Myślałam, że to będzie najpiękniejszy dzień od lat. Po śmierci męża rzadko widywałam swoje dzieci, a ich nagła, niezwykła czułość i hojne prezenty sprawiły, że byłam szczęśliwa. Złudzenia prysły szybciej, niż zdążyłam pokroić sernik, a jedno z pozoru niewinne zdanie uświadomiło mi, że wcale nie przyjechali tu dla mnie.

Nasz dom od zawsze tętnił życiem

Kiedy dzieci były małe, każdy kąt wypełniał śmiech, tupot małych stóp i niekończące się rozmowy. Tomasz, mój mąż, zbudował tę piętrową willę na przedmieściach niemal własnymi rękami. Spędziliśmy lata, urządzając wnętrza, sadząc drzewa owocowe i pielęgnując rozległy ogród, który stał się naszą wspólną oazą spokoju. Kiedy Tomasz odszedł osiem lat temu, cisza, która zapadła w tych murach, wydawała się wręcz ogłuszająca. Kamil i Ania, nasze dorosłe już dzieci, mieli swoje życie. Zawsze zapracowani, zawsze w biegu. Zwykle Dzień Matki ograniczał się do krótkiego telefonu w drodze z pracy, rzuconych w pośpiechu życzeń i obietnicy, że „niedługo wpadną”. To „niedługo” potrafiło rozciągać się na długie miesiące.

W tym roku jednak miało być inaczej. Już na tydzień przed świętem zadzwonił Kamil. Oznajmił, że przyjeżdżają całą rodziną, a zaraz po nim zadzwoniła Ania, deklarując, że spędzimy to popołudnie wszyscy razem. Byłam zachwycona. Przez dwa dni sprzątałam dom, odkurzając każdy zakamarek, chociaż i tak zawsze dbałam o nieskazitelny porządek.

W Dzień Matki wstałam skoro świt, by upiec mój popisowy sernik z brzoskwiniami. Zapach wanilii i pieczonego ciasta wypełnił kuchnię, przypominając mi dawne, dobre czasy. Nakryłam do stołu w jadalni, wyjmując z kredensu porcelanę, którą dostaliśmy z Tomaszem w prezencie ślubnym. Ułożyłam na środku bukiet świeżych konwalii zerwanych o poranku w ogrodzie. Czułam radość. Naprawdę wierzyłam, że zrozumieli, jak bardzo mi ich brakuje.

Czułam się najważniejsza

Punktualnie o czternastej usłyszałam chrzęst żwiru na podjeździe. Najpierw zaparkował duży samochód Kamila, a chwilę później mniejsze auto Ani. Kiedy otworzyłam drzwi, Kamil, zazwyczaj powściągliwy, wpadł mi w ramiona, wręczając ogromny kosz pełen luksusowych słodyczy i herbat.

– Wszystkiego najlepszego, mamo! – zawołał, całując mnie w oba policzki. – Wyglądasz po prostu wspaniale. W ogóle się nie zmieniasz.

– Dziękuję, synku – odpowiedziałam, czując, jak łzy wzruszenia zbierają mi się pod powiekami.

Zaraz za nim pojawiła się jego żona, Sylwia, która zazwyczaj utrzymywała wobec mnie chłodny dystans. Dziś jednak uśmiechała się szeroko, zachwycając się wszystkim dookoła. Ania, moja młodsza córka, wręczyła mi piękny, gruby szal w moim ulubionym, pastelowym kolorze. Przytulali mnie, mówili komplementy i zachowywali się tak, jakby wizyta w moim domu była dla nich największym wyróżnieniem. Zaparzyłam herbatę w eleganckich filiżankach, postawiłam na stole parujący jeszcze sernik i usiedliśmy w salonie. Rozmowa toczyła się gładko. Wspominaliśmy dawne czasy, śmialiśmy się z zabawnych anegdot z ich dzieciństwa. Czułam się ważna.

– Mamo, ten dom to prawdziwy raj na ziemi – westchnęła nagle Ania, rozglądając się po przestronnym salonie z dużymi oknami wychodzącymi na ogród. – Pamiętam, jak tata sadził te rododendrony. Teraz wyglądają przepięknie.

– Zgadza się – zawtórował jej Kamil, opierając się wygodnie o oparcie kanapy. – Ty masz do tego wszystkiego niesamowitą rękę. Ale powiedz mi, jak ty dajesz radę utrzymać to wszystko w takim idealnym stanie? Przecież to gigantyczny metraż.

Dzieci dziwnie się zachowywały

Z początku nie wyłapałam zmiany tonu. Byłam zbyt pochłonięta krojeniem kolejnych porcji ciasta i pilnowaniem, by nikomu niczego nie brakowało. Odpowiedziałam po prostu, że praca w domu i ogrodzie trzyma mnie w formie, daje mi cel i mnóstwo satysfakcji. To tutaj miałam swoje wspomnienia, tu czułam obecność Tomasza. Jednak po słowach Kamila zauważyłam coś dziwnego. Podałam wnukom kompot, a kiedy odwróciłam się z powrotem w stronę stołu, dostrzegłam, jak Kamil i Ania wymieniają ze sobą szybkie, porozumiewawcze spojrzenia. Sylwia w tym czasie bacznie przyglądała się drewnianym schodom prowadzącym na piętro, jakby oceniała ich stan.

Mój wewnętrzny głos, zwykle bardzo cichy, nagle zasygnalizował, że coś jest nie tak. Przypomniałam sobie rozmowę z moim sąsiadem, panem Henrykiem, który od lat pomagał mi przy cięższych pracach ogrodowych. Kilka dni temu, kiedy podcinaliśmy gałęzie starych jabłoni, opowiedział mi historię swojej siostry, która straciła kontakt z dziećmi zaraz po tym, jak przepisała na nie swój majątek. Odgoniłam wtedy te myśli, uważając, że w mojej rodzinie coś takiego jest niemożliwe. Teraz jednak, widząc te ukradkowe gesty, poczułam lekki niepokój.

– Mamo, a tak w ogóle, to jak ty sobie radzisz zimą? – zapytała nagle Ania, upijając łyk herbaty. – Przecież ogrzewanie takiego ogromnego budynku musi kosztować majątek. Zwłaszcza teraz.

– Odkładam z emerytury przez cały rok – odpowiedziałam spokojnie, choć poczułam się lekko osaczona. – Daję sobie radę. Nie musicie się o mnie martwić.

– Ale my się martwimy – wtrącił natychmiast Kamil, pochylając się do przodu i splatając dłonie na blacie stołu. – Pracowałaś ciężko przez całe życie. Zasługujesz na odpoczynek, a nie na ciągłe sprzątanie, opłacanie gigantycznych rachunków i bieganie z kosiarką.

Wszystko sobie zaplanowali

Uśmiech na mojej twarzy zaczął blednąć. Nagle te wszystkie komplementy, prezenty i niespodziewana wizyta nabrały zupełnie innego znaczenia. Zrozumiałam, że ten misternie utkany wstęp zmierza w bardzo konkretnym kierunku.

– Do czego zmierzacie? – zapytałam wprost. Mój głos brzmiał stanowczo, chociaż w środku cała drżałam.

Zapadła cisza. Tylko zegar z kukułką, wiszący w przedpokoju, odmierzał sekundy, które zdawały się ciągnąć w nieskończoność. Kamil chrząknął, a Ania spuściła wzrok, bawiąc się łyżeczką.

– Mamo, rozmawialiśmy z Anią i doszliśmy do wniosku, że trzeba pomyśleć o przyszłości – zaczął Kamil, starając się nadać swojemu głosowi wyjątkowo łagodny ton. – Jesteś tu zupełnie sama. Ten dom jest dla ciebie stanowczo za duży.

– Właśnie, mamo – dodała pospiesznie Ania, patrząc na mnie niemal błagalnie. – Pomyśl tylko. Mogłabyś zamieszkać w jakimś ładnym, nowoczesnym mieszkaniu na parterze. Bez schodów, bez tego całego ogrodu, który tylko pochłania twój czas. My byśmy ci wszystko zorganizowali.

Słuchałam ich, a w mojej głowie układały się kolejne elementy układanki. Zrozumiałam, dlaczego nagle tak bardzo interesowały ich moje finanse, rachunki i metraż.

– A co stałoby się z tym domem? – zapytałam cicho, chociaż doskonale znałam odpowiedź.

– No właśnie, tu pojawia się pewna propozycja – Kamil ożywił się, wyraźnie zadowolony, że przeszłam do sedna. – Myśleliśmy, że mogłabyś przepisać dom na nas, a my byśmy go sprzedali. Podzielilibyśmy się kasą. Ania wreszcie spłaciłaby swój kredyt, ja zainwestowałbym w ten nowy lokal użytkowy, o którym ci wspominałem, a tobie kupilibyśmy przepiękne, małe lokum w spokojnej okolicy. Wszyscy na tym zyskają. A skoro już tu jesteśmy w Dzień Matki, pomyśleliśmy, że to idealny moment na szczerą, rodzinną rozmowę.

Poczułam się tak, jakby ktoś uderzył mnie w twarz. Ten wspaniały, cudowny dzień, pełen czułości i wspomnień, okazał się tylko zgrabnie zaplanowaną strategią biznesową. Moje dzieci nie przyjechały celebrować mojego święta. Przyjechały wykorzystać mnie do swoich planów inwestycyjnych.

Byłam na nich zła

Patrzyłam na syna, z którym kiedyś spędzałam godziny na nauce czytania. Patrzyłam na córkę, której zaplatałam warkocze. Siedzieli naprzeciwko mnie, czekając na moją aprobatę, jakby właśnie zrobili mi największą przysługę na świecie. Byli tacy pewni siebie. Zapewne myśleli, że wzruszona prezentami i zachwycona ich wizytą, bez wahania zgodzę się na to, by oddać dorobek mojego życia w ich ręce.

– Więc to o to chodziło – powiedziałam powoli, starając się zapanować nad łamiącym się głosem. – Kosz prezentowy, nowy szal, te wszystkie miłe słowa. Wszystko po to, żeby zapytać, komu przepiszę majątek?

– Mamo, jak możesz tak mówić! – oburzyła się Sylwia, krzyżując ramiona na piersi. – Kamil i Ania chcą dla ciebie jak najlepiej. Chcą ci ulżyć na starość.

– Na starość? – Moje serce zaczęło bić szybciej, ale zamiast smutku nagle poczułam przypływ ogromnej siły. – Zdziwicie się, ale ja wcale nie czuję się ani stara, ani zniedołężniała.

– Ależ mamo, nikt nie mówi, że jesteś zniedołężniała! – zaprotestował Kamil, jednak w jego oczach błysnęła panika. Zrozumiał, że sprawy nie idą po jego myśli. – Chodzi o racjonalne myślenie. Co zrobisz z taką przestrzenią? Po co ci to wszystko?

Miałam swoje plany

Odetchnęłam głęboko. Spojrzałam w stronę okna, za którym widniał mój ukochany ogród. Widziałam kwitnące hortensje i starą, drewnianą altanę, w której latem czytałam książki. Przypomniałam sobie o moim sekrecie. O czymś, o czym nikomu jeszcze nie mówiłam, nawet panu Henrykowi.

– Pytasz, co zrobię z tą przestrzenią? – odpowiedziałam, a na moją twarz wypłynął spokojny, bardzo szczery uśmiech. – Właśnie zaczęłam realizować nowy plan. Od tygodnia opróżniam poddasze. Zamówiłam już ekipę, która zamontuje okna dachowe. Zamierzam tam zrobić pracownię malarską. Kiedy byłam młoda, uwielbiałam malować, ale dla was z tego zrezygnowałam, bo nie było ani czasu, ani miejsca. Teraz zamierzam do tego wrócić.

Zapanowała grobowa cisza. Ania otworzyła szeroko usta, a Kamil patrzył na mnie, jakbym nagle zaczęła mówić w obcym języku. Zupełnie nie spodziewali się takiej odpowiedzi. W ich scenariuszu powinnam być wdzięczną, zmęczoną życiem starszą panią, która marzy tylko o tym, by pozbyć się ciężaru i usiąść w fotelu w małej kawalerce. Nie docenili mnie.

– Pracownię malarską? – wykrztusiła w końcu Ania. – Mamo, ty tak na poważnie? Przecież to będą ogromne koszty!

– Zgadza się – kiwnęłam głową. – Ale to moje pieniądze i mój dom. Dopóki w nim mieszkam i daję sobie radę, nie zamierzam go sprzedawać. I nie życzę sobie, żebyście planowali moje życie za mnie. Kiedy nadejdzie mój czas, podzielicie się wszystkim po równo. Ale teraz ten czas należy do mnie.

Wizyta nie trwała już długo. Atmosfera stała się gęsta od niewypowiedzianych pretensji. Zabrali wnuki i wyjechali znacznie wcześniej, niż początkowo zakładali. Tłumaczyli to zmęczeniem i jutrzejszym wczesnym wstawaniem do pracy. Kiedy zamykałam za nimi drzwi, czułam wyłącznie ulgę.

Danuta, 68 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

