Kiedy wysyłałam koleżankom uśmiechnięte emotikony i pisałam, że woda w Bałtyku w tym roku jest wyjątkowo ciepła, tak naprawdę klęczałam na chłodnych kafelkach w cudzej łazience, szorując sedes z osadu. Wstydziłam się przyznać, że zamiast luksusowego urlopu wybrałam harówkę na drugim etacie w obcym mieście, żeby spłacić narastające długi. Moje życie stało się jedną wielką mistyfikacją, za którą cenę płacę do dziś.

Wpadłam w finansową pętlę

Każdego ranka, kiedy wchodziłam do naszego biura typu open space, czułam, jak żołądek zwija mi się w ciasny supeł. Pracowałam w dużej agencji reklamowej, gdzie liczyło się nie tylko to, jak wykonujesz swoje obowiązki, ale też to, jak spędzasz czas wolny. Moi znajomi z pracy nieustannie licytowali się na weekendowe wyjazdy, modne restauracje i zagraniczne wycieczki. Ja z kolei od miesięcy balansowałam na krawędzi katastrofy finansowej.

Zaczęło się od drobiazgow. Najpierw wzięłam pożyczkę na remont wymarzonego, choć maleńkiego mieszkania. Potem zepsuł się samochód, co wymagało kolejnego zastrzyku gotówki. Zanim się obejrzałam, raty zaczęły pochłaniać niemal całą moją pensję. Kiedy po opłaceniu rachunków zostawały mi na koncie grosze, omijałam szerokim łukiem wspólne lunche na mieście, tłumacząc się nową dietą.

Zbliżał się lipiec, a wraz z nim coroczny festiwal urlopowych pytań.

– Gdzie w tym roku się wybierasz? – zapytała mnie pewnego poranka Kaśka, moja najbliższa koleżanka z biurka obok, popijając kawę z drogiej kawiarni. – My z mężem lecimy do Hiszpanii. Musisz w końcu gdzieś wybyć, bo wyglądasz na przemęczoną.

– Jadę nad polskie morze – wypaliłam bez zastanowienia, czując, jak krew napływa mi do policzków. – Znalazłam świetny pensjonat w spokojnej okolicy. Tylko ja, szum fal i dobra książka.

– Ale super! – Kaśka klasnęła w dłonie. – Koniecznie musisz wysyłać mi zdjęcia. Będę tęsknić.

Uśmiechnęłam się blado, wracając do monitora. Właśnie w tym momencie podjęłam decyzję, która miała zmienić mój długo wyczekiwany dwutygodniowy urlop w najtrudniejszy test mojej wytrzymałości. Nie miałam pieniędzy na żaden wyjazd. Nie miałam nawet odłożonych środków na to, by przez dwa tygodnie po prostu siedzieć w domu i nie martwić się o rachunki. Potrzebowałam dodatkowej gotówki, i to szybko.

Stworzyłam tajny plan

Wieczorem, siedząc w swoim nowo wyremontowanym, ale pustym salonie, otworzyłam laptopa. Wpisałam w wyszukiwarkę oferty pracy dorywczej w sąsiednim wielkim mieście. Mieszkam w niewielkiej miejscowości, z której dojazd pociągiem do metropolii zajmuje niecałą godzinę. Wiedziałam, że nie mogę szukać dorywczego zajęcia u siebie, bo ryzyko spotkania kogoś znajomego było zbyt duże.

Znalazłam ogłoszenie agencji sprzątającej, która pilnie poszukiwała osób do porządkowania prywatnych domów i apartamentów. Stawka godzinowa była wysoka, ponieważ obiecywali szybkie zlecenia u zamożnych klientów. Wypełniłam formularz, a następnego dnia rano przeszłam krótką rozmowę telefoniczną. Zostałam przyjęta od razu. Zaczynałam w poniedziałek – dokładnie w dniu, w którym oficjalnie rozpoczynał się mój wymyślony, nadmorski wypoczynek.

W weekend poprzedzający mój „wyjazd” poszłam do drogerii. Zamiast kremów z filtrem i olejku do opalania, kupiłam samoopalacz, żeby po powrocie do biura wyglądać na muśniętą słońcem. W markecie nabyłam grube, gumowe rękawice i zestaw ubrań, których nigdy nie założyłabym na co dzień: luźne, szare dresy i bawełniane koszulki.

W poniedziałek rano, kiedy moi znajomi z pracy pewnie właśnie włączali komputery, ja wsiadałam do pociągu podmiejskiego z plecakiem pełnym ubrań roboczych. Serce biło mi jak oszalałe.

Mierzyłam się z cudzym brudem

Mój pierwszy adres znajdował się na ekskluzywnym osiedlu domów jednorodzinnych na obrzeżach miasta. Z wielkim trudem odnalazłam odpowiednią ulicę. Drzwi otworzyła mi wysoka, elegancka kobieta w jedwabnym szlafroku. Zmierzyła mnie wzrokiem od stóp do głów.

– Pani z agencji? – zapytała chłodno, nie czekając na moją odpowiedź. – Środki czystości są w pomieszczeniu gospodarczym. Proszę zwrócić szczególną uwagę na łazienki. Mają błyszczeć. I proszę nie dotykać dokumentów w gabinecie męża.

Zostawiła mnie samą na środku ogromnego przedpokoju. Przebrałam się w małej toalecie na parterze i założyłam żółte rękawice. Kiedy weszłam do głównej łazienki, na piętrze, poczułam, jak opuszczają mnie siły. Pomieszczenie było ogromne, wyłożone jasnym marmurem, na którym widać było każdą kroplę wody.

Nałożyłam żel czyszczący na brzegi muszli klozetowej i chwyciłam za szczotkę. Zapach silnego detergentu o aromacie sztucznej cytryny natychmiast wypełnił moje nozdrza. Szorując trudne do usunięcia zacieki, uświadomiłam sobie, gdzie jestem i co robię. Ja, specjalistka od marketingu, która jeszcze w piątek przygotowywała prezentację dla klienta korporacyjnego w eleganckiej koszuli, teraz klęczałam przed cudzym sedesem, usiłując doczyścić trudne zabrudzenia.

Nagle łzy same napłynęły mi do oczu. Czułam przytłaczające upokorzenie, choć przecież żadna praca nie hańbi. To wcale nie sprzątanie było powodem mojego wstydu, ale fakt, że znalazłam się w sytuacji bez wyjścia na własne życzenie, goniąc za życiem, na które nie było mnie stać.

Nagle w kieszeni moich dresowych spodni zawibrował telefon. To była wiadomość od Kaśki. „I jak tam pogoda? Myślimy o tobie w biurze! Wyślij jakieś fotki z plaży!”.

Otarłam wierzchem dłoni spoconą twarz. Ściągnęłam jedną rękawiczkę, usiadłam na brzegu wanny w cudzym domu i zaczęłam przeszukiwać galerię w telefonie. Znalazłam zdjęcie morza sprzed trzech lat. Wykadrowałam je tak, by nie było widać daty ani żadnych szczegółów, i nałożyłam filtr.

„Pogoda jak marzenie! Właśnie idę na spacer brzegiem morza. Buziaki dla całego zespołu!” – odpisałam, po czym zablokowałam ekran, naciągnęłam rękawicę i wróciłam do szorowania kafelków.

Idealne domy miały swoje cienie

Kolejne dni zlewały się w jedno pasmo bólu pleców, obolałych kolan i zdartych dłoni. Codziennie o szóstej rano wsiadałam w pociąg. Odwiedzałam różne domy. Poznałam miasto od strony, o której turyści nie mają pojęcia – od strony klatek schodowych, tylnych wejść i szafek z chemią gospodarczą.

Był taki jeden dom, który zapamiętam do końca życia. Mieszkała tam starsza, niezwykle dystyngowana pani. Kiedy przyszłam, poczęstowała mnie wodą i poprosiła o generalne porządki w kuchni. pomieszczenie wyglądało tak, jakby przed chwilą przeszło przez nią tornado. Resztki jedzenia, zaschnięte sosy na blatach, rozsypana mąka na podłodze.

– Rodzina wczoraj wyjechała po długich odwiedzinach – powiedziała przepraszająco staruszka ze smutnym uśmiechem. – Sama nie mam już siły tego ogarnąć.

Sprzątałam tę kuchnię przez cztery godziny. Skrobałam zaschnięte resztki z płyty indukcyjnej, układałam naczynia w zmywarce, myłam podłogę na kolanach, bo mop nie docierał w zakamarki. Pracowałam w ciszy, słysząc jedynie tykanie wielkiego zegara w jadalni. Kiedy skończyłam, kobieta podeszła do mnie i wcisnęła mi do ręki napiwek, który przewyższał moją stawkę godzinową.

– Dziękuję ci, dziecko. Jesteś bardzo dokładna – powiedziała miękko.

To był pierwszy moment podczas całego mojego fałszywego urlopu, kiedy poczułam coś innego niż wstyd. Poczułam, że to, co robię, ma realną wartość. Pomogłam komuś. W biurze przerzucałam tylko pliki z tabelkami z jednego folderu do drugiego. Tutaj widziałam natychmiastowy efekt swojej pracy. Ale to uczucie dumy z dobrze wykonanego zadania szybko zniknęło, ustępując miejsca paraliżującemu strachowi.

Czułam tylko strach i wstyd

Drugi tydzień mojego „urlopu” powoli dobiegał końca. Zostały mi ostatnie trzy dni pracy. Czułam niewyobrażalne zmęczenie materiału. Moje mięśnie, nieprzyzwyczajone do takiego wysiłku fizycznego, bolały przy każdym ruchu.

W czwartkowe popołudnie dostałam zlecenie w nowoczesnym apartamentowcu w centrum miasta. Właściciel, młody mężczyzna pracujący w IT, zostawił mi klucze w skrytce i napisał, że wraca późnym wieczorem. Miałam umyć okna, odkurzyć podłogi i wyszorować łazienkę.

Zaczęłam od salonu z wielkimi przeszkleniami. Podeszłam do okna wychodzącego na ruchliwą ulicę, spryskałam szybę płynem i zaczęłam ją polerować. Byłam ubrana w moje robocze dresy, włosy miałam związane w niedbały kok, a na twarzy brak jakiegokolwiek makijażu.

Spojrzałam w dół, na chodnik. Zamarłam. Po drugiej stronie ulicy, zaledwie kilkanaście metrów ode mnie, stała Kaśka. Moja Kaśka z biura. Stała przy przejściu dla pieszych, trzymając w ręku papierową torbę ze znanego butiku. Prawdopodobnie przyjechała do miasta na zakupy po pracy. Rozmawiała przez telefon i śmiała się z czegoś głośno.

Wpadłam w panikę. Upuściłam ścierkę na podłogę i rzuciłam się na kolana, chowając się za linią parapetu. Moje serce tłukło się o żebra tak mocno, że myślałam, iż zaraz rozsadzi mi klatkę piersiową. Słyszałam szum krwi w uszach.

Gdyby podniosła wzrok... Gdyby spojrzała na to konkretne okno na pierwszym piętrze i mnie zobaczyła... Mój mózg zaczął produkować dziesiątki wymówek, ale żadna nie miała sensu. Co miałam jej powiedzieć? Że pomagam znajomemu? Że znalazłam się tu przypadkiem w stroju sprzątaczki, zamiast spacerować po plaży we Władysławowie?

Siedziałam na podłodze przez dobre piętnaście minut, wpatrując się w drobną plamkę kurzu pod kanapą. Nie miałam odwagi wyjrzeć. Wyobrażałam sobie, jak Kaśka robi mi zdjęcie przez szybę, wysyła na naszą biurową grupę, a wszyscy wybuchają śmiechem. Płakałam bezgłośnie. Łzy mieszały się z potem na mojej twarzy. To nie był strach przed zdemaskowaniem mojego zawodu. To był strach przed odrzuceniem i ujawnieniem, jak bardzo jestem żałosna w swoim udawaniu.

Kiedy w końcu zebrałam się na odwagę i powoli wyjrzałam zza ramy okiennej, ulica była pusta. Kaśki już nie było. Dokończyłam sprzątanie w pośpiechu, nie zwracając uwagi na niedokładności. Chciałam tylko stamtąd uciec.

Cena kłamstwa była wysoka

W niedzielę wieczorem, w przeddzień mojego powrotu do biura, usiadłam przy kuchennym stole i wysypałam na blat zawartość grubego, papierowej koperty, w którym trzymałam zarobioną gotówkę. Przeliczyłam pieniądze. Kwota była imponująca. Agencja zapłaciła mi wszystko co do grosza, a do tego doszły hojne napiwki od klientów.

Uzbierałam wystarczająco dużo, by spłacić zaległą ratę za remont i pokryć dług za naprawę samochodu. Odetchnęłam z ulgą. Finansowa pętla na mojej szyi nieco się poluzowała, ale ciężar na duszy stał się nie do zniesienia.

Wieczorem posmarowałam ciało kolejną warstwą samoopalacza, nałożyłam nawilżającą maskę na twarz i pomalowałam paznokcie, starając się ukryć drobne zadrapania po szorstkich gąbkach.

Poniedziałkowy poranek w biurze powitał mnie gwarem i zapachem świeżo parzonej kawy. Kiedy weszłam do open space’u, kilka osób pomachało mi z uśmiechem.

– O, nasza urlopowiczka wróciła! – zawołała Kaśka, podbiegając do mnie. – Wyglądasz kwitnąco! Ten kolor... Widać, że pogoda dopisała!

– Tak, było wspaniale – skłamałam gładko, uśmiechając się promiennie. – Dużo spacerowałam. Prawdziwy reset dla głowy.

– Opowiadaj, jak było! Podrzucisz namiary na ten pensjonat? Moi teściowie szukają czegoś na sierpień.

Czułam, jak grunt osuwa mi się spod nóg

– Niestety, właściciele sprzedają budynek i to był ich ostatni sezon – wymyśliłam naprędce kolejną bajkę, patrząc koleżance prosto w oczy. – Ale klimat był niesamowity.

Reszta dnia minęła mi na odpowiadaniu na rutynowe pytania o to, co jadłam, czy ryby były drogie i czy woda na pewno była czysta. Z każdym kolejnym kłamstwem czułam, jak rośnie niewidzialny mur, który zbudowałam między sobą a ludźmi z mojego otoczenia.

Uratowałam swój budżet. Zyskałam spokój finansowy, ale straciłam coś znacznie cenniejszego – poczucie autentyczności. Od tamtego czasu minęły dwa lata. Moja sytuacja materialna dawno się ustabilizowała, w biurze awansowałam, a długi przeszły do historii. Jednak nigdy nie odważyłam się przyznać znajomym do tego, co naprawdę robiłam podczas tamtych dwóch tygodni.

Nigdy im nie powiedziałam, że mój „najwspanialszy” letni wypoczynek spędziłam na kolanach, wdychając opary chloru, w pocie czoła myjąc muszle klozetowe w domach obcych ludzi. Uświadomiłam sobie, że żyjemy w świecie, w którym chyba łatwiej jest przyznać się do zdrady niż do problemów finansowych i podjęcia fizycznej pracy.

Kaśka do dziś wierzy, że tamte wakacje spędziłam, wdychając jod. A ja, za każdym razem, kiedy słyszę szum morza lub zapach cytrynowego płynu do czyszczenia, czuję ten sam, znajomy ścisk w żołądku. Zrozumiałam, że największym brudem, z którym musiałam się zmierzyć, wcale nie były cudze zacieki w łazienkach, ale moja własna, podszyta strachem pycha.

Marta, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

