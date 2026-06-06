Przez czterdzieści lat uczyłam geografii w szkole podstawowej. Znałam na pamięć ukształtowanie terenu każdego kontynentu, potrafiłam z zamkniętymi oczami wymienić dopływy Amazonki i z zapałem opowiadałam dzieciom o cudach architektury, których sama nigdy nie widziałam. Moim największym, najbardziej skrywanym marzeniem była Prowansja.

Czułam, że życie mi ucieka

Godzinami wpatrywałam się w zdjęcia fioletowych pól lawendy, falujących wzgórz, alei platanów i kamiennych domów z niebieskimi okiennicami, rozgrzanych południowym słońcem. Wyobrażałam sobie, jak o poranku otwieram drewniane okiennice i wdycham zapach ziół oraz świeżej ziemi.

Rzeczywistość była jednak zupełnie inna. Moja emerytura, po dziesięcioleciach pracy w oświacie, ledwo wystarczała na opłacenie skromnego mieszkania na blokowisku, rachunki i podstawowe zakupy. Liczyłam każdy grosz, a wyjazd zagraniczny pozostawał w sferze absolutnej fantazji.

Samotność dodatkowo potęgowała poczucie, że najlepsze lata mam już za sobą, a świat, o którym tak barwnie opowiadałam uczniom, na zawsze pozostanie dla mnie zamknięty. Aż do pewnego deszczowego, listopadowego popołudnia, kiedy przeglądając internet, natrafiłam na ogłoszenie, które miało odmienić mój los.

To był mój złoty bilet do raju

Ogłoszenie zamieszczono na jednej z grup dla miłośników podróży. Brzmiało jak spełnienie moich najskrytszych snów. Małżeństwo Polaków, które od lat mieszkało we Francji, szukało zaufanej osoby do opieki nad ich domem w sercu Prowansji. Wyjeżdżali na trzymiesięczny kontrakt do Azji i potrzebowali kogoś, kto zamieszka w ich pięknej willi, będzie podlewał rośliny i dbał o porządek. W zamian oferowali darmowe zakwaterowanie w jednym z najpiękniejszych regionów Europy.

Nie mogłam uwierzyć we własne szczęście. Natychmiast napisałam wiadomość, starannie dobierając słowa, by zaprezentować się jako osoba odpowiedzialna, czysta i kochająca przyrodę. Odpowiedź przyszła jeszcze tego samego wieczoru.

– „Pani Barbaro, spadła nam pani z nieba” – przeczytałam w wiadomości od pani Jolanty. – „Zależy nam na kimś spokojnym, kto po prostu doceni uroki tego miejsca. Dom jest duży, ma wspaniały ogród. Będzie pani miała mnóstwo czasu na spacery i zwiedzanie”.

Rozmawialiśmy przez telefon kilka razy. Byli tacy serdeczni, tacy otwarci. Pan Marek zapewniał, że okolica jest bezpieczna, a sąsiedzi przyjaźni. Jedyne, co musiałam opłacić, to bilet autokarowy do Awinionu. Resztę moich oszczędności, skrupulatnie odkładanych przez lata, przeznaczyłam na tę podróż. Spakowałam swoją wysłużoną walizkę, wkładając do niej letnie sukienki, kapelusz i aparat fotograficzny, który dostałam na pożegnanie od rady rodziców. Czułam, że moje życie wreszcie nabiera barw.

Zaczęłam się niepokoić

Podróż autokarem trwała ponad dobę, ale zmęczenie zupełnie do mnie nie docierało. Patrzyłam przez szybę, jak krajobraz za oknem powoli się zmienia, jak szarość polskiej jesieni ustępuje miejsca coraz cieplejszym barwom południa. Kiedy dotarliśmy do Awinionu, moje serce biło jak oszalałe. Na dworcu czekali na mnie państwo Jolanta i Marek. Uśmiechali się szeroko, ale wydawali się być w jakimś dziwnym pośpiechu.

– Witam w słonecznej Prowansji! – zawołał pan Marek, chwytając moją walizkę. – Jedziemy od razu na miejsce, mamy bardzo mało czasu do naszego wylotu, musimy jeszcze dziś przekazać pani klucze.

Wsiedliśmy do ich dużego, luksusowego samochodu i ruszyliśmy w drogę. Wyjechaliśmy z miasta, a ja z zachwytem chłonęłam każdy widok. Jednak im dalej jechaliśmy, tym droga stawała się węższa, bardziej wyboista i pusta. Zamiast malowniczych pól lawendy, czy winnic, widziałam zaniedbane pola i dzikie zarośla. Samochód podskakiwał na dziurach, a uśmiechy moich gospodarzy stawały się coraz bardziej sztuczne. Zaczęłam się coraz bardziej niepokoić.

– To już niedaleko, to taka nasza mała oaza spokoju, z dala od zgiełku – powiedziała pani Jolanta, nie patrząc mi w oczy.

Kiedy w końcu się zatrzymaliśmy, zaniemówiłam. Zamiast pięknej, zadbanej willi z ogłoszenia, moim oczom ukazał się na wpół zrujnowany budynek z kamienia. Dach w kilku miejscach był zapadnięty, okiennice zwisały na zardzewiałych zawiasach, a wokół rozciągało się morze chwastów wysokich po pas.

Zamiast willi miałam ruinę na odludziu

– To... to jest ten dom? – zapytałam drżącym głosem, nie mogąc ukryć przerażenia.

– Oj, pani Basiu, zdjęcia w internecie zawsze trochę upiększają rzeczywistość – zaśmiał się nerwowo pan Marek. – Kiedyś to była wspaniała willa, teraz wymaga trochę pracy. Ale wewnątrz da się mieszkać, wszystko pani pokażemy.

Weszliśmy do środka, a mnie uderzył zapach stęchlizny i kurzu. Pokoje były ogromne, ale puste i zaniedbane. Ze ścian łuszczyła się farba, po kątach wisiały grube pajęczyny. W kuchni stała stara kuchenka i rozklekotany stół. Nie było mowy o żadnych luksusach, nie było nawet ciepłej wody.

– My tu rzadko bywamy, kupiliśmy to jako inwestycję – tłumaczyła prędko Jolanta, kładąc na stole plik kartek. – Tu ma pani listę rzeczy do zrobienia. To nic wielkiego. Trochę sprzątania, trzeba ogarnąć ten ogród, umyć okna, wyczyścić podłogi... Sama pani rozumie, żeby dom nie niszczał.

Spojrzałam na listę. Było tam kilkadziesiąt punktów. Od szorowania fug w zrujnowanych łazienkach, przez wyrywanie chwastów, po czyszczenie rynien i malowanie płotu. To nie była opieka nad domem. To był darmowy obóz pracy fizycznej.

– Ale ja miałam tylko pilnować domu... – wydukałam, czując, jak łzy napływają mi do oczu. – Mam sześćdziesiąt osiem lat, nie poradzę sobie z ciężkimi pracami budowlanymi i porządkowymi w takim metrażu.

– Pani Basiu, umowa to umowa. Zapewniamy pani darmowy dach nad głową w Prowansji. Za darmo nikt nic nie daje – ton pana Marka stał się nagle zimny i stanowczy. – Jutro o świcie wylatujemy. Tu są klucze, w szafce jest trochę makaronu i sosy w słoikach. Najbliższy sklep jest sześć kilometrów stąd, można dojść piechotą. Będziemy w kontakcie.

Zanim zdążyłam zaprotestować, zanim zdążyłam powiedzieć, że chcę wracać, wsiedli do samochodu i odjechali, zostawiając mnie w ciemniejącym, obcym domu pośrodku pustkowia.

Poczułam się wykorzystana

Zostałam zupełnie sama. Noc była przerażająca. Wiatr hulał przez nieszczelne okna, a w starych murach coś ciągle trzeszczało. Siedziałam w kurtce na starym fotelu, płacząc z bezsilności. Moje wymarzone wakacje życia okazały się wielkim oszustwem. Zrozumiałam, dlaczego szukali starszej, samotnej osoby ze skromnym portfelem. Wiedzieli, że nie będę miała środków, by natychmiast uciec, że utknę tu, zdana na ich łaskę, i zmuszona do pracy, za którą musieliby zapłacić majątek lokalnym robotnikom.

Następnego dnia, w świetle poranka, ruina wyglądała jeszcze gorzej. Spróbowałam zadzwonić do Jolanty, ale jej numer był niedostępny. Zostałam bez możliwości powrotu. Mój bilet był w jedną stronę, a na koncie miałam zaledwie równowartość kilkudziesięciu euro – zbyt mało, by kupić nowy bilet do Polski, opłacić dojazd na dworzec i przeżyć podróż. Nie brałam pod uwagę żadnego czarnego scenariusza.

Przez pierwsze dni próbowałam wykonywać prace z listy, łudząc się, że jeśli będę posłuszna, może mi pomogą. Szorowałam kamienne posadzki na kolanach, wyrywałam kolczaste krzewy w rękawicach roboczych, nosiłam ciężkie wiadra z wodą, bo rury w łazience przeciekały. Moje dłonie stały się szorstkie, a plecy odmawiały posłuszeństwa. Zamiast spacerować po prowansalskich miasteczkach, byłam darmową służącą we własnym prywatnym koszmarze. Wieczorami padałam na materac, nie mając siły nawet na płacz.

Marzenia trzeba sprawdzać

Z każdym dniem moje przerażenie rosło. Jedzenie z szafki szybko się skończyło. Musiałam iść pieszo sześć kilometrów do najbliższego miasteczka, by kupić cokolwiek za resztki moich oszczędności. Szłam poboczem drogi, w palącym słońcu, czując się jak żebrak. Kiedy w końcu dotarłam do małego sklepiku, bariera językowa sprawiła, że nie potrafiłam nawet wytłumaczyć swojej sytuacji. Kupiłam najtańszy chleb i wracałam kolejne godziny do mojej samotni.

To był moment, w którym dotarło do mnie, jak bardzo dałam się zmanipulować. Moja naiwność i desperackie pragnienie zobaczenia kawałka świata zasłoniły mi zdrowy rozsądek. Pozwoliłam, by wykorzystali moją słabość. Nie mogłam tak dłużej żyć. Musiałam coś zrobić.

Udało mi się złapać słaby zasięg w telefonie i zadzwoniłam do mojej sąsiadki z Polski, pani Krysi. Z trudem powstrzymując łzy, opowiedziałam jej o wszystkim. O oszustwie, o zrujnowanym domu, o braku pieniędzy i strachu. Krysia, złota kobieta, nie wahała się ani chwili. Pożyczyła pieniądze, poszła na dworzec w moim mieście i kupiła mi bilet powrotny przez internet, przesyłając zdjęcie z potwierdzeniem potwierdzenie na mój telefon.

Kiedy nadszedł dzień wyjazdu, po prostu wyszłam z tego okropnego domu. Zostawiłam klucze na rozklekotanym stole obok listy niewykonalnych zadań. Szłam te sześć kilometrów na przystanek autobusowy z ciężką walizką, ale z każdym krokiem czułam, jak spada ze mnie ciężar.

Wróciłam do mojego małego, szarego mieszkania. Prowansja z moich marzeń na zawsze pozostała tylko obrazkiem w podręczniku geografii. Prawdziwa okazała się bezlitosna i okrutna, a lekcja, którą tam odebrałam, uświadomiła mi, że czasem największe niebezpieczeństwo czai się w pięknych słowach i fałszywych obietnicach ludzi, którym ufamy najbardziej.

Barbara, 68 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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