Przez trzy lata małżeństwa robiłam wszystko, by unikać matki mojego męża. Naczytałam się forów internetowych i nasłuchałam opowieści koleżanek o wrednych intrygantkach, które niszczą związki swoich synów. Byłam pewna, że Krystyna tylko czeka na mój błąd, by wkroczyć do akcji. To miał być najgorszy dzień mojego życia, a to jedno wymuszone wyjście do centrum handlowego wywróciło mój świat do góry nogami.

Nigdy nie naciskał

Mój mąż Olaf to człowiek, o którym mówi się, że ma złote serce. Kiedy braliśmy ślub, czułam się jak najszczęśliwsza kobieta na ziemi. Nasz związek opierał się na wzajemnym zrozumieniu, spokoju i wsparciu. Mieliśmy swoje małe tradycje, lubiliśmy spędzać czas w domowym zaciszu, gotując wspólnie kolacje i planując przyszłość. Wszystko układało się idealnie, z wyjątkiem jednej kwestii, która niczym ciemna chmura wisiała nad moim poczuciem bezpieczeństwa. Tą chmurą była Krystyna, matka Olafa.

Nie zrozumcie mnie źle. Krystyna nigdy nie zrobiła mi nic obiektywnie złego. Problem polegał na tym, że ja z góry założyłam, że każda teściowa to uosobienie kłopotów. Od samego początku naszego narzeczeństwa, a potem małżeństwa, trzymałam ją na bezpieczny dystans. Kiedy Olaf proponował niedzielny obiad u swoich rodziców, nagle przypominałam sobie o pilnym projekcie do pracy albo łapał mnie niewyobrażalny ból głowy. Jeśli już musieliśmy się spotkać na święta czy urodziny, zachowywałam się jak sprawny dyplomata. Uśmiechałam się, odpowiadałam na pytania pojedynczymi zdaniami i unikałam zostawania z nią sam na sam choćby na minutę.

Olaf czasem patrzył na mnie z lekkim smutkiem, widząc moje zachowanie, ale nigdy nie naciskał. Myślał pewnie, że jestem po prostu nieśmiała i potrzebuję czasu, żeby w pełni zintegrować się z jego rodziną. Prawda była jednak zupełnie inna. Ja byłam po prostu przerażona.

Zbudowałam w swojej głowie mur

Moje uprzedzenia nie wzięły się znikąd. Mam grupę bliskich przyjaciółek, z którymi spotykamy się regularnie w kawiarni na obrzeżach miasta. Zawsze, gdy temat schodził na relacje rodzinne, rozpoczynał się istny festiwal narzekania na matki mężów.

— Wyobraźcie sobie, co wczoraj zrobiła moja — powiedziała pewnego popołudnia Kaśka, energicznie odstawiając filiżankę z herbatą na spodek. — Przyszła bez zapowiedzi, rzekomo po to, żeby przynieść ciasto. Wchodzę do kuchni, a ona przestawia mi słoiki z przyprawami, bo stwierdziła, że mam nielogiczny system. Zwróciłam jej uwagę, a ona w płacz, że przecież chce tylko pomóc swojemu synkowi, bo on tak ciężko pracuje.

— To i tak nic — wtrąciła wtedy Magda, przewracając oczami. — Moja ostatnio kupiła mi sweter. Dwa rozmiary za duży. Jak na niego spojrzałam, to uśmiechnęła się słodko i powiedziała, że w moim wieku i przy mojej obecnej figurze powinnam nosić rzeczy, które nie krępują ruchów. Myślałam, że wyjdę z siebie i stanę obok. One wszystkie są takie same. Uśmiechają się, a pod spodem knują, jak tu pokazać, że jesteśmy niewystarczające dla ich wspaniałych synów.

Słuchałam tych historii z zapartym tchem i chłonęłam je jak gąbka. Z każdą kolejną opowieścią mój obraz Krystyny stawał się coraz bardziej wykrzywiony. Zaczęłam interpretować jej zachowania przez pryzmat cudzych doświadczeń. Kiedy na Boże Narodzenie pochwaliła moją sałatkę, byłam pewna, że to ironia. Kiedy pytała, jak mi idzie w pracy, w głowie słyszałam oskarżenie, że zaniedbuję dom. Zbudowałam w swojej głowie mur, który wydawał się nie do przebicia. Skoro matki mężów moich przyjaciółek były tak toksyczne, to Krystyna na pewno też taka była, tylko znacznie lepiej się z tym kryła. Postanowiłam, że nie dam się zaskoczyć i nigdy nie opuszczę gardy.

Odmowa byłaby nietaktem

Zbliżały się trzydzieste trzecie urodziny Olafa. Chciałam kupić mu coś wyjątkowego, ale miałam pustkę w głowie. Zazwyczaj organizowaliśmy sobie niespodzianki, jednak tym razem nie miałam żadnego punktu zaczepienia. Pewnego wtorkowego popołudnia, gdy siedziałam na kanapie z książką, mój telefon zaczął dzwonić. Na ekranie wyświetliło się imię teściowej. Poczułam, jak żołądek podchodzi mi do gardła. Wzięłam głęboki oddech i odebrałam.

— Cześć, Krystyna — powiedziałam, starając się, by mój głos brzmiał uprzejmie, ale chłodno.

— Witaj, Ula — usłyszałam po drugiej stronie ciepły, choć lekko niepewny ton. — Przepraszam, że dzwonię tak bez zapowiedzi. Zastanawiałam się, czy miałabyś może czas w ten czwartek po południu.

— W czwartek? — zaczęłam gorączkowo przeszukiwać umysł w poszukiwaniu idealnej wymówki. — Obawiam się, że mam sporo spraw na głowie. A coś się stało?

— Zbliżają się urodziny naszego Olafa — kontynuowała Krystyna. — Bardzo chciałabym mu kupić ten nowy model zegarka sportowego, o którym kiedyś wspominał, ale zupełnie się na tym nie znam. Pomyślałam, że może poszłybyśmy razem do galerii handlowej? Ty na pewno wiesz, co mu się spodoba. A potem mogłybyśmy usiąść na ciasto.

Czułam się, jakbym wpadła w pułapkę. Odmowa w takiej sytuacji byłaby jawnym nietaktem i złośliwością. Krystyna prosiła o pomoc w sprawie mojego męża, a jej ton nie znosił sprzeciwu, choć był niezwykle uprzejmy. Przez chwilę panowała cisza.

— Dobrze — wykrztusiłam w końcu, czując, jak opuszczają mnie siły. — Zobaczmy się o szesnastej przy głównym wejściu do galerii.

— Bardzo ci dziękuję, Ula. Do zobaczenia w takim razie! — powiedziała i się rozłączyła.

Przez resztę dnia chodziłam po domu zła na samą siebie. Wyobrażałam sobie, jak to wyjście będzie wyglądać. Na pewno skrytykuje mój sposób bycia, na pewno będzie sugerować, że źle dbam o jej syna. Przyjaciółki ostrzegały mnie przed takimi sytuacjami. Wyjście sam na sam to idealna okazja na uszczypliwe uwagi bez świadków.

Przytuliła mnie na powitanie

W czwartek od samego rana czułam niepokój. Stanęłam przed szafą i długo zastanawiałam się, w co się ubrać. Jeśli założę dres, uzna, że jestem niechlujna. Jeśli ubiorę się zbyt elegancko, stwierdzi, że trwonię pieniądze jej syna na drogie ubrania. W końcu zdecydowałam się na proste, granatowe dżinsy i klasyczny beżowy sweter. Zwykły, bezpieczny strój, który nie dawał żadnego pretekstu do komentarzy.

W drodze do galerii handlowej włączyłam radio na cały regulator, próbując zagłuszyć natłok myśli. Wyobrażałam sobie te wszystkie złośliwe komentarze. Przygotowałam sobie nawet w głowie kilka ciętych ripost, żeby pokazać jej, że nie dam sobie wejść na głowę. Zaparkowałam samochód, wzięłam torebkę i ruszyłam w stronę obrotowych drzwi głównego wejścia. Krystyna już tam stała. Miała na sobie popielaty płaszcz i trzymała w rękach niewielką parasolkę. Zauważyłam, że nerwowo poprawia szalik. Kiedy mnie dostrzegła, jej twarz natychmiast się rozjaśniła. Podeszłam bliżej, a ona, ku mojemu zaskoczeniu, przytuliła mnie na powitanie. To nie był sztywny, wymuszony uścisk. Był pełen ciepła.

— Cieszę się, że znalazłaś dla mnie czas — powiedziała, patrząc mi w oczy. — Pięknie wyglądasz w tym beżu, bardzo ci pasuje do cery.

Zamurowało mnie. Spodziewałam się złośliwości, a dostałam szczery komplement. Zmieszana podziękowałam i ruszyłyśmy w stronę sklepów elektronicznych i sportowych.

Spojrzałam na nią ze zdumieniem

Spacerując po galerii, czekałam na moment, w którym Krystyna zacznie swoje gierki. Weszłyśmy do dużego sklepu ze sprzętem sportowym. Podeszłyśmy do gabloty z zegarkami.

— Olaf ostatnio bardzo wkręcił się w bieganie — zaczęła Krystyna, oglądając uważnie modele. — Chcę, żeby to było coś, co naprawdę mu posłuży. Co o tym myślisz, Ula? Ten z czarną tarczą wydaje się solidny.

— Myślę, że wolałby ten obok, z szarym paskiem — odpowiedziałam ostrożnie, badając grunt. — Jest lżejszy i ma lepsze funkcje pomiaru tętna, a wiem, że Olaf na to zwraca uwagę.

— Masz absolutną rację — stwierdziła bez cienia wahania teściowa. Zwróciła się do sprzedawcy. – Poprosimy ten model, który wskazała synowa. Ona wie najlepiej.

Spojrzałam na nią ze zdumieniem. Przecież według moich założeń, a także opowieści Kaśki i Magdy, matka męża zawsze wie wszystko lepiej i nigdy nie zgadza się ze zdaniem synowej. Tymczasem Krystyna z pełnym zaufaniem oddała mi pole do decyzji. Zakupy poszły nam niezwykle gładko. Krystyna opłaciła prezent, a potem uśmiechnęła się do mnie z ulgą.

— Kamień z serca — powiedziała. — Sama bym sobie z tym nie poradziła. A teraz, zgodnie z obietnicą, zapraszam na kawę i dobre ciasto. Nie przyjmuję odmowy.

Zgodziłam się, wciąż czując lekkie zdezorientowanie. Poszłyśmy do przytulnej kawiarni na piętrze. Usiadłyśmy w wygodnych fotelach przy oknie. Zamówiłyśmy po dużej kawie i kawałku szarlotki. Przez chwilę rozmawiałyśmy o pogodzie, o pracy Olafa i o moich ostatnich projektach graficznych. Krystyna zadawała pytania, słuchała z uwagą i w żaden sposób nie oceniała moich wyborów.

Walczyłam z wyobrażeniem

Kiedy zjadłyśmy połowę ciasta, zapadła krótka cisza. Krystyna powoli obracała filiżankę w dłoniach. Zauważyłam, że unika mojego wzroku, a jej dłonie lekko drżą.

— Ula — zaczęła cicho, podnosząc w końcu na mnie spojrzenie. — Chciałam z tobą porozmawiać. Bardzo szczerze. Zastanawiałam się, czy nie powinnam milczeć, ale pomyślałam, że to wyjście to dobra okazja.

Serce zabiło mi mocniej. A więc jednak — pomyślałam. Teraz się zacznie. Zaraz usłyszę, co robię źle.

— Chcę cię zapytać, czy ja... czy ja zrobiłam ci kiedyś coś przykrego? — Jej głos lekko się załamał.

— Słucham? — Byłam całkowicie zbita z tropu. — Nie rozumiem, dlaczego o to pytasz.

— Widzę, że trzymasz mnie na dystans — kontynuowała, a w jej oczach dostrzegłam szczery smutek. — Od samego początku. Kiedy do was dzwonię, zbywasz mnie. Unikasz spotkań. Ja naprawdę staram się nie wtrącać w wasze życie, bo wiem, jak to jest. Moja teściowa, babcia Olafa, była niezwykle trudną kobietą. Dogryzała mi przy każdej okazji, krytykowała każdy mój ruch i sposób wychowywania dzieci. Kiedy Olaf się z tobą zaręczył, obiecałam sobie, że nigdy nie będę dla ciebie taka, jak ona była dla mnie. Chciałam być dla ciebie wsparciem. Ale czuję, że ty mnie po prostu nie lubisz.

Te słowa uderzyły we mnie z ogromną siłą. Siedziałam naprzeciwko kobiety, która była samotna w swoich próbach nawiązania ze mną kontaktu. Kobiety, która niosła własny bagaż trudnych doświadczeń i robiła wszystko, by ich nie powielać. Zrozumiałam, że cały ten czas walczyłam z wyobrażeniem, które sama stworzyłam na podstawie obcych historii. Krystyna nie była matką Kaśki ani Magdy. Była Krystyną — ciepłą, delikatną osobą, która kochała swojego syna i chciała mieć dobre relacje z jego żoną.

Wszystko się zmieniło

Poczułam narastającą gulę w gardle. Było mi wstyd. Niewyobrażalnie wstyd za to, jak ją traktowałam. Za te wszystkie wymówki o bólu głowy, za chłód i nieufność.

— Krystyna... — zaczęłam, a łzy same napłynęły mi do oczu. — To ja powinnam cię przeprosić. Ty nie zrobiłaś absolutnie nic złego. To był mój błąd. Nasłuchałam się historii o złych teściowych i tak bardzo bałam się, że nasza relacja wpłynie negatywnie na moje małżeństwo z Olafem, że postanowiłam się odciąć. Zbudowałam mur z czystego strachu przed czymś, co w ogóle nie miało miejsca. Jest mi tak strasznie przykro.

Krystyna patrzyła na mnie przez dłuższą chwilę, po czym jej twarz złagodniała. Uśmiechnęła się ostrożnie i położyła swoją dłoń na mojej, leżącej na stole.

— Rozumiem cię — powiedziała spokojnie. — Młode małżeństwa często mierzą się z presją otoczenia. Cieszę się, że to sobie wyjaśniłyśmy. Zaczniemy po prostu od nowa. Dobrze?

Skinęłam głową, nie mogąc powstrzymać łzy, która spłynęła mi po policzku. Reszta popołudnia upłynęła nam w zupełnie innej atmosferze. Rozmawiałyśmy jak dawno niewidziane znajome, śmiałyśmy się i dzieliłyśmy spostrzeżeniami. Po raz pierwszy zobaczyłam w niej wspaniałego człowieka, nie tylko „matkę mojego męża”.

Kiedy wróciłam do domu i wręczyłam Olafowi torbę z ukrytym prezentem, żeby schował ją do szafy, spojrzał na mnie z zaciekawieniem. Zauważył, że jestem inna, bardziej zrelaksowana. Opowiedziałam mu wszystko, łącznie ze swoimi głupimi lękami i wstydem, który poczułam w kawiarni. Mój mąż po prostu mnie przytulił. Od tamtego dnia wszystko się zmieniło. Zrozumiałam, jak łatwo jest ocenić kogoś przez pryzmat cudzych uprzedzeń i jak wielką krzywdę można tym wyrządzić. Krystyna stała się nie tylko wspaniałą teściową, ale też osobą, do której mogę zadzwonić w trudnej chwili. Wystarczyło tylko odrzucić zasłyszaną narrację i otworzyć się na drugiego człowieka.

Ula, 31 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: