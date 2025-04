Od dzieciństwa różniłyśmy się z Ewą właściwie we wszystkim. Ona, starsza ode mnie o 2 lata, brunetka z kręconymi włosami po ojcu, śniada cera, ja – eteryczna blondynka. Ona z zacięciem ekonomicznym, ja – artystyczna dusza. No i ona ukochała tę naszą zapyziałą wioskę, a ja koniecznie chciałam się z niej wyrwać.

Po studiach nie wróciłam już na wieś

Ewa musiała przerwać swoją medycynę, bo mama ciężko zachorowała i ktoś musiał być na miejscu. Było jasne, że to będzie ona.

W dużym mieście, do tego studiując na Akademii Sztuk Pięknych czułam się jak ryba w wodzie. Jeszcze na studiach wyszłam za mąż za Krzyśka, urodziła się Anusia, ale więcej dzieci mieć nie chciałam.

Marzyłam, by zostać sławną malarką, jednak szybko z tego zrezygnowałam, za coś trzeba było żyć. Krzysiek robił karierę w wydawnictwie, ja zaczepiłam się w agencji reklamowej jako grafik i błyskawicznie awansowałam. Zaczęły za tym iść naprawdę konkretne pieniądze.

A Ewa...?

Ewa borykała się z troskami dnia codziennego na wsi. Wyszła za mąż za Wieśka, swą pierwszą miłość, chłopaka dobrego, ale kompletnie niezaradnego.

To na jej głowie było wszystko – podupadający na zdrowiu rodzice, myślenie o niewielkiej gospodarce i trójka dzieciaków. Cieszyła się, gdy przyjeżdżałam na wieś na parę dni, objuczona prezentami, ale z czasem coraz częściej łapałam ją na chwili zadumy. Domyślałam się, o co chodzi. Kontrast między nami widać było gołym okiem.

– Widzisz, siostrzyczko, tobie tak się w życiu ułożyło, a mnie inaczej. No cóż, takie jest życie – myślałam w duchu.

– Każda z nas wcześniej dokonała jakiegoś wyboru.

Kiedyś w jakiejś rozmowie Ewie wyrwało się.

– Bo ty miałaś zawsze z górki. Żadnych problemów. Teraz jest tak samo. Nie wiesz, co to znaczy opiekować się chorym, czy wiązać koniec z końcem.

– Proszę cię przestań. Przecież ty marzyłaś, by zostać na wsi. Czy to moja wina, że ja chciałam więcej. No i kto ci kazał mieć tyle dzieci?

Spojrzała na mnie z wyrzutem i żalem i wyrzuciła z siebie.

– Jasne! Bogaty nigdy biednego nie zrozumie, ani syty głodnego.

Chyba zapomniała, jak parę razy wsparłam ją finansowo, opłaciłam leczenie mamy w sanatorium, Ola i Julka też pojechały na kolonie za moje pieniądze. Poza tym wprawdzie zarabiam dużo więcej i lepiej mi się powodzi, ale też i życie w mieście, na takim stanowisku (byłam już dyrektorem artystycznym) wymaga pewnych wcale niemałych nakładów.

A jednak nie czułam się z tym jej żalem dobrze... Zaczęłam rzadziej zaglądać do rodzinnego domu, oddalałyśmy się od siebie.

Nie wiem, jak by dalej wyglądały nasze rodzinne relacje, gdyby nie wydarzenia z ubiegłego roku. Nagle z dnia na dzień straciłam pracę. Do tej pory pięłam się po szczebelkach kariery w jednej firmie, zarabiałam duże pieniądze i oto znalazłam się w sytuacji, której w ogóle nie brałam pod uwagę. Ale ona była faktem. Załamałam się. Leżałam całymi dniami w pokoju, wgapiając się w sufit i zastanawiając się, dlaczego mi się to przytrafiło.

Nie wiem, jak długo by to trwało, gdyby nie kolejny cios – Krzysiek miał atak serca. Musiałam otrzeźwieć i działać. Szpitale, rehabilitacja i jeszcze trzeba było się zająć domem i dzieckiem. A lekarze przestrzegali go, że powinien zdecydowanie zwolnić tempo...

Ta nowa sytuacja zupełnie przestawiła mi priorytety

Teraz najważniejsze było zdrowie i rodzina, a nie praca i pieniądze. Zaczęłam zresztą odczuwać brak tych ostatnich – oszczędności topniały w błyskawicznym tempie. Nie mogłam podjąć żadnej pracy, bo musiałam zająć się Krzyśkiem. Ale nie byłam sama. Ewa zjawiła się, gdy tylko dowiedziała się o mojej sytuacji. Rzuciła wszystko i przyjechała, by mnie wesprzeć. Wiesiek został sam na gospodarce, a ona przeprowadziła mnie za rękę przez najtrudniejszy okres w moim życiu.

Dziś jesteśmy sobie bliższe niż kiedykolwiek. Trzeba było aż dramatycznej sytuacji, bym zrozumiała, co ona myśli i czuje. Dopiero postawiona w podobnym położeniu pojęłam sens jej słów, które wcześniej wydały mi się przesadzone i niesprawiedliwe.

Dziś też wiem, że pieniądze, superpraca, bogactwo to coś, co można stracić w jednej chwili, dlatego nie warto się do nich przywiązywać. Rodzina, miłość – to jest najważniejsze.

Krzysiek powoli wraca do zdrowia, a ja zebrałam się w sobie i rozesłałam swoje CV do najlepszych agencji. Nie musiałam długo czekać.

– W końcu wiadomo, że jesteś najlepsza – powiedziała mi Ewa.

Pracuję i znowu zarabiam nienajgorzej. Ale nie wydaję już tak bezmyślnie tych pieniędzy. Skoro już są, to niech przynajmniej będzie z nich konkretny pożytek.

Zaproponowałam Ewie... spółkę. Tak spółkę. Ja mam pieniądze, ona ziemię i budynki. Wystarczy to połączyć i stworzyć podwaliny pod rodzinny interes – gospodarstwo agroturystyczne na początek, a później może i pensjonat... Ja będę dalej pracować w mieście, zajmę się też promocją, a ona z tą swoją ekonomiczną główką będzie zarządzać interesem na wsi. Musimy to jeszcze dokładnie omówić przy kawie...

