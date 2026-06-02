Od zawsze uważaliśmy się za elitę naszego osiedla. Stefan i ja bardzo ciężko pracowaliśmy, by osiągnąć pozycję, którą się cieszyliśmy. Mieliśmy piękny dom, zadbany ogród z idealnie przystrzyżonym trawnikiem i opinię pary, której wszystko w życiu wyszło. Zawsze dbaliśmy o to, by inni widzieli nasze sukcesy.

Życie na pokaz kosztuje

Gdy sąsiedzi z naprzeciwka, Kowalscy, kupili nowy samochód, my w następnym miesiącu zainwestowaliśmy w droższy model. Kiedy Nowakowie chwalili się wakacjami w Egipcie, my z dumą ogłaszaliśmy, że wybieramy się na wycieczkę dookoła Europy. Nasze życie było jednym wielkim konkursem, w którym nie wyobrażaliśmy sobie zająć drugiego miejsca. To była nasza rozrywka i nasze codzienne dążenie.

W tym roku postanowiliśmy przebić wszystkich. Od stycznia na każdym spotkaniu towarzyskim opowiadaliśmy o naszym nadchodzącym urlopie na Lazurowym Wybrzeżu. Wynajęta willa, rejsy jachtem, kolacje w ekskluzywnych restauracjach. Wszystko było zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach, a nasze oszczędności starannie odkładane na ten cel. Czułam rozpierającą mnie dumę, widząc zazdrość w oczach znajomych. Stefan z uśmiechem rozdawał rady na temat pakowania się w ciepłe kraje, choć tak naprawdę sami jeszcze tam nie byliśmy. Żyliśmy tą wizją, nakręcając się wzajemnie, nie dopuszczając do siebie myśli, że coś mogłoby pójść nie tak.

Katastrofa nadeszła nagle

Był upalny, lipcowy wieczór, zaledwie dwa tygodnie przed naszym wyjazdem. Siedziałam w salonie, przeglądając katalogi z modą plażową, gdy usłyszałam dziwny szum dobiegający z łazienki na piętrze. Zanim zdążyłam wstać, z sufitu zaczęła kapać woda. W ciągu kilku minut nasz idealny salon zamienił się w pobojowisko. Główna rura instalacji wodnej pękła w taki sposób, że zalała nie tylko łazienkę, ale i całe piętro poniżej. Zniszczenia były ogromne. Podłogi, ściany, meble na wymiar. Wszystko nadawało się do generalnego remontu.

Koszty naprawy okazały się astronomiczne. Kiedy fachowcy przedstawili nam wycenę, Stefan usiadł na mokrym dywanie i złapał się za głowę. Musieliśmy użyć wszystkich naszych oszczędności, co do grosza, włączając w to fundusze przeznaczone na wyjazd. O Lazurowym Wybrzeżu mogliśmy zapomnieć. Zostaliśmy z niczym, w zrujnowanym domu, z perspektywą tygodni spędzonych na sprzątaniu i nadzorowaniu ekipy remontowej. Najgorsza jednak nie była dla mnie strata pieniędzy, ale świadomość, że będziemy musieli przyznać się przed całym osiedlem do naszej porażki. Wyobrażałam sobie te litościwe spojrzenia i szepty za naszymi plecami.

Wpadł na genialny pomysł

– Nie możemy im powiedzieć – stwierdził Stefan pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy w kuchni, jedynym pomieszczeniu, które jako tako przetrwało zalanie.

Spojrzałam na niego z niedowierzaniem.

– A co mamy zrobić? Powiedzieć, że odwołaliśmy wyjazd, bo nagle przestało nam się podobać we Francji?

– Nie. Powiemy, że pojechaliśmy. A tak naprawdę zostaniemy tutaj.

Jego plan wydawał mi się absurdalny. Chciał, żebyśmy zamknęli się w domu na bite czternaście dni. Zaciągnęlibyśmy rolety, nie zapalalibyśmy świateł po zmroku, nie wychodzili do ogrodu. Mieliśmy udawać, że wyjechaliśmy, podczas gdy w rzeczywistości ukrywalibyśmy się we własnych czterech ścianach. Ekipę remontową mieliśmy wpuścić dopiero po rzekomym powrocie, tłumacząc, że awaria wydarzyła się tuż przed naszym przyjazdem.

Na początku protestowałam, uważałam to za szaleństwo. Ale Stefan był nieugięty. Argumentował, że nasz wizerunek jest zbyt ważny, że nie możemy pozwolić sobie na utratę twarzy. Ostatecznie uległam jego presji. Sama bałam się kompromitacji na osiedlu.

Miałam Lazurowe Wybrzeże w kuchni

Dzień naszego rzekomego wyjazdu był początkiem koszmaru. Wstaliśmy wcześnie rano, spakowaliśmy walizki, by wszystko wyglądało naturalnie w razie, gdyby ktoś patrzył przez okno, po czym schowaliśmy je do piwnicy. Zaciągnęliśmy ciężkie antywłamaniowe rolety w całym domu. Zamknęliśmy okna, by żaden dźwięk nie wydostał się na zewnątrz. Lipiec był wyjątkowo gorący, a w naszym domu, bez możliwości przewietrzenia, szybko zrobiło się nieznośnie duszno. Klimatyzacja uległa awarii podczas zalania, więc zostaliśmy skazani na pot i zaduch.

Nasza dieta składała się z tego, co udało nam się kupić i schować w spiżarni wcześniej. Były to głównie odmrażany chleb, konserwy mięsne, pasztety, makaron i suchary. Baliśmy się używać kuchenki, by zapach gotowanego jedzenia nie zdradził naszej obecności. Jedliśmy więc zimne jedzenie z puszek, siedząc w półmroku kuchni. Każdego dnia czułam, jak upał wysysa ze mnie resztki energii. Zaczęliśmy poruszać się po domu na palcach, mówiąc do siebie szeptem. Własny dom stał się dla nas więzieniem o zaostrzonym rygorze.

Dbaliśmy o pozory w mediach

Aby uwiarygodnić nasze kłamstwo, Stefan spędzał godziny w internecie, wyszukując zdjęcia z francuskiej riwiery. Następnie mozolnie je przerabiał, używając darmowych programów, by wyglądało na to, że właśnie tam jesteśmy. Regularnie wrzucał te fałszywe fotografie do mediów społecznościowych z odpowiednimi opisami.

– Zobacz, Kowalska polubiła zdjęcie z jachtu – szeptał z satysfakcją, pokazując mi ekran telefonu.

Patrzyłam na niego i nie mogłam uwierzyć, że to ten sam mężczyzna, za którego wyszłam za mąż. Zamiast rozwiązywać realne problemy, wolał żyć w iluzji. Moja frustracja rosła z każdym dniem. Zamknięcie, gorąc, okropne jedzenie i ciągły strach przed zdemaskowaniem sprawiały, że stawałam się kłębkiem nerwów. Zaczęliśmy się kłócić o drobnostki. O to, kto zjadł ostatnią puszkę kukurydzy, o to, że Stefan za głośno stąpa po podłodze, o to, że ja za bardzo narzekam.

– Moglibyśmy teraz normalnie siedzieć w ogrodzie, gdybyś nie wymyślił tego idiotycznego planu! – syknęłam pewnego popołudnia, ocierając pot z czoła.

– Sama się zgodziłaś! – odparował, zaciskając pięści. – Chciałaś uchodzić za panią na włościach, to teraz masz!

Te kłótnie, toczone wściekłym szeptem w ciemnościach, powoli zabijały nasz związek.

Poznaliśmy swoje najgorsze oblicza

Apogeum nastąpiło dziesiątego dnia naszego więzienia. Siedzieliśmy przy stole, jedząc kolejną porcję zimnej fasoli z puszki. Nagle usłyszeliśmy dzwonek do drzwi. Oboje zamarliśmy. Dzwonek zadzwonił ponownie, a potem usłyszeliśmy głos sąsiadki.

– Grażynko? Stefanie? Jesteście tam? Widziałam, jak wczoraj roleta na piętrze delikatnie się poruszyła.

Przestaliśmy oddychać. Stefan wbił we mnie przerażony wzrok. Trwało to może minutę, ale dla mnie ciągnęło się w nieskończoność. W końcu sąsiadka odeszła, mrucząc coś pod nosem o przewidzeniach. Gdy tylko upewniliśmy się, że teren jest czysty, wybuchła najgorsza awantura w naszym życiu.

Wrzucaliśmy sobie nawzajem wszystkie żale. O zepsute wakacje, o brak odpowiedzialności, o obsesję na punkcie opinii innych. Zrozumiałam wtedy, jak płytkie i pozbawione sensu było nasze dotychczasowe życie. Zbudowaliśmy je na pokaz, a gdy przyszło prawdziwe wyzwanie, nie potrafiliśmy stawić mu czoła jak dojrzali ludzie.

Od tamtej pory przestaliśmy ze sobą rozmawiać. Ostatnie cztery dni urlopu spędziliśmy w milczeniu, mijając się w korytarzach naszego domu. Gdy w końcu nadszedł dzień, w którym mogliśmy podnieść rolety i wyjść na zewnątrz, światło dzienne raziło nas w oczy. Sąsiedzi witali nas z uśmiechami, pytając o cudowne wakacje. Stefan z wymuszonym entuzjazmem opowiadał wyuczone kłamstwa, a ja stałam obok, czując jedynie pustkę. Nasz dom nadal wymagał remontu, nasze konto świeciło pustkami, ale najgorsze było to, że między nami coś bezpowrotnie się skończyło.

Grażyna, 54 lata

Historie inspirowane są prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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