Patrzyłam, jak mój pięcioletni synek, Tomek, siedzi na dywanie i z zaangażowaniem przesuwa po podłodze stary, poobijany wóz strażacki. Zabawka dawno już straciła swój dawny blask, brakowało jej jednej opony, a drabina ułamała się podczas zeszłorocznych wakacji. Mimo to Tomek uwielbiał ten samochód. Zbliżały się jego urodziny, a ja tak bardzo chciałam kupić mu coś nowego, coś, co wywołałoby szeroki uśmiech na jego małej twarzy. Nasz domowy budżet był jednak w tamtym miesiącu mocno nadszarpnięty. Wszystko przez to, że musieliśmy po raz kolejny wesprzeć finansowo moją teściową, Bożenę.

Wspieraliśmy teściową

– Mamo, czy babcia przyjedzie na moje urodziny? – zapytał nagle Tomek, podnosząc na mnie swoje wielkie, brązowe oczy.

– Oczywiście, kochanie. Babcia na pewno nas odwiedzi – odpowiedziałam, starając się, by mój głos brzmiał ciepło i radośnie, choć w środku czułam narastającą frustrację.

Zaledwie kilka dni wcześniej Bożena dzwoniła do mojego męża, Marka, z płaczem. Twierdziła, że znowu zepsuła jej się pralka, a w łazience odpada glazura i konieczny jest pilny remont.

– Przecież wiecie, że ledwo wiążę koniec z końcem – szlochała do słuchawki, co słyszałam doskonale, bo Marek przełączył ją na tryb głośnomówiący. – Gdyby nie wy, nie miałabym nawet w czym uprać ubrań.

Marek, jak zawsze lojalny i troskliwy syn, natychmiast przelał jej sporą sumę pieniędzy z naszych oszczędności. Zrozumiałam to, przecież to jego matka, ale jednocześnie czułam ukłucie w sercu, patrząc na zepsute zabawki naszego syna. Bożena wielokrotnie powtarzała, że nie stać jej na żadne prezenty dla wnuka. Tomek nigdy nie dostał od niej nawet najdrobniejszego upominku, choćby pudełka kredek czy małej książeczki. Zawsze tłumaczyła to swoim trudnym położeniem materialnym.

Wiecznie narzekała

Sytuacja ciągnęła się od lat. Bożena mieszkała sama w sporym, trzypokojowym mieszkaniu niedaleko centrum miasta. Zawsze była osobą niezwykle oszczędną, ale w ostatnich latach ta cecha przerodziła się w coś, co zaczynało przypominać obsesję. Każde nasze spotkanie zdominowane było przez narzekania na wysokie rachunki, drogie zakupy spożywcze i rzekomo rosnące koszty utrzymania.

– Dzisiaj za chleb i masło zapłaciłam tyle, że aż usiadłam z wrażenia – mówiła podczas niedzielnych obiadów, skrupulatnie nakładając sobie dokładkę pieczeni, którą przygotowałam. – Nie wiem, jak ja przetrwam ten miesiąc. Chyba będę musiała jeść sam suchy chleb.

– Mamo, przecież wiesz, że zawsze ci pomożemy – odpowiadał Marek, a ja tylko cicho wzdychałam.

Nie przeszkadzało mi pomaganie starszej osobie, ale miałam dziwne wrażenie, że wydatki Bożeny nie do końca pokrywają się z rzeczywistością. Mieszkanie wyglądało dokładnie tak samo od dwudziestu lat, nie zauważyłam tam żadnej nowej pralki, a glazura w łazience, o której wspominała, wciąż była w tym samym, nienaruszonym, choć nieco staromodnym stanie. Kiedy próbowałam delikatnie zapytać o ten rzekomy remont, zbywała mnie machnięciem ręki, twierdząc, że fachowiec okazał się oszustem i zabrał zaliczkę.

Pomogłam teściowej w porządkach

Kilka dni przed urodzinami Tomka Bożena zadzwoniła z kolejną prośbą. Tym razem nie chodziło o pieniądze, co przyjęłam z drobną ulgą. Poprosiła, abym przyjechała pomóc jej w wiosennych porządkach. Twierdziła, że opada z sił i nie radzi sobie z umyciem okien oraz zmianą ciężkiej pościeli na letnią.

– Urszulo, przyjedź, proszę. Sama tego nie udźwignę, a Marek na pewno jest zapracowany – prosiła, a ja, nie chcąc wyjść na nieczułą synową, zgodziłam się bez wahania.

Pojechałam do niej w sobotni poranek. Mieszkanie, jak zawsze, pachniało pastą do podłóg i starymi książkami. Bożena przywitała mnie w rozciągniętym swetrze, narzekając na przeciągi i drożyznę w pobliskim warzywniaku.

– Okna umyję ci od razu, a potem zajmiemy się sypialnią – powiedziałam, zdejmując kurtkę i zabierając się do pracy.

Spędziłam dwie godziny, polerując szyby i ścierając kurze z wysokich szafek. Bożena w tym czasie siedziała w fotelu, popijając herbatę i instruując mnie, gdzie dokładnie powinnam przetrzeć półki. Kiedy w końcu przeszłyśmy do sypialni, byłam już całkiem zmęczona.

– Zdejmij tę grubą kołdrę i prześcieradło – poleciła teściowa.

Zabrałam się też za ciężki, podwójny materac. Bożena stała z boku, przyglądając się moim zmaganiom. W pewnym momencie wyszła do kuchni, żeby nastawić wodę na kolejną herbatę. Zostałam sama w pokoju.

Odkryłam skrytkę

Złapałam za brzeg materaca i z całej siły pociągnęłam go w górę, aby oprzeć go o ramę łóżka i obrócić. Kiedy ciężki materiał uniósł się, moim oczom ukazał się widok, który sprawił, że zaniemówiłam.

Na drewnianych deskach stelaża, starannie ułożone w równych rzędach, leżały dziesiątki grubych kopert. Niektóre z nich były lekko naderwane, a z ich wnętrza wystawały pliki banknotów. Stuzłotówki, dwustuzłotówki. Było tego mnóstwo. Cała powierzchnia pod materacem wyglądała jak skarbiec ukryty w najmniej spodziewanym miejscu.

Zastygłam w bezruchu, nie wierząc własnym oczom. Moje serce zaczęło bić szybciej. Wyciągnęłam rękę i ostrożnie dotknęłam jednej z kopert. Była wypchana po brzegi. Przesunęłam wzrokiem po pozostałych. Musiało tam być kilkadziesiąt, a może nawet ponad sto tysięcy złotych. Gotówka, o której istnieniu nikt nie miał pojęcia.

W głowie natychmiast zaczęły układać mi się wszystkie te sytuacje z ostatnich lat. Łzy mojego męża, kiedy musieliśmy odmawiać sobie wakacji, żeby „ratować” matkę. Smutne spojrzenie Tomka, który bawił się zepsutym wozem strażackim, bo oszczędzaliśmy na „remont łazienki” teściowej. A ona... ona cały ten czas spała na fortunie.

Usłyszałam kroki na korytarzu. Szybko opuściłam materac, starając się ukryć drżenie rąk.

– I jak, skończyłaś już? – zapytała Bożena, wchodząc do pokoju z dwiema filiżankami herbaty.

Spojrzała na mnie, a potem na łóżko. Jej wzrok na ułamek sekundy stał się nerwowy, ale szybko przybrała swoją standardową, cierpiętniczą minę.

– Tak... tak, już prawie... – wydukałam, czując, jak w gardle rośnie mi wielka gula gniewu.

Mąż nie chciał uwierzyć

Nie powiedziałam jej ani słowa. Dokończyłam sprzątanie w całkowitym milczeniu, zbywając jej pytania o moje nagłe pogorszenie nastroju. Kiedy wyszłam z jej mieszkania, musiałam usiąść na ławce przed blokiem, żeby wziąć kilka głębokich oddechów.

Wieczorem opowiedziałam o wszystkim Markowi. Początkowo nie chciał mi wierzyć, twierdził, że musiałam coś źle zobaczyć, że to na pewno jakieś stare dokumenty. Ale kiedy opisałam mu wszystko ze szczegółami, widziałam, jak w jego oczach gaśnie zaufanie do własnej matki. To był dla niego potężny cios. Zrozumiał, że przez lata był manipulowany, a jego troska i chęć pomocy zostały brutalnie wykorzystane przez osobę, którą kochał najbardziej.

Nie zrobiliśmy wielkiej awantury. Marek po prostu przestał przelewać jej pieniądze. Kiedy Bożena dzwoniła z kolejnymi wymyślonymi problemami, spokojnie odpowiadał, że w tym miesiącu nie mamy z czego jej pomóc. Zawsze wtedy wpadała w oburzenie, wygłaszając tyrady o braku szacunku i wdzięczności, ale my znaliśmy już prawdę.

Na urodziny Tomka kupiliśmy mu najpiękniejszy wóz strażacki, jaki udało nam się znaleźć w sklepie. Kiedy patrzyłam, jak z radosnym piskiem rozpakowuje prezent, poczułam ulgę. Przestałam obwiniać się o to, że nie stać nas na wszystko. Zrozumiałam też coś bardzo ważnego: czasem chciwość i przywiązanie do pieniędzy są silniejsze niż miłość do własnej rodziny. Bożena wolała spać na banknotach, niż sprawić wnukowi odrobinę radości. Jej wybór, jej życie. Ale nasza rodzina odcięła się od tego toksycznego skąpstwa raz na zawsze.

Urszula, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

