Kierowałem firmą zatrudniającą setki osób i negocjowałem wielomilionowe kontrakty bez mrugnięcia okiem. Ludzie nazywali mnie rekinem biznesu, bezwzględnym graczem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Nikt jednak nie wiedział, że wystarczył jeden telefon od mojej matki, by ten wielki prezes kulił się w sobie i tracił całą pewność siebie. Kiedy uświadomiła mi moją największą życiową porażkę, myślałem, że to koniec. Nie przypuszczałem, że seria upokarzających zdarzeń doprowadzi mnie do kogoś, kto całkowicie zmieni mój świat.

Płonne nadzieje

Siedziałem w swoim przestronnym gabinecie na ostatnim piętrze nowoczesnego biurowca, z którego roztaczał się wspaniały widok na panoramę miasta. Moja firma, zajmująca się innowacyjnymi projektami architektonicznymi i ekologicznym budownictwem, właśnie zamknęła najbardziej dochodowy kwartał w swojej dziesięcioletniej historii. Powinienem czuć dumę. Powinienem świętować. Zamiast tego, wpatrywałem się w ekran mojego telefonu z rosnącym przerażeniem. Na wyświetlaczu migało jedno słowo, które od zawsze wywoływało u mnie gęsią skórkę: „Mama”.

Wziąłem głęboki oddech, wyprostowałem się w skórzanym fotelu, jakbym przygotowywał się do najtrudniejszych negocjacji w życiu, i odebrałem.

— Słucham cię, mamo — powiedziałem, starając się, by mój głos brzmiał stanowczo i spokojnie.

— Danielu, dzwonię, żeby upewnić się, że będziesz na niedzielnym obiedzie — jej ton od razu zdradzał, że nie zniesie sprzeciwu. — Ciocia Krystyna przyjeżdża ze swoim synem. Wiesz, tym, który właśnie spodziewa się drugiego dziecka.

— Oczywiście, będę — odparłem szybko, mając nadzieję, że to zakończy rozmowę.

Płonne nadzieje. To był dopiero wstęp do jej ulubionego tematu.

— Kiedy zamierzasz wreszcie uporządkować swoje życie? — kontynuowała, a jej głos stawał się coraz bardziej oskarżycielski. — Masz czterdzieści jeden lat. Zbudowałeś te swoje szklane domy, masz pieniądze, o których inni mogą tylko pomarzyć, ale wracasz do pustego mieszkania. Jesteś pośmiewiskiem w rodzinie, Danielu. Wszyscy mają kogoś, tylko ty wciąż żyjesz jak zbuntowany nastolatek. Praca to nie wszystko. Umrzesz w samotności, otoczony tymi swoimi wykresami.

Każde jej słowo uderzało we mnie z siłą rozpędzonego pociągu. Miała rację, i to bolało najbardziej. Czułem, jak narasta we mnie panika. Mój misternie zbudowany wizerunek człowieka niezależnego sypał się jak domek z kart. Kiedy w końcu się rozłączyła, zostawiając mnie z poczuciem całkowitej życiowej porażki, wiedziałem, że muszę natychmiast z kimś porozmawiać.

Powoli przestał się śmiać

Wyszedłem z gabinetu i szybkim krokiem ruszyłem korytarzem do biura mojego dyrektora operacyjnego. Gabriel był nie tylko moją prawą ręką w firmie, ale przede wszystkim moim najlepszym przyjacielem od czasów studiów. Kiedy wpadłem do jego pokoju, zamykając za sobą drzwi z głośnym trzaskiem, podniósł wzrok znad dokumentów.

— Co się stało? — zapytał zaniepokojony. — Rynek nieruchomości się załamał? Konkurencja przejęła nasz projekt?

— Gorzej — jęknąłem, opadając ciężko na sofę dla gości. — Moja matka znowu dzwoniła.

Gabriel przez chwilę patrzył na mnie w milczeniu, po czym wybuchnął głośnym, niepohamowanym śmiechem. Śmiał się tak bardzo, że musiał zdjąć okulary i przetrzeć oczy.

— Ty tak na poważnie? — wykrztusił w końcu. — Wielki Daniel, postrach deweloperów, facet, który wczoraj doprowadził do łez prawników z przeciwnej strony stołu, teraz trzęsie się ze strachu, bo mamusia kazała mu znaleźć żonę?

— Przestań się śmiać! — warknąłem, choć wiedziałem, że z boku musi to wyglądać komicznie. — Ona ma rację, Gabriel. Mam czterdzieści jeden lat. Nie mam z kim pójść na głupi rodzinny obiad. Samotność zaczyna mnie dusić, a ja nawet nie wiem, jak się zabrać za szukanie kogoś odpowiedniego. Przecież nie zorganizuję castingu w dziale kadr.

Gabriel powoli przestał się śmiać. Zrozumiał, że tym razem naprawdę jestem zdesperowany. Podszedł do mnie i położył mi rękę na ramieniu.

— Dobra, stary. Skoro sam nie potrafisz tego ogarnąć, ja przejmę stery — powiedział z błyskiem w oku. — Zrobimy to jak w biznesie. Ustalimy strategię, określimy grupę docelową i ruszymy w teren. Ten weekend należy do nas. Znajdziemy ci kobietę, przy której twoja matka zaniemówi z wrażenia.

Zgodziłem się, choć w głębi duszy czułem, że to absolutnie fatalny pomysł.

Postanowiłem odpuścić

Gabriel podszedł do zadania z niesamowitym entuzjazmem. Zaplanował nam weekend pełen wydarzeń kulturalnych, wernisaży i spotkań branżowych, twierdząc, że to najlepsze miejsca na poznanie kogoś na poziomie. Z perspektywy czasu wiem, że to były najgorsze czterdzieści osiem godzin mojego życia. W piątek wieczorem zabrał mnie na wystawę nowoczesnego malarstwa. Przedstawił mnie kobiecie, która przez pół godziny opowiadała o swoich zasięgach w mediach społecznościowych i pytała, czy mój dom byłby dobrym tłem do jej sesji zdjęciowych. Kiedy próbowałem zmienić temat na sztukę, spojrzała na mnie, jakbym mówił w obcym języku.

W sobotę po południu wylądowaliśmy na ekskluzywnym obiedzie u znajomych Gabriela. Tam usadzono mnie obok eleganckiej trzydziestolatki. Myślałem, że wreszcie z kimś porozmawiam, ale już po pięciu minutach zapytała mnie o roczne obroty mojej firmy i perspektywy podziału majątku w razie ewentualnego rozwodu. Poczułem obrzydzenie. Uciekłem stamtąd, zanim podano deser. W niedzielę rano byłem w rozsypce. Siedzieliśmy z Gabrielem w pustym biurze.

— To nie ma sensu — powiedziałem cicho, patrząc przez okno na budzące się miasto. — Te kobiety widzą we mnie tylko mój portfel, a ja czuję się jak towar na wystawie. Może moja matka ma rację, może jestem skazany na to, by resztę życia spędzić samotnie. Nie potrafię grać w te wasze nowoczesne randki.

— Przepraszam, stary — odpowiedział cicho Gabriel. — Chciałem dobrze, ale chyba przesadziłem. Szukałem ci kogoś według klucza statusu społecznego, zapominając, że ty potrzebujesz po prostu normalnego człowieka.

Postanowiłem odpuścić. Skupię się na tym, co wychodzi mi najlepiej, czyli na pracy.

Klęczała naprzeciwko mnie

Minęło kilka tygodni. Pogodziłem się z faktem, że na rodzinne spotkania zawsze będę przychodził sam, uzbrojony jedynie w cierpliwość i grubą skórę na docinki matki. Było wtorkowe popołudnie. Miałem za sobą koszmarnie długie spotkanie z zarządem i czułem, że jeśli natychmiast nie wyjdę z budynku, to zwariuję. Postanowiłem przejść się na krótki spacer, by przewietrzyć umysł. Skręciłem w wąską, urokliwą uliczkę, o której istnieniu wcześniej nie miałem pojęcia. Moją uwagę przykuła mała, tradycyjna witryna sklepu z artykułami papierniczymi i pamiątkami. Pachniało tam starym papierem, skórą i kurzem. Idealne miejsce, żeby odciąć się od świata ze szkła i aluminium.

Wyszedłem z zamyślenia dopiero wtedy, gdy wpadłem na kogoś z impetem. Usłyszałem cichy okrzyk, a potem dźwięk rozsypujących się na drewnianej podłodze szkicowników.

— Bardzo przepraszam! — wykrzyknąłem, natychmiast schylając się, by pomóc w zbieraniu rozsypanych przedmiotów. — Zamyśliłem się. Jestem straszną niezdarą.

— Nic się nie stało — usłyszałem ciepły, niezwykle spokojny głos.

Podniosłem wzrok. Klęczała naprzeciwko mnie. Miała lekko zmierzwione włosy, dłonie ubrudzone grafitem z ołówka i najjaśniejsze oczy, jakie kiedykolwiek widziałem. Uśmiechała się do mnie szczerze, bez cienia sztuczności.

— Będę musiał wszystko odkupić — powiedziałem, zbierając ostatni notes.

— Odkupić? Przecież to tylko papier, a nie porcelana — zaśmiała się. — Poza tym, to ja powinnam patrzeć, gdzie idę. Szukałam idealnego notesu do moich projektów ogrodów i chyba zapomniałam o całym świecie.

Przedstawiła się jako Agnieszka. Miała trzydzieści osiem lat i prowadziła niewielką pracownię architektury krajobrazu. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać, poczułem, jak znikają wszystkie moje lęki. Nie pytała o mój status materialny, nie oceniała mojego garnituru. Rozmawialiśmy o pasji do tworzenia przestrzeni, o tym, jak trudna bywa praca z roślinami i jak bardzo oboje cenimy ciszę. Zaproponowałem jej wspólny spacer. Zgodziła się od razu. Przez kolejne dwie godziny wędrowaliśmy ulicami miasta, a ja czułem, jakbym znał ją od lat. Nie musieliśmy udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Była w niej niezwykła łagodność, która działała na mnie kojąco.

W jego oczach widziałem prawdziwą radość

Nasza znajomość rozwijała się w błyskawicznym tempie. Agnieszka była wszystkim tym, czego podświadomie szukałem, ale czego nie umiałem ubrać w słowa. Pokazała mi, że życie to nie tylko arkusze kalkulacyjne i zyski netto. Zaczęliśmy spędzać ze sobą każdą wolną chwilę. Gotowaliśmy razem, chodziliśmy na długie spacery do parków, gdzie opowiadała mi o rzadkich gatunkach roślin, a ja słuchałem jej jak zahipnotyzowany.

Gabriel oczywiście szybko zauważył zmianę w moim zachowaniu. Kiedy opowiedziałem mu o Agnieszce, najpierw patrzył na mnie z niedowierzaniem.

— Pojechałeś do zakurzonego sklepu po notes i znalazłeś miłość swojego życia? — zapytał, kręcąc głową ze szczerym rozbawieniem. — A ja ciągałem cię po bankietach! Jesteś najbardziej nieprzewidywalnym gościem, jakiego znam.

— Sam jestem w szoku — przyznałem z uśmiechem. — Ale to jest to, Gabriel. Ona nie wie nawet dokładnie, jak duża jest moja firma, i zupełnie jej to nie interesuje. Liczy się dla niej to, kim jestem, kiedy zdejmuję ten cholerny krawat.

Przyjaciel poklepał mnie po plecach, a w jego oczach widziałem prawdziwą radość.

— Kibicuję wam z całego serca, przyjacielu. Nareszcie wyglądasz jak żywy człowiek, a nie tylko maszyna do robienia pieniędzy.

Przestałem być chłopcem

Kilka miesięcy później nadszedł ten nieunikniony moment. Znów siedziałem w swoim gabinecie, gdy na ekranie telefonu wyświetliło się imię mojej matki. Dawniej na ten widok oblałby mnie zimny pot. Teraz po prostu się uśmiechnąłem i odebrałem połączenie.

— Danielu? — Jej głos był równie stanowczy co zawsze. — Mam nadzieję, że pamiętasz o niedzielnym obiedzie. Będzie rodzina w komplecie. Chcę, żebyś wreszcie...

— Będę, mamo — przerwałem jej łagodnie, ale z niespotykaną dotąd stanowczością. — I nie będę sam. Chcę wam kogoś przedstawić.

Po drugiej stronie zapadła głucha cisza. Trwała na tyle długo, że zacząłem się zastanawiać, czy nie przerwało połączenia. W końcu usłyszałem jej lekko drżący głos, w którym po raz pierwszy od lat zabrakło oskarżycielskiego tonu.

— Naprawdę? To... to wspaniale, synu. Bardzo się cieszę.

Rozłączyłem się z poczuciem ogromnej ulgi. Przestałem być chłopcem, który drżał na dźwięk głosu własnej matki. Agnieszka dała mi siłę, jakiej nie mogły mi zapewnić żadne pieniądze ani tytuły. Zrozumiałem, że prawdziwy sukces nie polega na budowaniu potężnych imperiów biznesowych, ale na znalezieniu kogoś, z kim można dzielić zwykłą, codzienną rzeczywistość. Kogoś, kto podniesie z tobą rozsypane na podłodze kartki i sprawi, że świat nagle nabierze zupełnie nowych kolorów.

Daniel, 41 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

