Od zawsze uważałem, że świat jest mi coś dłużny. Wciąż mieszkałem z rodzicami w naszym starym, sporym domu na przedmieściach. Nie widziałem w tym nic złego. W końcu, dlaczego miałbym płacić krocie za wynajem ciasnego mieszkania, skoro tutaj miałem własny pokój, pełną lodówkę i wyprane ubrania? Moi rodzice pracowali ciężko, prowadzili niewielki warsztat rzemiełśniczy, który pozwalał im na godne życie. Ja z kolei pracowałem dorywczo, skupiając się głównie na swoich pasjach – nowoczesnych technologiach, grach i moim oczku w głowie, samochodzie, który kupiłem za uciułane przez lata pieniądze i drobne pożyczki od znajomych.

Po prostu brałem kasę

Moja młodsza siostra, Ania, zawsze była przeciwieństwem mnie. Poukładana, ambitna, od lat w stałym związku z Tomkiem. Kiedy ogłosili zaręczyny, w domu zapanowała istna euforia. Rodzice od razu zadeklarowali, że pomogą sfinansować wesele. Słyszałem, jak rozmawiają wieczorami w kuchni, planując budżet, licząc każdy grosz, by wyprawić jej wymarzoną uroczystość. Odłożyli na ten cel sporą sumę, trzymając gotówkę w domowej kasetce, do której dostęp mieli tylko oni. A przynajmniej tak im się wydawało.

Czułem narastającą irytację. Dlaczego Ania miała dostać tak ogromny zastrzyk gotówki na jedną noc zabawy, a ja musiałem prosić o pomoc przy opłaceniu ubezpieczenia mojego auta? Uważałem, że to niesprawiedliwe. Przecież byłem ich pierworodnym synem. Zaczęło się od drobnych kwot. Potrzebowałem nowej karty graficznej do mojego komputera – wyciągnąłem kilkaset złotych. Potem przyszły wydatki na części do samochodu. Zawsze tłumaczyłem sobie, że to tylko pożyczka. Odbiję się i oddam wszystko, zanim w ogóle zauważą brak.

Z czasem jednak moje potrzeby rosły, a plik banknotów w kasetce malał w zastraszającym tempie. Nie miałem pojęcia, jak zamierzam to oddać, ale ignorowałem problem, spychając go w najdalsze zakamarki umysłu. Przecież rodzice zawsze mnie kryli. Zawsze mi wybaczali. Myślałem, że tak będzie i tym razem.

Próbowałem kłamać

Został równy tydzień do ślubu Ani. W domu panował kontrolowany chaos. Przyjeżdżali kurierzy z dekoracjami, dzwonili podwykonawcy, a mama nie wychodziła z kuchni, przygotowując poczęstunek dla gości, którzy mieli przyjechać wcześniej. Wtedy właśnie nadszedł moment zapłaty za salę weselną. Ojciec poszedł do gabinetu po kasetkę.

Siedziałem w swoim pokoju, wpatrzony w monitor, kiedy usłyszałem jego ciężkie kroki na schodach. Nie zapukał. Wszedł do środka i stanął w progu. Odwróciłem się na fotelu, gotowy na zwyczajową wymianę zdań, ale słowa uwięzły mi w gardle. Jego twarz była całkowicie pozbawiona wyrazu. Nie było w niej złości, nie było furii, której tak bardzo się obawiałem przez ostatnie miesiące. Był tylko absolutny, przerażający chłód.

– Gdzie są pieniądze, Michał? – zapytał cicho, spokojnym głosem, który wywołał u mnie dreszcze.

Próbowałem kłamać. Plątałem się w zeznaniach, mówiłem coś o włamaniu, o tym, że ktoś musiał wejść przez okno. Ojciec nawet nie drgnął. Patrzył na mnie przez długą chwilę, po czym odwrócił się i wyszedł. Nie padło ani jedno oskarżenie.

Przez kolejne dni w domu panowała grobowa cisza. Ania i mama unikały mnie jak ognia. Próbowałem z nimi porozmawiać, ale odwracały wzrok. Czułem się jak duch we własnym domu. Myślałem jednak, że to po prostu ich sposób na ukaranie mnie. Że po weselu wszystko wróci do normy, ojciec wygłosi mi kazanie, a potem jakoś się dogadamy. Nie mogłem bardziej się mylić.

Cena zdrady

Trzy dni przed weselem wróciłem do domu po południu. Od razu zauważyłem, że podjazd jest pusty. Mój samochód zniknął. Wpadłem w panikę, myśląc, że ktoś go ukradł. Pobiegłem do domu, by powiadomić ojca. Siedział w salonie, pijąc herbatę i czytając gazetę.

– Ktoś ukradł moje auto! – krzyknąłem od progu.

Ojciec odłożył gazetę na stolik, poprawił okulary i spojrzał na mnie z tym samym chłodem, co kilka dni wcześniej.

– Nikt go nie ukradł. Został sprzedany, bo był na mnie – powiedział spokojnie. – Podobnie jak twój sprzęt komputerowy. Ekipa wyniosła go godzinę temu.

Stałem jak wryty. Nie docierało do mnie to, co właśnie usłyszałem. Jak mógł sprzedać moje rzeczy? Przecież to była moja własność!

– Nie miałeś prawa! – wykrzyknąłem, czując, jak ogarnia mnie bezsilna wściekłość.

– Miałem wszelkie prawo odzyskać to, co ukradłeś swojej siostrze – odpowiedział, wstając z fotela. – Dokumenty samochodu były na mnie, bo nie chciałeś płacić wyższych składek. Komputer kupiłeś pod moim dachem, za pieniądze z naszej kasetki. Odzyskałem dokładnie tyle, ile zabrałeś. Ani grosza więcej, ani grosza mniej.

Wtedy do salonu weszła Ania. Jej oczy były czerwone od płaczu, ale spojrzenie, którym mnie obdarzyła, było pełne pogardy.

– Zniszczyłeś wszystko – powiedziała cichym, łamiącym się głosem. – Ukradłeś nasze marzenia dla własnych, egoistycznych zachcianek. Nie jesteś moim bratem. Dla mnie przestałeś istnieć.

Słowa siostry uderzyły we mnie mocniej niż cios w twarz. Zawsze byliśmy blisko, mimo różnicy charakterów. Teraz patrzyła na mnie jak na najgorszego wroga.

– Spakuj swoje rzeczy – dodał ojciec, odwracając się do okna. – Masz godzinę, żeby opuścić ten dom. Nie chcę cię tu więcej widzieć.

Zostałem sam

Zostałem wyrzucony na bruk z dwiema walizkami ubrań. Bez samochodu, bez komputera, bez żadnych oszczędności. Pierwsze noce spędziłem u znajomego, który zgodził się przygarnąć mnie na chwilę, choć nie ukrywał swojego zniesmaczenia, gdy poznał powód mojej eksmisji. Mój świat zawalił się w ciągu zaledwie kilku dni, a ja sam byłem architektem tej katastrofy.

Dzień ślubu Ani był chłodny i słoneczny. Nie mogłem powstrzymać się przed pojechaniem pod kościół. Stanąłem w oddali, za starymi dębami, ukrywając się przed wzrokiem gości. Patrzyłem, jak moja siostra wychodzi ze świątyni w pięknej, białej sukni. Uśmiechała się szeroko, trzymając za rękę swojego męża. Obok nich stali moi rodzice. Byli szczęśliwi. Śmiali się, przyjmowali gratulacje od rodziny i przyjaciół.

Zrozumiałem wtedy, że świetnie radzą sobie beze mnie. Moja nieobecność nie zrujnowała im tego dnia. Przeciwnie – pozbyli się toksycznego elementu, który tylko ciągnął ich w dół. Stałem tam, samotny, pozbawiony wszystkiego, co kiedykolwiek miało dla mnie znaczenie. Straciłem nie tylko dobra materialne, ale przede wszystkim rodzinę, której miłości i zaufania nigdy nie doceniałem.

Zrobiłem krok w tył, odwróciłem się i odszedłem w stronę przystanku autobusowego. Zostałem sam ze swoimi błędami, świadomy, że tego długu nie spłacę już nigdy.

Michał, 26 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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