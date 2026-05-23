Każda odłożona złotówka miała smak słonej morskiej bryzy i obietnicę spacerów wąskimi uliczkami dalmatyńskiego wybrzeża. Odmawiałam sobie wszystkiego, by spełnić nasze wspólne marzenie o idealnych wakacjach. Nie przypuszczałam jednak, że dla mojego męża idealny wypoczynek mierzy się w calach najnowszego ekranu, a moje roczne wyrzeczenia zostaną dobrowolnie wymienione na bilet wstępu do świata sportowych rozgrywek we własnym salonie.

Marzyłam o wakacjach na południu

Wszystko zaczęło się w pewien deszczowy, listopadowy wieczór ubiegłego roku. Moja koleżanka z biura, Sylwia, wróciła z dwutygodniowego urlopu w Chorwacji. Kiedy podczas przerwy śniadaniowej pokazywała mi zdjęcia monumentalnego Pałacu Dioklecjana w Splicie, turkusowych wód Adriatyku i małych, kameralnych kawiarenek ukrytych w cieniu starych kamienic, poczułam niewyobrażalną tęsknotę za słońcem. Nasze życie od dłuższego czasu przypominało ciągły bieg między pracą a domowymi obowiązkami. Zamarzyłam o tym, byśmy z Wojtkiem wyrwali się z tej szarej rutyny.

Tego samego dnia po powrocie do domu usiadłam przy kuchennym stole z notatnikiem w ręku. Wyliczyłam dokładnie, ile będzie kosztować nas podróż, wynajęcie przytulnego apartamentu z widokiem na morze oraz codzienne wydatki na miejscu. Kwota była spora, ale wiedziałam, że jeśli odpowiednio zacisnę pasa, za dwanaście miesięcy będziemy mogli spakować walizki. Założyłam specjalne subkonto w naszym banku, które nazwałam po prostu „Wielkie Wakacje”.

Wojtek na początku wydawał się nawet zainteresowany. Kiedy pokazywałam mu na ekranie laptopa zdjęcia plaż, potakiwał głową i uśmiechał się półgębkiem.

– Brzmi nieźle, Iga – powiedział wtedy, nie odrywając wzroku od sportowych wiadomości w telefonie. – Zobaczymy, jak nam pójdzie z oszczędzaniem.

Potraktowałam jego słowa jako pełną aprobatę. Zaczęłam działać ze zdwojoną siłą. Zrezygnowałam z porannych wizyt w kawiarni przed pracą, przestałam kupować nowe ubrania, a obiady do biura gotowałam sama, starannie pakując je w pojemniki. Brałam nadgodziny, kiedy tylko szef dawał taką możliwość. Każda dodatkowa złotówka lądowała na naszym wakacyjnym funduszu. Czułam dumę, widząc, jak kwota na koncie z miesiąca na miesiąc rośnie. To miało być coś więcej niż tylko wyjazd. To miała być nagroda za nasz wspólny trud i czas tylko dla nas, z dala od codziennych trosk.

Zaczęło się szukanie wymówek

Mijały miesiące, a ja coraz częściej zauważałam, że entuzjazm Wojtka drastycznie maleje za każdym razem, gdy wspominałam o naszej podróży. Zaczęło się od drobnych uwag rzucanych mimochodem podczas weekendowych śniadań.

– Naprawdę musimy jechać aż tak daleko? – zapytał któregoś ranka, smarując chleb masłem. – Tyle godzin w samochodzie, a potem upał, od którego nie da się uciec.

– Przecież ustaliliśmy, że jedziemy do Splitu – odpowiedziałam zaskoczona, przerywając krojenie pomidora. – Zawsze narzekałeś na pogodę w kraju, a tam mamy gwarancję słońca. Poza tym planuję cudowne wycieczki do Trogiru i na wodospady Krka.

Wojtek westchnął ciężko i odłożył nóż na talerz.

– Wiesz dobrze, że nie znoszę tego całego zwiedzania. Tłumy ludzi, przepychanie się w wąskich uliczkach, żeby zobaczyć jakiś stary kamień. Dla mnie to żaden odpoczynek. Ja lubię mieć spokój, usiąść wygodnie, zrelaksować się. W domu mam wszystko, czego mi potrzeba.

Zignorowałam ten sygnał ostrzegawczy. Pomyślałam, że to tylko chwilowe zmęczenie pracą. Wojtek zawsze był domatorem i wielkim pasjonatem sportu, szczególnie piłki nożnej. Znał na pamięć składy najważniejszych drużyn, śledził tabele wyników i analizował transfery. Jednak zbliżające się mistrzostwa świata wydawały się pochłaniać go całkowicie. Każda rozmowa, niezależnie od tego, jak się zaczynała, ostatecznie schodziła na temat formy poszczególnych zawodników i szans naszej reprezentacji.

Zaczęłam zauważać, że przeglądał w internecie strony ze sprzętem elektronicznym. Kiedy pytałam, czego szuka, szybko zamykał karty w przeglądarce, tłumacząc, że po prostu sprawdza nowinki technologiczne z czystej ciekawości. Nie miałam powodu, by mu nie wierzyć. Moje myśli krążyły już wokół rezerwacji apartamentu, do której brakowało nam zaledwie tysiąca złotych.

Ten dzień zapamiętam na zawsze

To był zwykły czwartek. Wróciłam z pracy nieco wcześniej, zmęczona po zamknięciu ważnego projektu, ale jednocześnie szczęśliwa. Tego dnia dostałam kwartalną premię. To oznaczało, że zebraliśmy całą potrzebną sumę na wyjazd do Chorwacji. W głowie układałam już plan, jak wieczorem usiądziemy z Wojtkiem przed komputerem i oficjalnie klikniemy przycisk rezerwacji. Kupiłam nawet jego ulubione ciasto w cukierni na rogu, żeby uczcić ten moment.

Kiedy otworzyłam drzwi do mieszkania, od razu poczułam, że coś jest nie tak. W przedpokoju panował bałagan, a z salonu dobiegały dziwne dźwięki stukania i szelestu folii. Ściągnęłam buty i weszłam do pokoju. Zamarłam.

Na środku naszego niewielkiego salonu stało gigantyczne, puste pudło kartonowe. A na szerokiej, niskiej szafce, w miejscu naszego starego, w pełni sprawnego telewizora, pysznił się ogromny, nowiutki ekran. Miał chyba z siedemdziesiąt cali i wyglądał jak czarna tafla szkła, która zdominowała całą przestrzeń. Wojtek stał bokiem do mnie, z uśmiechem od ucha do ucha podłączając plątaninę kabli.

– Co to jest? – mój głos zabrzmiał obco, był cienki i drżący.

Mąż odwrócił się, lekko spłoszony, ale jego entuzjazm szybko wziął górę.

– O, jesteś wreszcie! Popatrz tylko na to cudo. Najnowsza technologia, odświeżanie sto dwadzieścia herców, rozdzielczość wprost niesamowita. Obraz jest tak ostry, że będę widział każde źdźbło trawy na murawie!

Podeszłam bliżej, nie wierząc własnym oczom. Pudełko z ciastem wysunęło mi się z rąk i wylądowało na kanapie.

– Wojtek, skąd ty wziąłeś na to pieniądze? – zapytałam, czując narastający ucisk w żołądku. Przecież znałam na wylot nasze domowe finanse. Nie mieliśmy luźnych oszczędności poza tym jednym, konkretnym celem.

Zapadła cisza. Mąż odchrząknął nerwowo i spuścił wzrok na pilota, którego obracał w dłoniach.

– Słuchaj, Iga, musimy porozmawiać o tym wyjeździe – zaczął powoli, unikając mojego spojrzenia. – Przecież wiesz, jak nie lubię takich podróży. Męczymy się tylko, jest gorąco, drogo... A mundial zaczyna się za kilka tygodni. To wyjątkowe wydarzenie. Pomyślałem, że telewizor posłuży nam przez lata, każdego dnia, a wycieczka to tylko tydzień i koniec. Znika.

– Wziąłeś pieniądze z konta wakacyjnego? – zapytałam z niedowierzaniem, czując, jak grunt usuwa mi się spod nóg. – Pieniądze, które odkładałam przez okrągły rok?

– Nie wziąłem wszystkiego! – zaczął się bronić, podnosząc głos. – Została połowa. Przecież możemy pojechać gdzieś bliżej. Nad jezioro na kilka dni. Też będzie fajnie, a ja przynajmniej będę mógł normalnie obejrzeć mecze w doskonałej jakości. Rozumiesz chyba, jakie to dla mnie ważne?

Nie miałam siły się kłócić

Patrzyłam na człowieka, z którym dzieliłam życie, i miałam wrażenie, że widzę kogoś zupełnie obcego. Nie mogłam pojąć, jak mógł podjąć taką decyzję za moimi plecami. Wiedział doskonale, ile nadgodzin wypracowałam. Widział, jak codziennie rano zrezygnowana przygotowuję skromne posiłki do pracy. Obserwował to wszystko i w tajemnicy przelał środki na sprzęt, który miał służyć wyłącznie jego rozrywce.

– Nie, Wojtek, nie rozumiem – odpowiedziałam cicho, czując łzy piekące pod powiekami. – To nie był tylko twój fundusz. To miało być nasze wspólne marzenie. A ty po prostu poszedłeś do sklepu i kupiłeś sobie zabawkę, bo tak ci było wygodniej.

– Jesteś niesprawiedliwa – fuknął, obracając się z powrotem w stronę ekranu. – Przecież tobie też ten telewizor będzie służył. Będziesz mogła oglądać swoje seriale w lepszej jakości. Robisz problem z niczego.

Odwróciłam się na pięcie i zamknęłam w sypialni. Usiadłam na brzegu łóżka i wyciągnęłam telefon. Zalogowałam się do aplikacji bankowej. Saldo subkonta „Wielkie Wakacje” świeciło pustkami w porównaniu do tego, co było tam rano. Została kwota, która ledwie wystarczyłaby na pokrycie kosztów paliwa i kilku obiadów, nie mówiąc o wynajmie jakiegokolwiek sensownego miejsca noclegowego. Mój starannie zaplanowany, wymarzony wyjazd rozpadł się w drobny mak, zdeptany przez egoizm i potrzebę komfortu własnego męża.

Zamiast plaży, miałam stadion za ścianą

Kiedy ostatecznie odwołałam wstępne ustalenia z właścicielem apartamentu w Splicie, czułam się całkowicie wypalona. W naszym domu zapanowała chłodna uprzejmość. Zbliżał się czas mistrzostw, a z nimi nasz salon zamienił się w prawdziwą świątynię sportu. Wojtek zapraszał znajomych, organizował przekąski i spędzał długie godziny przed wielkim ekranem, chłonąc każdy mecz. Jego radość była dla mnie niezwykle bolesna.

Mój urlop w pracy był już dawno zaplanowany, nie mogłam go przesunąć. Zamiast spacerować brzegiem Adriatyku i wdychać zapach morskiej soli, siedziałam w fotelu w sypialni. Za cienką ścianą słyszałam nieustanny gwar: okrzyki komentatorów sportowych, wybuchy radości Wojtka po strzelonym golu i jęki zawodu, gdy piłka mijała bramkę.

Każdego dnia otwierałam przewodnik po Chorwacji, który kupiłam kilka miesięcy wcześniej. Wodziłam palcem po mapie Sibenika, czytałam o historii Zadaru i wyobrażałam sobie ciepły piasek pod stopami. Te chwile były jedyną ucieczką od rzeczywistości, w której się znalazłam. Czasami Wojtek wchodził do pokoju, uśmiechnięty i wyraźnie zadowolony z siebie.

– Widziałaś, jaką akcję przeprowadzili? – pytał, opierając się o futrynę drzwi. – Mówię ci, ten telewizor to strzał w dziesiątkę. Obraz jak żywy.

Nigdy nie odpowiadałam na te pytania. Zamykałam przewodnik i wychodziłam do kuchni pod pretekstem zrobienia herbaty. Nie potrafiłam dzielić z nim tej radości. Zrozumiałam, że dla niego liczy się tylko tu i teraz, a kompromis w jego słowniku oznaczał wyłącznie ustępstwa z mojej strony. On nawet przez moment nie poczuł wyrzutów sumienia. Uważał, że załatwił sprawę logicznie i praktycznie, podczas gdy moje marzenia sprowadził do fanaberii, z której w każdej chwili można bez żalu zrezygnować.

Na następny wyjazd pojadę sama

Mistrzostwa w końcu dobiegną końca. Telewizor straci miano nowinki, a emocje opadną. Zostaniemy w naszym mieszkaniu z gigantycznym czarnym prostokątem na ścianie i ogromną przepaścią, która powstała między nami. Ta sytuacja otworzyła mi oczy na to, jak bardzo różnią się nasze priorytety i jak niewiele dla mojego męża znaczą moje osobiste pragnienia, jeśli kolidują z jego strefą komfortu.

Dziś rano poszłam do banku. Otworzyłam zupełnie nowe konto, do którego dostęp mam tylko i wyłącznie ja. Ustawiłam automatyczny przelew z mojego wynagrodzenia. Nie zamierzam rezygnować z moich marzeń tylko dlatego, że ktoś inny woli oglądać świat z perspektywy kanapy. Chorwacja nigdzie nie ucieknie. Pałac Dioklecjana stoi tam od setek lat i poczeka na mnie jeszcze dwanaście miesięcy.

Odkładam pieniądze od nowa. Z każdym groszem buduję jednak nie tylko fundusz na podróż, ale przede wszystkim własną niezależność. W przyszłym roku spakuję walizkę i pojadę nad Adriatyk. Jeśli Wojtek będzie wolał zostać w domu ze swoim wspaniałym telewizorem, nie będę go zmuszać do wyjazdu. Nauczę się cieszyć słońcem i szumem fal sama, bez poczucia winy i bez oglądania się na kogoś, kto potrafi z taką łatwością przekreślić moje plany.

Iga, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: