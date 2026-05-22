Obudziłam się wcześnie, na długo przed tym, zanim słońce zdążyło na dobre rozgościć się w mojej sypialni. Był 26 maja. Pamiętam, jak wzięłam do ręki telefon leżący na szafce nocnej. Ekran był ciemny, bez żadnych powiadomień. Pomyślałam wtedy, że to jeszcze zbyt wczesna pora. Przecież moje dzieci są dorosłe, mają swoje obowiązki, własne życie i zapewne jeszcze śpią w ten spokojny poranek.

Czekałam na życzenia

Zaparzyłam sobie kawę w ulubionym kubku, usiadłam w fotelu przy oknie i zaczęłam wspominać. Przed oczami przesuwały mi się obrazy z przeszłości, barwne niczym klatki starego filmu. Pamiętałam laurki wycinane tępymi nożyczkami, ślady kleju na małych paluszkach i te nieporadne, urocze wierszyki deklamowane z wypiekami na twarzy. Mój syn, Kacper, zawsze rysował mi ogromne słońca, a córka, Alicja, tworzyła skomplikowane naszyjniki z makaronu. Te wspomnienia grzały moje serce, dając mi poczucie, że wykonałam dobrą pracę jako matka.

Mijały godziny. Zegar wiszący w kuchni tykał miarowo, przypominając o upływającym czasie. Wytarłam kurze, podlałam kwiaty na balkonie, przeczytałam kilka stron książki, ale moje myśli nieustannie krążyły wokół telefonu. Ekran wciąż pozostawał czarny. Zaczęłam szukać dla nich usprawiedliwień. Alicja na pewno ma mnóstwo pracy w swoim nowym biurze projektowym. Zawsze była ambitna, a ja uczyłam ją, że trzeba być obowiązkową. Kacper z kolei pewnie pojechał na spotkanie z klientem. Budowa własnej firmy to nie przelewki, wymaga pełnego zaangażowania. Tłumaczyłam ich przed samą sobą, starając się zagłuszyć rosnący niepokój.

Zawsze byli najważniejsi

Czekając na jakikolwiek znak życia, zaczęłam wracać pamięcią do decyzji, które podejmowałam w przeszłości. Kiedy Kacper wpadł na pomysł założenia swojej działalności, brakowało mu funduszy na start. Nie wahałam się ani chwili. Sprzedałam niewielką, malowniczą działkę po moich rodzicach, na której kiedyś planowałam postawić mały domek letniskowy i spędzać tam spokojne lata. Pieniądze przekazałam synowi. Obiecywał wtedy, że kiedyś zabierze mnie na najpiękniejsze wakacje świata. Od tamtej pory minęło sześć lat, a wakacje skończyły się na obietnicach.

Z Alicją było podobnie. Kiedy dostała się na wymarzone, niezwykle kosztowne studia projektowe, pracowałam na półtora etatu, by opłacić jej czesne i materiały. Zrezygnowałam z kursu ceramiki, o którym marzyłam od lat, przestałam kupować sobie nowe ubrania, a moje potrzeby skurczyły się do absolutnego minimum. Wszystko, co miałam, oddawałam im. Sądziłam, że tak właśnie powinna postępować dobra matka. Moje życie było nierozerwalnie splecione z ich sukcesami. Kiedy oni byli szczęśliwi, ja również czułam spełnienie.

Wtedy wydawało mi się to naturalne. Nie oczekiwałam wielkich fanfar. Liczyłam jedynie na to, że kiedyś, gdy zwolnią na chwilę tempo, spojrzą na mnie z wdzięcznością.

Okłamałam sąsiadkę

Około czternastej postanowiłam upiec szarlotkę. Pomyślałam, że może zrobią mi niespodziankę i po prostu przyjadą. Przecież to takie w ich stylu, wpaść bez zapowiedzi, zrobić zamieszanie, wypić herbatę w biegu. Zagniatanie kruchego ciasta i obieranie jabłek zawsze mnie uspokajało. Zapach cynamonu powoli wypełniał cały dom, tworząc atmosferę przytulności i oczekiwania.

Właśnie wyjmowałam blachę z piekarnika, gdy rozległ się dzwonek do drzwi. Serce podskoczyło mi do gardła. Szybko przetarłam ręce w fartuch i poprawiłam włosy. Otworzyłam drzwi z szerokim uśmiechem, który natychmiast zamarł mi na ustach.

Na progu stała pani Krystyna, moja sąsiadka z naprzeciwka. W rękach trzymała ogromny bukiet różowych piwonii.

– Przepraszam, że nachodzę, ale zabrakło mi cukru do sernika – powiedziała, promieniejąc radością. – Mój Tomek właśnie pojechał. Przywiózł mi te piękne kwiaty i zabrał na obiad. A ty? Czekasz na swoje pociechy?

Musiałam szybko przybrać maskę.

– Oczywiście, Krysia. Mają wpaść wieczorem, wiesz, jacy oni są zajęci. Praca, praca i jeszcze raz praca – skłamałam gładko, czując, jak w środku coś we mnie pęka. Podałam jej cukierniczkę z uśmiechem, który kosztował mnie resztki sił.

Gdy zamknęłam za nią drzwi, oparłam się o nie plecami i wzięłam głęboki oddech. Dom był cichy. Zbyt cichy. Zapach szarlotki nagle zaczął mnie drażnić.

Nie na taki telefon czekałam

Zrobiło się ciemno. Usiadłam na kanapie, patrząc bezmyślnie w telewizor, w którym przewijały się kolejne reklamy. Wybiła godzina dziewiętnasta. Postanowiłam, że nie będę pierwsza dzwonić. To ich zadanie. To był sprawdzian, o którym oni nie mieli pojęcia, a który ja sama sobie wymyśliłam.

O dwudziestej pierwszej ekran telefonu w końcu rozbłysł. Wyświetliło się zdjęcie Alicji. Odetchnęłam z ulgą. A więc jednak pamiętała. Odebrałam niemal natychmiast.

– Córeczko, jak dobrze cię słyszeć – zaczęłam łagodnym głosem.

– Cześć mamo, masz chwilę? – zapytała szybko, w tle słyszałam szum ulicznego ruchu.

– Mam, cały dzień jestem w domu. Czekałam...

– Słuchaj, sprawa jest pilna – przerwała mi w pół zdania. – Gdzie położyłaś te dokumenty od mojego starego ubezpieczenia? Księgowa mnie ściga, a ja nie mogę tego znaleźć u siebie. Musiały zostać u ciebie.

– Dokumenty? – powtórzyłam powoli, nie wierząc w to, co słyszę.

– No tak, te niebieskie teczki. Błagam, poszukaj ich jutro z samego rana i wyślij mi skany. Mam na to czas tylko do środy.

– Poszukam – odpowiedziałam cicho, wciąż czekając na te dwa proste słowa.

– Super, ratujesz mi życie! Dobra, muszę kończyć, bo znajomi na mnie czekają. Zdzwonimy się w weekend, pa!

Rozłączyła się, zanim zdążyłam powiedzieć „do widzenia”. Zapadła cisza. Spojrzałam na ekran. Połączenie trwało równe czterdzieści siedem sekund. Nie zapytała, jak się czuję. Nie zapytała, co robię. Nie złożyła mi życzeń.

Byłam rozczarowana

Odłożyłam telefon na stolik. Spodziewałam się, że wybuchnę płaczem, że ogarnie mnie żal i złość. Tymczasem poczułam jedynie obezwładniającą pustkę, a zaraz potem dziwny, lodowaty wręcz spokój. To był ten moment, w którym iluzja ostatecznie opadła.

Uświadomiłam sobie, że moje dzieci nie są złymi ludźmi. Po prostu wychowałam je w przekonaniu, że zawsze tu jestem. Że jestem niewidzialnym fundamentem, na którym mogą budować swoje życie, nie zwracając uwagi na to, czy ten fundament czasem nie potrzebuje wzmocnienia. Stałam się dla nich przezroczysta. Byłam instytucją do rozwiązywania problemów, bankomatem w chwilach kryzysu, magazynem starych dokumentów, ale przestałam być osobą, która ma własne uczucia, potrzebę bycia zauważoną i docenioną.

Kacper nie odezwał się do końca dnia. Nie przysłał nawet najprostszego, skopiowanego z internetu wierszyka, których tak bardzo zawsze nie lubiłam. Minęła północ, a Dzień Matki dobiegł końca.

Wstałam z kanapy i poszłam do kuchni. Ukroiłam sobie duży kawałek szarlotki. Usiadłam przy stole i zjadłam ją w ciszy, delektując się każdym kęsem. Smakowała wybornie. Sama ją upiekłam i miałam pełne prawo się nią cieszyć.

Jolanta, 69 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: