Grecja zawsze była moim największym marzeniem. Odkąd pamiętam, przeglądałam kolorowe magazyny podróżnicze, wycinając zdjęcia białych domków z niebieskimi dachami, starożytnych ruin w blasku zachodzącego słońca i lazurowego morza. Kiedy trzydzieści lat temu wychodziłam za Roberta, obiecał mi, że pewnego dnia mnie tam zabierze. Wtedy byliśmy młodzi, pełni nadziei, ale nasze portfele świeciły pustkami. Życie szybko zweryfikowało nasze plany. Pojawiły się codzienne wydatki, remonty, zmiana samochodu na nieco nowszy, ale wciąż używany model. Grecja zawsze musiała poczekać.

Marzyłam o niebie nad Atenami

Jednak pięć lat temu podjęłam stanowczą decyzję. Zbliżała się nasza trzydziesta rocznica ślubu. Postanowiłam, że tym razem nie pozwolę, aby cokolwiek stanęło nam na przeszkodzie. Zaczęłam odkładać każdy zaoszczędzony grosz. Rezygnowałam z nowych ubrań, wyjść do restauracji czy drobnych przyjemności. Każda zaoszczędzona kwota lądowała w mojej starej, metalowej kasetce, którą trzymałam głęboko w szafie, pod stosem zimowych swetrów. To była moja tajemnica, moja skarbonka marzeń.

Wyobrażałam sobie, jak spacerujemy z Robertem po wąskich uliczkach Plaki, jak podziwiamy majestatyczny Akropol i jak w końcu mamy czas tylko dla siebie. Ostatnie lata nie były dla nas łatwe. Oddaliliśmy się od siebie, pochłonięci rutyną i codziennymi obowiązkami. Ten wyjazd miał być nie tylko spełnieniem mojego marzenia, ale też szansą na odnalezienie tej iskry, która kiedyś nas łączyła. Wierzyłam, że to będzie nasz nowy początek, nasza bezpieczna przystań.

Metalowa kasetka się zapełniała

Przez te wszystkie lata kasetka stawała się coraz cięższa. Za każdym razem, gdy wkładałam tam monety i banknoty, czułam dreszcz ekscytacji. Nie tylko ja. Robert wiedział o moich oszczędnościach. Często uśmiechał się pod nosem, widząc, jak z dumą chowam kolejną kwotę.

– Jesteś niesamowita, Jolu – mówił, całując mnie w czoło. – Zobaczysz, te Ateny będą nasze.

Ufałam mu bezgranicznie. W końcu spędziliśmy razem trzy dekady. Byliśmy zgranym zespołem. Kiedy na horyzoncie pojawił się kryzys w firmie jego dawnego wspólnika, Marka, Robert często wracał do domu zamyślony i podenerwowany. Tłumaczył, że martwi się o przyjaciela, że sytuacja rynkowa jest trudna. Współczułam mu, ale moje myśli wciąż krążyły wokół zbliżającego się wielkimi krokami terminu wyjazdu.

Wreszcie nadszedł ten miesiąc. Zostały zaledwie cztery tygodnie do naszej rocznicy. Zaczęłam przeglądać oferty biur podróży, planować trasy zwiedzania i kompletować letnią garderobę. Wyciągnęłam z piwnicy starą walizkę i położyłam ją na środku sypialni. Była symbolem tego, że moje marzenie wreszcie się materializuje. Został tylko jeden tydzień do ostatecznej rezerwacji i wpłaty pieniędzy.

Dziwne się zachowywał

Zauważyłam, że w miarę zbliżania się terminu rezerwacji, Robert stawał się coraz bardziej nerwowy. Unikał mojego wzroku, rzadziej bywał w domu, tłumacząc się nadmiarem pracy. Kiedy z entuzjazmem opowiadałam mu o hotelu z widokiem na Partenon, tylko potakiwał w milczeniu, wpatrując się w pusty ekran telewizora.

Zrzucałam to na karb zmęczenia i stresu. W końcu oboje nie byliśmy już najmłodsi. Postanowiłam, że wezmę wszystko na swoje barki. Sama pojadę do biura podróży, sama dokonam wpłaty, a jemu po prostu wręczę gotowe bilety. To miała być niespodzianka, ukoronowanie moich wieloletnich starań.

W czwartkowy wieczór, na tydzień przed planowaną wizytą w biurze, przygotowałam uroczystą kolację. Chciałam stworzyć odpowiedni nastrój. Kiedy Robert wszedł do domu, jego twarz była blada, a oczy unikały mojego spojrzenia. Usiadł przy stole, nie zdejmując nawet marynarki.

– Coś się stało? – zapytałam, czując dziwny niepokój w żołądku. – Jesteś strasznie blady.

Milczał przez dłuższą chwilę. Jego dłonie drżały, gdy pocierał twarz. W powietrzu zawisło napięcie, które można było kroić nożem.

– Musimy porozmawiać, Jolu – zaczął cicho, a jego głos łamał się w dziwny sposób. – Usiądź, proszę.

Tą wieścią złamał mi serce

Usiadłam naprzeciwko niego, a moje serce zaczęło bić szybciej. W głowie przelatywały mi setki najczarniejszych scenariuszy, ale żaden z nich nie przygotował mnie na to, co miałam usłyszeć.

– Pamiętasz, jak mówiłem ci o problemach Marka? O tym, że jego firma tonie? – zapytał icho, wpatrując się uporczywie w blat stołu kuchennego.

– Tak, oczywiście. Ale co to ma wspólnego z nami? – odpowiedziałam, czując, jak dłonie zaczynają mi się pocić.

Robert wziął głęboki oddech, jakby zbierał w sobie resztki odwagi.

– Marek był zdesperowany. Potrzebował gotówki, natychmiast, żeby spłacić zaległości i uratować biznes. Obiecał, że odda wszystko w ciągu miesiąca, z nawiązką.

Zmarszczyłam brwi, wciąż nie rozumiejąc, do czego zmierza.

– Ale skąd wziąłeś pieniądze, żeby mu pożyczyć? Przecież wszystkie nasze oszczędności są... – urwałam, a w mojej głowie nagle pojawiła się przerażająca myśl. Spojrzałam na niego szeroko otwartymi oczami. – Nie. Powiedz mi, że tego nie zrobiłeś.

Robert schował twarz w dłoniach. Jego ramiona opadły w geście absolutnej porażki.

– Pożyczyłem mu pieniądze z kasetki – wyszeptał. – Chciałem dobrze, Jolu. Byłem pewien, że odda przed naszą rocznicą. Ale wczoraj ogłosił upadłość. Firma zbankrutowała. Pieniędzy nie ma i nie będzie.

Słowa docierały do mnie jak przez grubą warstwę waty. Pieniądze z kasetki. Moje lata wyrzeczeń. Moje marzenia o Grecji. Nasza rocznica. Wszystko to zostało oddane obcemu człowiekowi bez mojej wiedzy, bez mojego pozwolenia. Zaufanie, które budowaliśmy przez trzydzieści lat, wyparowało w jednej sekundzie.

Zerwałam się z krzesła i pobiegłam do sypialni. Wyciągnęłam z szafy stertę zimowych swetrów. Moje dłonie trzęsły się tak bardzo, że ledwie mogłam utrzymać kasetkę. Otworzyłam ją drżącymi palcami. Była pusta. Ciemne dno metalowego pudełka zdawało się z mnie drwić.

Spakowana walizkę sama

Wrzuciłam kasetkę z powrotem do szafy i powoli odwróciłam się w stronę środka pokoju. Stała tam moja walizka. W połowie spakowana. Leżały w niej letnie sukienki, kapelusz z szerokim rondem i nowy przewodnik po Atenach, który kupiłam zaledwie wczoraj. Patrzyłam na te przedmioty, a po moich policzkach płynęły ciche łzy.

Robert wszedł do sypialni i zatrzymał się w progu. Patrzył na mnie wzrokiem pełnym winy, ale nie widziałam w nim tego człowieka, za którego wyszłam za mąż. Widziałam kogoś obcego, kto potrafił z zimną krwią ukraść moje marzenia i zniszczyć poczucie bezpieczeństwa, nad którym tak ciężko pracowałam.

– Przepraszam – powiedział cicho. – Odpracuję to. Pojedziemy za rok, obiecuję.

Pokręciłam głową, nie mogąc wykrztusić z siebie ani słowa. Nie chodziło już o Grecję. Nie chodziło o Akropol, słońce czy ciepłe morze. Chodziło o zdradę. O to, że moje poczucie bezpieczeństwa, moja przyszłość na emeryturze, zostały potraktowane jak nic nieznaczący kapitał na ratowanie czyichś obcych błędów.

Spojrzałam na niego po raz ostatni tamtego wieczoru. Wiedziałam, że to koniec. Może nie spakuję dziś tej walizki do końca, może nie polecę do Aten. Ale wiedziałam jedno – nasze małżeństwo właśnie stało się tak puste, jak ta metalowa kasetka na dnie szafy.

Jolanta, 55 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

