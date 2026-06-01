Przez całe moje życie matka opowiadała mi o Portugalii. To tam spędziła najpiękniejsze lata swojej młodości, jeszcze zanim na świecie pojawiłem się ja, zanim przyszły codzienne troski i trudności dorosłego życia. Pamiętam, jak siadaliśmy wieczorami w naszym małym salonie, a ona wyciągała stare, pożółkłe fotografie. Na jednym ze zdjęć stała na klifie, wiatr rozwiewał jej włosy, a w tle widać było bezkresny, błękitny ocean. Jej oczy zawsze nabierały niezwykłego blasku, gdy wracała wspomnieniami do tamtych dni. Opowiadała o wąskich uliczkach Lizbony, o smaku słodkich wypieków, o muzyce fado, która niosła się wieczorami przez otwarte okna. Zawsze słuchałem tych opowieści z zapartym tchem.

Żyła tylko tym wyjazdem

Kiedy skończyłem czterdzieści pięć lat, postanowiłem, że zrobię dla niej coś wyjątkowego. Obiecałem jej, że zabiorę ją tam jeszcze raz. Chciałem, by na stare lata mogła ponownie poczuć ciepły wiatr znad oceanu i przejść się ścieżkami swojej młodości. Zaczęliśmy planować. Kupiliśmy nawet specjalny album, w którym zapisywaliśmy miejsca do odwiedzenia. Założyłem osobne konto oszczędnościowe, na które co miesiąc przelewałem określoną kwotę. Odmawiałem sobie wielu przyjemności, byle tylko szybciej uzbierać potrzebną sumę. Matka żyła tą podróżą. Codziennie pytała, ile nam jeszcze brakuje, a ja z uśmiechem odpowiadałem, że jesteśmy coraz bliżej celu.

– Piotrusiu, czy my naprawdę tam pojedziemy?

– Oczywiście, mamo. Zobaczysz znowu ocean. Obiecuję ci to.

Wydawało mi się, że jestem dobrym synem. Wierzyłem, że ta podróż będzie naszym wspaniałym pożegnaniem z jej przeszłością, piękną klamrą zamykającą jej wspomnienia. Nie przewidziałem jednak, jak bardzo moje własne życie osobiste wpłynie na realizację tego marzenia. Wtedy właśnie w moim życiu pojawiła się Anita.

Uczucia zagłuszyły głos rozsądku

Anita była o piętnaście lat młodsza ode mnie. Pełna energii, wymagająca, zawsze najchętniej byłaby w centrum uwagi. Przy niej czułem się młodszy i bardziej doceniany. Szybko staliśmy się nierozłączni, a ja zacząłem dostosowywać swoje życie do jej oczekiwań. Anita uwielbiała luksus. Drogie restauracje, wyjazdy na weekendy, markowe ubrania. Początkowo starałem się utrzymywać równowagę między wydatkami na nasze przyjemności a oszczędnościami na wyjazd do Portugalii. Z czasem jednak stawało się to coraz trudniejsze.

Zbliżały się urodziny Anity. Od kilku tygodni subtelnie dawała mi do zrozumienia, o czym marzy. Zatrzymywaliśmy się przed witrynami drogich butików, a ona z zachwytem spoglądała na błyszczące w świetle lampek kosztowne zegarki. Jeden z nich szczególnie przypadł jej do gustu. Był elegancki, ozdobiony drobnymi kamieniami, a jego cena przyprawiała o zawrót głowy. Kosztował dokładnie tyle, ile udało mi się zaoszczędzić na podróż z matką.

– Kochanie, spójrz tylko na to cudo – mówiła, opierając głowę na moim ramieniu. – Nigdy w życiu nie miałam czegoś tak pięknego. Z takim zegarkiem czułabym się jak królowa.

– Jest piękny, to prawda – odpowiadałem wymijająco, czując ucisk w żołądku.

Wieczorami Anita zaczęła kwestionować sens mojego wyjazdu z matką. Używała argumentów, które początkowo odrzucałem, ale z czasem zaczęły kiełkować w mojej głowie jak trujące nasiona.

– Piotrek, bądźmy racjonalni. Twoja mama jest już starszą osobą. Taka podróż to ogromny wysiłek. Samoloty, przesiadki, upał... Przecież ona tego nie zniesie. Tylko się zmęczy. A poza tym, bądźmy szczerzy, ona żyje przeszłością. Prawdziwa Portugalia już nie wygląda tak, jak w jej wspomnieniach. Rozczaruje się tylko. Nie uważasz, że lepiej byłoby zabrać ją na spokojny weekend gdzieś blisko, w góry?

Milczałem. Część mnie wiedziała, że Anita szuka wymówek, ale inna część, ta bardziej egoistyczna, zaczęła przyznawać jej rację. Matka rzeczywiście miała coraz mniej sił. Zdarzało jej się zapominać o drobnych rzeczach. Tłumaczyłem sobie, że może faktycznie robię to bardziej dla siebie niż dla niej. Może ona wcale nie potrzebuje tej męczącej wyprawy, a jedynie mojej obecności.

Wybrałem błysk luksusu

Decyzję podjąłem w chłodny, deszczowy wtorek. Szedłem ulicą, mijając butik, przed którym tak często stawaliśmy z Anitą. Spojrzałem na zegarek w witrynie. Wyobraziłem sobie radość na twarzy mojej partnerki, jej wdzięczność, podziw w oczach jej znajomych. Wszedłem do środka. Serce biło mi jak szalone, gdy podawałem sprzedawcy kartę płatniczą, do której przypisane było konto oszczędnościowe. Transakcja przebiegła błyskawicznie. Wyszedłem ze sklepu z małą, elegancką torebką, czując jednocześnie triumf i narastające obrzydzenie do samego siebie.

Wręczyłem jej prezent podczas kolacji. Anita piszczała z radości, rzuciła mi się na szyję i natychmiast zapięła zegarek na nadgarstku. Wyglądała pięknie, a ja na chwilę zapomniałem o cenie, jaką za to zapłaciłem. Problem polegał na tym, że termin rzekomego wyjazdu do Portugalii zbliżał się nieubłaganie. Matka od tygodni przygotowywała się do podróży. Kupiła sobie nową bluzkę, specjalnie na spacer po Lizbonie. Codziennie układała rzeczy w swojej małej walizce.

Nie miałem odwagi powiedzieć jej prawdy. Odwlekałem ten moment z dnia na dzień, tłumacząc sobie, że wymyślę jakąś awarię, odwołany lot, cokolwiek. Tchórzostwo sprawiło, że brnąłem w kłamstwo aż do samego końca. Umówiliśmy się, że spotkamy się na głównym dworcu, skąd mieliśmy wyruszyć na lotnisko. Zamierzałem tam pojechać i powiedzieć jej, że biuro podróży zbankrutowało, że straciliśmy pieniądze. Miałem przygotowaną całą łzawą historię.

Dopiero na dworcu jej to wyznałem

Dzień wyjazdu był wyjątkowo słoneczny. Wszedłem do hali głównej dworca z ciężkim sercem. Tłumy ludzi przemieszczały się we wszystkich kierunkach, ale ja od razu ją dostrzegłem. Siedziała na ławce wyprostowana, z dłońmi opartymi na kolanach. Obok niej stała mała, wysłużona walizka. Była ubrana w swoją najlepszą garsonkę, tę samą, którą zakładała tylko na największe uroczystości. W dłoniach ściskała mały plik starych pocztówek z Lizbony. Na jej twarzy malowało się ogromne skupienie i radosne oczekiwanie.

Podszedłem do niej powoli. Każdy krok ważył tonę. Kiedy mnie zauważyła, jej twarz rozjaśnił uśmiech tak czysty i pełen ufności, że aż zabolało mnie serce.

– Piotrusiu, jesteś wreszcie. Już myślałam, że pociąg nam ucieknie – powiedziała, próbując wstać.

– Mamo... usiądź na chwilę – zacząłem, czując, jak zasycha mi w gardle. – Muszę ci coś powiedzieć.

Spojrzała na mnie z niepokojem. Zauważyła brak mojego bagażu. Jej dłonie lekko zadrżały, gdy ściskała pocztówki.

– Co się stało, synku? Dlaczego nie masz walizki?

– Mamo, nigdzie nie jedziemy. Ja... to znaczy, wyniknęły pewne komplikacje. Lot został odwołany, pieniądze przepadły. To długa historia. Bardzo mi przykro.

Kłamałem, patrząc w ziemię. Nie potrafiłem znieść jej wzroku. Słowa brzmiały pusto i sztucznie. Matka milczała przez dłuższą chwilę. W hali dworca rozlegały się zapowiedzi pociągów, śmiech podróżnych, turkot kółek od walizek, ale między nami zapadła głucha cisza.

Nigdy nie zapomnę jej spojrzenia

Próbowałem wziąć ją za rękę, by jakoś załagodzić sytuację. Gdy wyciągnąłem ramię, mankiet mojej koszuli podwinął się, odsłaniając nadgarstek. Zanim zdążyłem zareagować, jej wzrok padł na moją rękę. Na moim nadgarstku lśnił nowy zegarek, który Anita kupiła mi w ramach podziękowania – równie drogi, kupiony z moich własnych środków, o czym wcześniej nie wspomniałem, bo sam dałem się wciągnąć w tę spiralę próżności.

Matka zawsze miała bystre oko. Mimo upływu lat, zauważała najdrobniejsze detale. Spojrzała na błyszczącą kopertę, potem na moją twarz, i znowu na zegarek. W tym jednej chwili zrozumiała wszystko. Zrozumiała, że nie było żadnego odwołanego lotu. Zrozumiała, gdzie podziały się oszczędności, o których rozmawialiśmy przez tyle miesięcy.

Nie było krzyku. Nie było łez. Było coś znacznie gorszego. W jej oczach zgasło to delikatne światło, które tliło się tam od lat, napędzane marzeniem o powrocie do Portugalii. Zastąpiła je pustka i ogromny, niemy smutek.

– Rozumiem, Piotrusiu – powiedziała cicho, drżącym głosem. – Masz swoje życie. Ważniejsze sprawy.

– Mamo, to nie tak, ja ci to wytłumaczę...

– Nie musisz. Naprawdę, nie musisz. Jestem już stara, pewnie i tak bym tylko przeszkadzała w drodze.

Zebrała swoje pocztówki, włożyła je starannie do torebki. Podniosła się z ławki, chwytając za rączkę małej walizki. Chciałem jej pomóc, ale delikatnie, lecz stanowczo odsunęła moją rękę.

– Pojadę taksówką do domu. Zostań, masz na pewno dużo spraw na głowie.

Patrzyłem, jak powoli odchodzi w stronę wyjścia, zgarbiona, z małą walizką, w której spakowała marzenia z całego życia. Ludzie omijali ją w pośpiechu. Z każdym jej krokiem docierało do mnie, jak ogromny błąd popełniłem. Dla kawałka błyszczącego metalu, dla kaprysu młodszej kobiety, odebrałem matce ostatnią radość. Zrozumiałem, że w jej oczach stałem się kimś obcym, a ona poczuła się jedynie ciężarem.

Wróciłem do mieszkania, w którym czekała Anita, uśmiechnięta i zadowolona. Ale ja nie potrafiłem już na nią patrzeć. W głowie wciąż miałem obraz zgarbionej sylwetki na dworcu. Czasu nie da się cofnąć, a pewnych ran nie da się uleczyć żadnymi przeprosinami. Zostałem sam ze swoją winą i świadomością, że straciłem bezpowrotnie miłość i szacunek jedynej osoby, która naprawdę mnie kochała.

Piotr, 50 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: