niezwykle cierpliwy. Tłumaczył mi, jak nakładać zaprawę, jak dociskać kafelki, by powietrze uszło spod spodu. Pracowaliśmy ramię w ramię, włączając w tle stare radio, z którego leciały przeboje z lat osiemdziesiątych.

Z każdym dniem ściany nabierały nowego, pięknego wyglądu. Wybraliśmy płytki w odcieniu złamanej bieli, przełamane drewnopodobnymi akcentami. Zaczęliśmy rozmawiać. Tak naprawdę rozmawiać, jak za dawnych, dobrych lat. W tym kurzu, ubrudzeni zaprawą, dyskutowaliśmy o naszych marzeniach, o tym, co chcemy zmienić w naszym codziennym życiu, o tym, jak bardzo brakowało nam takiego wspólnego celu.

Któregoś popołudnia, próbując dociąć płytkę do bardzo niewymiarowego rogu pod prysznicem, Andrzejowi pękły trzy sztuki z rzędu. Był zrezygnowany.

– Zostawmy to dzisiaj – powiedziałam, kładąc mu rękę na ramieniu. – Zamówiłam dużą pizzę. Zjemy ją w salonie.

Zrobiliśmy sobie piknik na folii malarskiej. Opowiadaliśmy żarty i śmialiśmy się do łez, zmywając z twarzy pył. Czułam niesamowitą bliskość. Zobaczyłam w moim mężu człowieka niezwykle zdeterminowanego, opiekuńczego i zaradnego. Przestał być dla mnie tylko zmęczonym księgowym. Stał się moim partnerem w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu.

To było lepsze niż wakacje

Trzy tygodnie później wszystko było gotowe. Nasza nowa łazienka wyglądała jak z okładki katalogu wnętrzarskiego. Ostatnim akcentem było zawieszenie dużego, okrągłego lustra. Kiedy Andrzej wkręcił ostatni kołek i powiesiliśmy je na ścianie, stanęliśmy obok siebie, przytuleni, patrząc na nasze odbicia. Byliśmy zmęczeni, mieliśmy szorstkie od chemii budowlanej dłonie i podrapane kolana, ale w naszych oczach widać było nieukrywaną dumę.

Kilka dni później odwiedziła nas Kinga. Wróciła ze swoich wspaniałych wakacji opalona i pełna opowieści, których słuchaliśmy przy stole. Kiedy weszła do naszej nowej łazienki umyć ręce, zaniemówiła.

– Zrobiliście to sami? – zapytała, wychodząc i patrząc na nas z szeroko otwartymi oczami. – Przecież to wygląda, jakby robiła to najdroższa ekipa w mieście. Mój Paweł w życiu by czegoś takiego nie wymyślił... Wiesz, Basiu, na tej Krecie było pięknie, ale Paweł ciągle siedział w telefonie, załatwiając sprawy firmowe. Byliśmy tam razem, ale w sumie jakby osobno.

W jej głosie usłyszałam nutę smutku i zazdrości, o którą nigdy bym jej nie podejrzewała. Uświadomiłam sobie, że idealne zdjęcia z rajskich plaż nie zawsze oznaczają idealne relacje.

Spojrzałam na Andrzeja. Uśmiechnął się do mnie porozumiewawczo. Nasz urlop spędziliśmy na skuwaniu tynków, wdychaniu kurzu i walce z krzywymi ścianami. Nie mieliśmy szumu fal, tylko warczenie wiertarki. Ale to właśnie w tym pyle odnaleźliśmy coś znacznie cenniejszego niż jakakolwiek pamiątka z Makarskiej. Odnaleźliśmy siebie nawzajem. Uświadomiłam sobie, że nie ma znaczenia, gdzie jesteś, dopóki budujesz coś z odpowiednim człowiekiem. A nasz fundament – ten prawdziwy, nie tylko ten betonowy – był teraz silniejszy niż kiedykolwiek.

Barbara, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

