Nigdy nie wierzyłam w sceny wyjęte prosto z filmów romantycznych. Moje życie pachniało frezjami, wilgotną ziemią i ciągłym pośpiechem, a miłość wydawała się luksusem, na który po prostu nie miałam czasu. Aż do tego jednego, deszczowego poranka, kiedy przez zwykłą niezdarność wylałam gorący napój na plany architektoniczne zupełnie obcego mężczyzny. Ten ułamek sekundy, to jedno niespodziewane zderzenie dwóch absolutnie różnych światów, zmieniło wszystko, co do tej pory myślałam o przeznaczeniu.

Zderzenie było nieuniknione

Poranek był wyjątkowo ponury. Krople deszczu bębniły o szyby mojej ulubionej kawiarni na rogu, a ja stałam w długiej kolejce, odliczając minuty. Był wtorek, dzień dostawy w kwiaciarni, w której pracowałam od pięciu lat. Musiałam odebrać ogromne zamówienie hortensji, eukaliptusa i delikatnych eustom, a moja szefowa, pani Helena, nie tolerowała spóźnień. Moje myśli krążyły wokół odpowiedniego przycięcia łodyg i zmiany wody w wazonach, podczas gdy palce nerwowo stukały o blat z jasnego drewna.

Wreszcie odebrałam swój papierowy kubek z gorącą, parującą zawartością. Odwróciłam się na pięcie, próbując jednocześnie poprawić zsuwający się z ramienia szalik. Nie zauważyłam go. Zupełnie nie zwróciłam uwagi na wysokiego mężczyznę w eleganckim, ciemnogranatowym płaszczu, który właśnie wchodził do lokalu, wpatrzony w ekran swojego telefonu, trzymając pod pachą potężną, kartonową tubę i plik papierów.

Zderzenie było nieuniknione. Usłyszałam tylko głuchy dźwięk uderzenia, a potem z przerażeniem patrzyłam, jak jasnobrązowy płyn rozbryzguje się na jasną koszulę nieznajomego i na rozrzucone po podłodze, wielkoformatowe wydruki.

— O rany, tak strasznie przepraszam! — krzyknęłam, czując, jak krew napływa mi do policzków. — Ja po prostu... tak bardzo się spieszyłam. Nie patrzyłam przed siebie.

Zaczęłam gorączkowo szukać chusteczek po kieszeniach, po czym ukucnęłam, by ratować zniszczone kartki. Były na nich skomplikowane linie, rysunki techniczne i liczby, z których nie rozumiałam absolutnie niczego.

— Proszę zostawić, i tak już po nich — usłyszałam nad sobą głęboki, spokojny głos.

Podniosłam wzrok. Mężczyzna nie wyglądał na wściekłego, choć miał pełne prawo zrugać mnie z góry na dół. Jego ciemne oczy patrzyły na mnie z mieszaniną rozbawienia i zmęczenia. Twarz miał pociągłą, z delikatnym zarostem, a w kącikach jego oczu malowały się drobne zmarszczki od uśmiechu.

— Naprawdę nie wiem, jak to wynagrodzę. Zniszczyłam panu pracę — powiedziałam, wstając powoli, wciąż ściskając w dłoni zmiętą serwetkę.

— To tylko kopie robocze — odpowiedział, strzepując resztki napoju z płaszcza. — Prawdziwy problem polega na tym, że właśnie straciłem szansę na moją pierwszą poranną dawkę kofeiny, a obawiam się, że bez niej nie przetrwam najbliższego spotkania.

— Odkupię ją. Natychmiast — zaproponowałam bez wahania.

Dziwne uczucie lekkości

Zamiast po prostu wziąć ode mnie nowy kubek i wyjść, zaproponował, żebyśmy usiedli na chwilę przy małym stoliku pod oknem. Zgodziłam się, choć z tyłu głowy wciąż dzwonił mi alarm przypominający o czekających w kwiaciarni hortensjach. Było jednak w tym nieznajomym coś tak intrygującego, że postanowiłam zaryzykować gniew szefowej. Dowiedziałam się, że ma na imię Kacper. Był właścicielem dużego biura projektowego, które znajdowało się zaledwie kilka przecznic dalej. Projektował przestrzenie biurowe, wielkie, szklane konstrukcje, o których mówił z niezwykłą pasją, choć dało się wyczuć w jego głosie ogromne wyczerpanie.

— Żyję w świecie kątów prostych, sztywnych terminów i betonu — powiedział, obracając w dłoniach porcelanową filiżankę. — Czasami mam wrażenie, że zapominam, jak wygląda naturalny kolor zielony. A ty? Czym zajmujesz się na co dzień, że tak bardzo pędzisz?

— Jestem florystką — uśmiechnęłam się z odrobiną zakłopotania. — Mój świat to kompletne przeciwieństwo twojego. U mnie nie ma kątów prostych. Są giętkie łodygi, liście, rozwijające się pąki. Rządzę się prawami natury, a nie matematyki.

Słuchał mnie z taką uwagą, jakbym opowiadała mu o najważniejszych odkryciach naukowych. Pół godziny minęło jak kilka sekund. Kiedy w końcu musiałam biec do pracy, wymieniliśmy się numerami telefonów. Wyszłam z kawiarni z dziwnym uczuciem lekkości, którego nie potrafiłam sobie racjonalnie wytłumaczyć.

Podniosłam wzrok i zamarłam

Przez kolejne dni starałam się zapomnieć o tym spotkaniu. W kwiaciarni mieliśmy urwanie głowy. Zbliżał się sezon ślubny, a pani Helena przyjęła na siebie za dużo zleceń. W tonach wstążek, drutów florystycznych i obcinanych kolców róż powoli traciłam wiarę, że Kacper w ogóle się odezwie. Przecież to był tylko sympatyczny incydent, nic więcej. Taki człowiek jak on, obracający się w świecie biznesu, z pewnością zapomniał o skromnej dziewczynie z kwiaciarni w momencie, gdy tylko przekroczył próg swojego nowoczesnego biura.

Był czwartek, późne popołudnie. Zamiatałam właśnie podłogę z opadłych liści paproci, nucąc cicho pod nosem, gdy zadźwięczał dzwonek nad drzwiami. Podniosłam wzrok i zamarłam. W progu stał Kacper. Tym razem miał na sobie luźniejszą marynarkę, a w oczach ten sam ciepły błysk, który zapamiętałam z kawiarni. Wyglądał nieco nierealnie na tle wielkich, kolorowych bukietów i zwisających z sufitu makram z roślinami doniczkowymi.

— Znalazłem cię — powiedział z uśmiechem, wchodząc do środka. — Miałem nadzieję, że zapach doprowadzi mnie pod właściwy adres.

— Co ty tutaj robisz? — zapytałam, opierając miotłę o ladę i pospiesznie wycierając dłonie w fartuch.

— Przyszedłem w interesach — stwierdził, choć jego wzrok zdradzał coś zupełnie innego. — Moja firma organizuje wielkie otwarcie nowego biurowca. To bardzo ważny projekt, nad którym pracowaliśmy przez dwa lata. Chciałbym, żeby wnętrze zyskało trochę życia. Potrzebuję zieleni, natury, czegoś nieprzewidywalnego. Od razu pomyślałem o tobie.

Moje serce zabiło mocniej. Było to ogromne zlecenie, o jakim nasza mała kwiaciarnia mogła tylko pomarzyć. Pani Helena, która akurat wyszła z zaplecza i usłyszała część rozmowy, niemal oniemiała z radości. Zanim zdążyłam przeanalizować całą sytuację, umowa była wstępnie dogadana, a ja zostałam wyznaczona do poprowadzenia całego projektu.

Na moment zapomniałam o oddychaniu

Współpraca wymagała częstych spotkań. Zaczęłam regularnie bywać w biurze Kacpra. To był zupełnie inny wszechświat. Wszędzie dominowały szkło, stal, biele i szarości. Ludzie krążący po korytarzach wyglądali, jakby zeszli z okładek magazynów o sukcesie w biznesie. Ja pojawiałam się tam w swoich wygodnych swetrach, ze śladami ziemi pod paznokciami i z głową pełną pomysłów na kompozycje z mchu i storczyków.

Kacper spędzał ze mną każdą wolną chwilę podczas moich wizyt. Pokazywał mi plany, tłumaczył zawiłości architektoniczne, a ja opowiadałam mu, jak poszczególne rośliny zachowają się w klimatyzowanych pomieszczeniach. Nasze rozmowy szybko przestały dotyczyć tylko projektu. Rozmawialiśmy o dzieciństwie, marzeniach, o tym, czego boimy się najbardziej. Zaczęliśmy chodzić na wspólne spacery po parku, uciekając na moment od naszych obowiązków.

Jednak im bliżej finału projektu byliśmy, tym większy niepokój rósł w moim sercu. Pewnego dnia, czekając na niego w przeszklonym holu, obserwowałam jego asystentkę. Ubrana w nienaganną garsonkę, z idealną fryzurą, sprawnie zarządzała kalendarzem spotkań. Poczułam się malutka i nie na miejscu. Zrozumiałam, że zakochuję się w człowieku, który stoi na szczycie wielkiej firmy, podczas gdy ja po prostu wiążę kwiaty wstążką.

Kiedy Kacper w końcu zszedł do holu, od razu zauważył moją zmianę nastroju.

— Wszystko w porządku? — zapytał, marszcząc brwi.

— Tak, jasne — skłamałam, odwracając wzrok w stronę wielkiej szyby, za którą tętniło życiem miasto. — Po prostu zastanawiam się, czy moje skromne kompozycje tu pasują. Może powinieneś wynająć kogoś z większym doświadczeniem w obsłudze takich miejsc. Ja tu nie pasuję.

Kacper stanął tuż przede mną, zmuszając mnie, bym na niego spojrzała.

— Emilio — zaczął cicho, ale stanowczo. — Moje biuro jest pełne perfekcyjnych, ale zimnych rzeczy. Ty przyniosłaś tu ciepło. Nie tylko w postaci roślin. Przyniosłaś je dla mnie. Nie chcę nikogo innego. Ani do tego projektu, ani... nigdzie indziej.

Jego słowa sprawiły, że na moment zapomniałam o oddychaniu. Przez chwilę staliśmy tak w milczeniu, w samym sercu potężnego biurowca, a ja czułam, że mury, które sama wokół siebie zbudowałam ze strachu i niepewności, zaczynają pękać.

Miłość po prostu przychodzi

Dzień wielkiego otwarcia był najpiękniejszym, a zarazem najbardziej stresującym dniem w moim życiu zawodowym. Biurowiec wyglądał obłędnie. Z sufitów w przestrzeniach wspólnych zwisały ogromne. W holu głównym stanęła imponująca ściana z mchu chrobotka, a na stołach bankietowych królowały subtelne, eleganckie stroiki. Widziałam zachwyt w oczach gości, ale moje oczy szukały tylko jednej kaskady żywych roślin osoby.

Kacper stał na środku sali, przyjmując gratulacje od inwestorów. Miał na sobie idealnie skrojony, ciemny garnitur. Wyglądał jak człowiek sukcesu, pewny siebie i stanowczy. Nagle jego wzrok odnalazł mnie w tłumie. Przeprosił swoich rozmówców i ruszył prosto w moim kierunku. Z każdym jego krokiem moje serce biło coraz mocniej. Złapał mnie delikatnie za dłoń i poprowadził w stronę dużego tarasu, z dala od zgiełku przyjęcia. Nocne powietrze było chłodne, a miasto w dole mieniło się tysiącami świateł.

— Udało ci się — powiedziałam, patrząc na rozświetloną panoramę. — Stworzyłeś coś niesamowitego.

— My to stworzyliśmy — poprawił mnie, stając tuż obok. — Bez ciebie to byłoby tylko puste, betonowe pudełko. Tchnęłaś w to miejsce duszę.

Odwrócił się przodem do mnie, a jego twarz w półmroku wydawała się niezwykle łagodna.

— Przez lata myślałem, że muszę mieć wszystko zaplanowane od linijki — kontynuował, patrząc mi prosto w oczy. — Skupiałem się na strukturach, fundamentach, liczbach. A potem nagle zjawiasz się ty. Wpadasz na mnie, wylewasz kawę na moje plany i burzysz cały mój uporządkowany świat. I wiesz co?

— Co? — zapytałam szeptem, czując, jak dystans między nami niebezpiecznie, a zarazem wspaniale się zmniejsza.

– To była najlepsza katastrofa, jaka mi się w życiu przytrafiła.

Kiedy mnie pocałował, wokół nas przestały istnieć eleganckie przyjęcie, stresujące terminy, niepewności i różnice naszych światów. Liczyła się tylko ta chwila. Zrozumiałam wtedy, że miłość nie pyta o stanowiska, nie patrzy na to, czy na co dzień nosisz drogi garnitur, czy fartuch poplamiony sokiem z roślin. Miłość po prostu przychodzi, często pod postacią wylanej kawy w deszczowy wtorek, i buduje najpiękniejszy projekt, jakiego nikt nie byłby w stanie naszkicować.

Emilia, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

