Nigdy nie sądziłam, że rola matki chrzestnej sprowadzi się wyłącznie do roli chodzącego bankomatu, z którego można bezkarnie wypłacać gotówkę na żądanie. Kiedy podczas niewinnego spotkania usłyszałam wyraźną sugestię dotyczącą zawartości mojej koperty, dosłownie odjęło mi mowę. Zamiast sprzeciwić się tej jawnej niesprawiedliwości, ze strachu przed rodzinnym skandalem i odrzuceniem, zaczęłam odmawiać sobie podstawowych rzeczy, byle tylko sprostać cudzym, wygórowanym wymaganiom.

Jej słowa wgniotły mnie w ziemię

Niedzielne popołudnie zapowiadało się zupełnie zwyczajnie. Zostałam zaproszona do mojego brata Andrzeja i jego żony Sylwii na obiad. Karolek, mój chrześniak, bawił się w swoim pokoju, a my we trójkę siedzieliśmy przy stole w ich przestronnym, nowocześnie urządzonym salonie. Pachniało pieczonym mięsem i waniliowym ciastem, które Sylwia rzekomo sama upiekła, choć doskonale wiedziałam, że pochodziło z najdroższej cukierni w mieście. Moja bratowa zawsze lubiła otaczać się aurą luksusu i perfekcji.

Rozmowa naturalnie zeszła na temat zbliżającej się wielkimi krokami Pierwszej Komunii Świętej Karolka. Próbowałam włączyć się do dyskusji z entuzjazmem, opowiadając o tym, jak ten czas szybko leci i jakim mądrym chłopcem staje się mój chrześniak. Sylwia jednak szybko sprowadziła rozmowę na właściwe tory, to znaczy na kwestie finansowe i organizacyjne. Zaczęła wymieniać nazwy restauracji, w których sprawdzali terminy, opowiadać o kosztach dekoracji sali i wynajęcia profesjonalnego fotografa. Słuchałam tego z rosnącym niepokojem, bo kwoty, które padały z jej ust, przyprawiały o zawrót głowy.

– Wiesz, Michalina, wszystko teraz tak strasznie zdrożało – westchnęła teatralnie Sylwia, nakładając sobie maleńki kawałek ciasta na talerzyk. – Z Andrzejem ledwie dopinamy budżet na tę uroczystość. Chcemy, żeby Karolek miał wspomnienia na całe życie. Dlatego zrezygnowaliśmy z prezentów rzeczowych od gości. Powiedzieliśmy wszystkim, że przyjmujemy tylko gotówkę.

Kiwałam głową ze zrozumieniem, bo przecież to powszechna praktyka. Sama wolałam dać pieniądze, żeby rodzice kupili dziecku to, czego naprawdę potrzebuje. Nie spodziewałam się jednak tego, co miało nastąpić za chwilę.

– Oczywiście od dalszej rodziny nie oczekujemy cudów – kontynuowała gładko moja bratowa, wpatrując się we mnie swoim przenikliwym wzrokiem. – Ale jak wiadomo, że chrzestni to zupełnie inna kategoria. Rozmawiałam ostatnio z moją koleżanką z pracy i zgodnie stwierdziłyśmy, że teraz absolutne minimum od chrzestnego, żeby nie przynieść wstydu sobie i nam, to tysiąc złotych. Poniżej tej kwoty to wręcz nietakt przychodzić. Prawda, Andrzej?

Mój brat odchrząknął, poprawił kołnierzyk koszuli i zajął się mieszaniem herbaty, unikając mojego spojrzenia.

– No, teraz takie są realia – mruknął pod nosem.

Poczułam, jak krew odpływa mi z twarzy. Tysiąc złotych. Dla mojej bratowej, która co miesiąc kupowała nowe torebki w butikach, to mogła być kwota niemal niezauważalna. Dla mnie, pracującej w niewielkim biurze rachunkowym i wynajmującej skromną kawalerkę, to była astronomiczna suma. Chciałam coś powiedzieć. Chciałam wykrzyczeć, że to absurd, że komunia to przeżycie duchowe, a nie licytacja na najgrubszą kopertę. Zamiast tego przełknęłam tylko z trudem ślinę i wbiłam wzrok w swój kubek. Milczałam, a moje milczenie zostało odebrane jako zgoda na te absurdalne warunki.

Musiałam oszczędzać na wszystkim

Od tamtego niedzielnego obiadu moje życie zmieniło się w niekończący się ciąg wyrzeczeń. Do komunii został niecały rok, a ja musiałam zgromadzić wymaganą kwotę z mojej skromnej pensji, która po opłaceniu czynszu, rachunków i kupnie najtańszego jedzenia pozwalała mi zaledwie na przeżycie od pierwszego do pierwszego. Zaczęłam prowadzić rygorystyczny zeszyt wydatków. Każda złotówka była oglądana z dwóch stron, zanim ostatecznie opuściła mój portfel.

Zrezygnowałam z kupowania świeżego pieczywa w piekarni za rogiem. Zamiast tego kupowałam tańszy chleb w dyskoncie i mroziłam go, żeby starczył na dłużej. Przestałam kupować egzotyczne owoce, zastępując je najtańszymi warzywami korzeniowymi. Moje obiady składały się głównie z ryżu, makaronu i tanich sosów. Kiedy moje koleżanki z pracy zamawiały wspólny lunch z pobliskiego bistro, ja wyciągałam swoje plastikowe pudełko z szarą, rozgotowaną kaszą i udawałam, że przechodzę na specjalną dietę oczyszczającą. Z każdym kęsem czułam upokorzenie.

Najgorsze jednak przyszło, gdy zepsuła się moja stara pralka. Zaczęła przeciekać i głośno stukać, aż w końcu całkowicie odmówiła posłuszeństwa. Wezwany fachowiec ocenił, że naprawa jest nieopłacalna. Potrzebowałam nowego sprzętu, ale pieniądze, które miałam odłożone na tak zwaną czarną godzinę, stanowiły teraz fundusz komunijny mojego chrześniaka. Nie mogłam ich ruszyć. Zaczęłam więc prać swoje ubrania ręcznie w wannie. Moje dłonie stały się szorstkie i popękane, a kręgosłup bolał mnie od ciągłego schylania się nad krawędzią wanny.

Pewnego deszczowego poranka zauważyłam też, że moje zimowe buty coraz bardziej przepuszczają wodę. Podeszwa zaczęła się odklejać. W normalnych okolicznościach poszłabym do sklepu po nową parę, ale teraz nie wchodziło to w grę. Kupiłam tani klej w kiosku, zakleiłam dziurę i zakładałam grubsze skarpetki, modląc się, żeby nie padało. Szłam do pracy pieszo, rezygnując z biletu miesięcznego, żeby zaoszczędzić kolejne kilkadziesiąt złotych. Każdy krok w przemoczonych butach przypominał mi o słowach Sylwii. Z każdym krokiem narastał we mnie żal i ogromne poczucie niesprawiedliwości.

Dziecko wcale tego nie potrzebowało

Mimo ogromnego żalu do brata i bratowej, moje uczucia do Karolka pozostawały niezmienne. Bardzo kochałam tego małego, rezolutnego chłopca. Pewnego wolnego popołudnia postanowiłam zabrać go na spacer do pobliskiego parku. Sylwia zgodziła się z ociąganiem, twierdząc, że mają zaplanowane przymiarki garnituru, ale ostatecznie wypuściła go ze mną na dwie godziny.

Szliśmy alejkami wysypanymi drobnym żwirem, a Karolek z fascynacją opowiadał mi o swoich ulubionych bohaterach z bajek i o tym, jak zbudował wczoraj ogromną wieżę z klocków. Był taki beztroski i radosny. W pewnym momencie usiedliśmy na drewnianej ławce, żeby odpocząć.

– Ciociu, wiesz, o czym najbardziej marzę? – zapytał nagle, patrząc na mnie swoimi dużymi, brązowymi oczami.

Moje serce zamarło. Spodziewałam się usłyszeć o najnowszej konsoli do gier, drogim rowerze czy innym luksusowym sprzęcie, o którym z pewnością codziennie słyszał w swoim domu.

– O czym, kochanie? – zapytałam cicho, starając się uśmiechnąć.

– Chciałbym, żeby tata miał dla mnie więcej czasu – powiedział cicho, spuszczając wzrok na swoje małe dłonie. – Chciałbym, żebyśmy pojechali pod namiot, tak jak obiecywał rok temu. Zwykły namiot w lesie. Chciałbym piec z nim kiełbaski na ognisku, a nie ciągle słyszeć, że musi pracować, żeby zarobić na nowy samochód albo na tę wielką imprezę, której wcale nie chcę.

Patrzyłam na niego i czułam, jak do oczu napływają mi łzy. Ten mały chłopiec, wokół którego zbudowano całą tę machinę finansowych oczekiwań i społecznego prestiżu, pragnął jedynie bliskości, uwagi i prostych radości. Nie interesowały go tysiące w kopercie. Nie obchodziło go, z jakiej cukierni będzie pochodził tort, ani w jakiej restauracji odbędzie się obiad. On chciał po prostu spędzić czas ze swoimi rodzicami w sposób, który dla niego znaczył najwięcej.

– Przykro mi z powodu tej imprezy – szepnęłam, gładząc go po jasnych włosach.

– Mama mówi, że to musi być idealny dzień – westchnął Karolek. – Powiedziała, że zaprosimy dużo ludzi i wszyscy przyniosą mi prezenty. Ale ja wolałbym pójść z tobą i z tatą na długi spacer. Z tobą jest zawsze fajnie, ciociu. Nawet jak nie kupujesz mi drogich zabawek.

Jego słowa uderzyły mnie z podwójną siłą. Z jednej strony poczułam ogromne ciepło w sercu, wiedząc, że docenia naszą relację, a z drugiej strony ogarnęła mnie potworna złość na samą siebie. Zrozumiałam, że moja walka o zgromadzenie tysiąca złotych nie miała absolutnie nic wspólnego z Karolkiem. On by wolał, żebym była uśmiechnięta, wypoczęta i obecna w jego życiu. Moje wyrzeczenia, dziurawe buty i zmarznięte od ręcznego prania dłonie były tylko ofiarą złożoną na ołtarzu próżności jego matki. A ja, ze strachu przed konfliktem, pozwoliłam się wciągnąć w tę chorą grę.

Nie potrafiłam się zbuntować

Zbliżał się termin uroczystości. W końcu nadszedł dzień, w którym musiałam pójść do banku, aby wypłacić zgromadzone z takim trudem pieniądze. Stałam przed bankomatem, wpatrując się w ekran, jakby to był wyrok. Wpisałam kwotę. Maszyna zaszumiała i po chwili wypluła plik nowiutkich, szeleszczących banknotów. Wzięłam je do ręki. Tysiąc złotych. Dla jednych to zaledwie niewielki wydatek, dla mnie – miesiące odmawiania sobie jedzenia, ciepła i godności.

Wieczorem w swoim mieszkaniu przygotowałam specjalną kartkę z życzeniami, którą wybrałam z dużą starannością. Napisałam w niej od serca kilka słów o miłości, wsparciu i byciu dobrym człowiekiem. Potem wsunęłam banknoty do środka. Koperta wydawała się absurdalnie lekka w stosunku do ciężaru, jaki niosła dla mnie przez ostatnie miesiące. Zakleiłam ją starannie, przejeżdżając palcem po brzegach.

Dzień komunii był dokładnie taki, jakiego można było się spodziewać po Sylwii. Pełen przepychu, sztucznych uśmiechów i ukrytej licytacji między członkami rodziny. Restauracja była przystrojona w setki białych kwiatów, stoły uginały się od wymyślnych potraw, których nazw nawet nie potrafiłam wymówić. Mój brat biegał między gośćmi w swoim drogim garniturze, starając się wyglądać na zrelaksowanego gospodarza, choć na jego czole widać było kropelki potu z napięcia.

Kiedy nadszedł moment wręczania prezentów, ustawiłam się w kolejce. Sylwia stała tuż obok Karolka, bacznie obserwując każdą przekazywaną kopertę z uśmiechem, który nie sięgał jej oczu. Podeszłam do chrześniaka, przytuliłam go mocno i szepnęłam mu do ucha, że jestem z niego bardzo dumna. Oddał uścisk z autentyczną radością. Następnie, zgodnie z oczekiwaniami, wręczyłam kopertę Sylwii, która natychmiast dyskretnie sprawdziła palcami jej grubość, po czym schowała ją do specjalnego, ozdobnego pudełka.

Osiągnęłam to, co było ode mnie wymagane

– Dziękujemy, Michalina – powiedziała moja bratowa z perfekcyjnym, wyuczonym uśmiechem. – Wiedziałam, że na ciebie zawsze można liczyć.

Spojrzałam w jej oczy i zobaczyłam w nich jedynie kalkulację. Zrozumiałam, że w tamtym momencie kupiłam sobie u niej chwilowy spokój i miano „właściwej” ciotki. Osiągnęłam to, co było ode mnie wymagane. Uniknęłam skandalu, obgadywania za plecami i łatki biednej krewnej, która nie potrafi stanąć na wysokości zadania.

Wracałam do domu z pustym portfelem, świadoma tego, że jutro znów będę musiała prać ubrania w wannie i zastanawiać się, jak doczekać do kolejnej wypłaty jedząc ryż z jabłkami. Czułam jednak coś jeszcze gorszego niż pustka na koncie. Czułam ogromne zmęczenie samą sobą. Zawiodłam siebie. Pozwoliłam, by strach przed oceną innych odebrał mi zdrowy rozsądek i prawo do asertywności. Spełniłam oczekiwania bratowej, włożyłam do koperty równe tysiąc złotych, ale wraz z tymi pieniędzmi oddałam jej kawałek własnego szacunku do siebie. I tej straty nie zrekompensuje mi już żaden uśmiech ani żadna elegancka uroczystość.

Michalina, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

