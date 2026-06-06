Las za oknem szumiał spokojnie, kołysząc do snu ukryte w nim ptaki. Stałam przy ogromnym oknie ekskluzywnego apartamentu, patrząc w gęstwinę drzew. Wybrałam ten hotel na naszą piętnastą rocznicę ślubu ze względu na jego odosobnienie i niezwykły spokój. Zawsze marzyliśmy o chwili tylko dla siebie, z dala od zgiełku miasta, obowiązków i niekończących się spraw do załatwienia. Michał miał dojechać wieczorem, prosto po ważnym spotkaniu biznesowym. Wszystko było przygotowane. Na stole czekała elegancka kolacja, a w tle cicho grała nasza ulubiona muzyka, ta sama, przy której tańczyliśmy nasz pierwszy taniec.

Miał być tu lada chwila

Spojrzałam na zegarek. Dochodziła dwudziesta. Michał powinien być tu już godzinę temu, ale znając jego podejście do pracy, spodziewałam się drobnego opóźnienia. Zawsze był pochłonięty swoimi projektami, a ja przez te wszystkie lata nauczyłam się cierpliwości. Wierzyłam, że to wszystko ma sens, że budujemy naszą wspólną przyszłość krok po kroku. Uśmiechnęłam się do własnych myśli, poprawiając zwiewną, szmaragdową sukienkę, którą kupiłam specjalnie na ten wieczór. Czułam się w niej wyjątkowo, a w głowie układałam słowa, którymi chciałam mu podziękować za te wszystkie wspólne lata.

Z każdym kwadransem jednak cisza w pokoju stawała się coraz bardziej przytłaczająca. Podeszłam do stołu i bezmyślnie przestawiłam wazon z kwiatami. Mój telefon leżał obok, milczący i obojętny. Próbowałam do niego dzwonić wcześniej, ale za każdym razem włączała się poczta głosowa. Tłumaczyłam to sobie zasięgiem, w końcu byliśmy w samym środku lasu, choć przecież hotelowe połączenie z internetem działało bez zarzutu.

Chciałam spełnić nasze marzenie

Czekając, zaczęłam wspominać nasze początki. Poznaliśmy się jeszcze na studiach. Byliśmy pełni nadziei, z głowami pełnymi wielkich planów. Michał zawsze powtarzał, że pewnego dnia zabierze mnie w podróż życia na Lazurowe Wybrzeże, gdzie wynajmiemy małą willę z widokiem na morze. To było nasze największe, najskrytsze marzenie, które odkładaliśmy z roku na rok. Zawsze było coś ważniejszego. Nowa praca, remont mieszkania, potem kupno domu. Obiecywaliśmy sobie, że kiedyś przyjdzie na to czas.

Może właśnie dlatego ten wieczór miał być tak wyjątkowy. Chciałam mu wręczyć małe pudełko, w którym schowałam dwa bilety lotnicze. Postanowiłam, że nie będziemy dłużej czekać. Zaoszczędziłam odpowiednią kwotę i zaplanowałam każdy szczegół naszej wycieczki marzeń. Wyobrażałam sobie jego zaskoczenie i radość, gdy otworzy prezent. Myślałam o tym, jak rzuci mi się na szyję i powie, że to najlepsza niespodzianka w jego życiu.

Upływający czas zaczął budzić we mnie niepokój. Wybiła dwudziesta pierwsza. Podeszłam do okna, próbując dostrzec światła reflektorów na podjeździe, ale na zewnątrz panował już całkowity mrok. Wyciągnęłam telefon po raz kolejny. Wciąż żadnej wiadomości, żadnego nieodebranego połączenia. Zaczęłam się martwić, czy nic mu się nie stało na drodze. Trasa przez las bywała zdradliwa, zwłaszcza po zmroku.

– Odbierz, proszę cię, odbierz – wyszeptałam do siebie, wybierając jego numer po raz piąty.

Znowu usłyszałam tylko bezduszny głos automatu. Moja wyobraźnia zaczęła podsuwać mi najgorsze scenariusze. Może miał wypadek? Może powinnam zadzwonić na policję albo do szpitala? Próbowałam jednak zachować resztki rozsądku. Michał często wyciszał telefon podczas spotkań i po prostu zapominał włączyć dźwięk. Musiałam czekać.

Jedno zdjęcie zmieniło wszystko

Było dziesięć po dwudziestej drugiej, kiedy ekran mojego telefonu nagle rozbłysnął. Serce zabiło mi mocniej z ulgi. Szybko chwyciłam urządzenie, spodziewając się wiadomości z przeprosinami i informacją, że jest już na parkingu. To, co zobaczyłam, sprawiło, że czas się zatrzymał.

To nie była zwykła wiadomość tekstowa. To było zdjęcie. Fotografia, która z każdą sekundą wypalała się w mojej pamięci, niszcząc wszystko, w co do tej pory wierzyłam. Na zdjęciu widniał taras z białego kamienia, skąpany w popołudniowym słońcu. W tle rozpościerało się lazurowe morze, dokładnie takie, o jakim marzyliśmy przez całe życie. Ale to nie widok przykuł moją uwagę.

Na pierwszym planie znajdował się Michał. Uśmiechał się szeroko, w sposób, jakiego nie widziałam u niego od lat. Wyglądał na młodszego, pełnego energii i życia. Obejmował kobietę. Była ode mnie młodsza, o długich, ciemnych włosach rozwianych przez morską bryzę. Wtulała się w niego z ufnością i radością, a on trzymał ją tak, jakby była całym jego światem.

Patrzyłam na ten obraz, nie mogąc złapać tchu. Moje dłonie zaczęły drżeć, a ekran telefonu rozmazywał się przed oczami. Pod zdjęciem znajdował się krótki, przerażająco chłodny tekst: „Przepraszam, że robię to w ten sposób. Nie przyjadę. Znalazłem swoje szczęście i zaczynam tu nowe życie. Proszę, nie dzwoń.”

Nie mogłam uwierzyć w te słowa. Zaczynam nowe życie. Znalazłem swoje szczęście. W miejscu naszych wspólnych marzeń, z inną kobietą. W dniu naszej piętnastej rocznicy ślubu. To nie był sen, to nie była pomyłka. To była brutalna rzeczywistość, która wdarła się do mojego idealnie zaplanowanego wieczoru, burząc fundamenty całego mojego świata.

Wybudziłam się z iluzji

Upuściłam telefon na miękki dywan. Nogi odmówiły mi posłuszeństwa, więc po prostu osunęłam się na podłogę, chowając twarz w dłoniach. Nie płakałam. Byłam w zbyt głębokim szoku, by wylać z siebie choćby jedną łzę. Czułam jedynie ogromną, paraliżującą pustkę w klatce piersiowej.

Zaczęłam analizować ostatnie miesiące. Zawsze był zajęty, zawsze wyjeżdżał w delegacje, zawsze miał ważne projekty, o których nie chciał rozmawiać w domu. Tłumaczył, że robi to dla nas, dla naszej przyszłości. A ja mu wierzyłam. Wierzyłam w każde jego słowo, w każdy powód, dla którego spędzaliśmy ze sobą coraz mniej czasu. Byłam tak zapatrzona w naszą piętnastą rocznicę, tak skupiona na przygotowaniu niespodzianki, że nie zauważyłam, jak on wymyka się z mojego życia.

Oszukał mnie w najgorszy możliwy sposób. Nie miał odwagi stanąć ze mną twarzą w twarz i powiedzieć prawdy. Wybrał moment, w którym byłam najbardziej bezbronna, czekając na niego w pięknej sukience, z biletami lotniczymi w ozdobnym pudełku. Pudełku, które teraz wydawało się najsmutniejszym przedmiotem na świecie.

Siedziałam na podłodze przez długie godziny. Kolacja wystygła, muzyka dawno przestała grać, a za oknem zaczęło świtać. Jasne promienie słońca nieśmiało przedzierały się przez korony drzew, oświetlając mój pusty apartament. Wtedy wreszcie poczułam, jak po policzku spływa mi łza. Pierwsza z wielu, które miały nadejść. Ale wraz z tym płaczem przyszło też dziwne uczucie jasności.

Podniosłam się powoli, czując chłód na skórze. Podeszłam do stołu, wzięłam do ręki małe pudełko z biletami i wrzuciłam je do kosza. Nie miały już żadnego znaczenia. Moje życie z Michałem dobiegło końca, a to zdjęcie było ostatecznym potwierdzeniem, że przez ostatnie lata kochałam kogoś, kto już dawno przestał istnieć.

Zaczęłam pakować swoją walizkę. Składałam rzeczy metodycznie, z dziwnym, mechanicznym spokojem. Nie chciałam tu zostać ani minuty dłużej. Każdy element tego pokoju krzyczał o mojej naiwności. Wychodząc z apartamentu, nie spojrzałam za siebie. Szłam korytarzem hotelu, słysząc jedynie stukot własnych obcasów. Wsiadłam do samochodu i odpaliłam silnik.

Droga powrotna przez las była cicha i pusta. Wiem, że czeka mnie trudny czas. Wiem, że będę musiała zbudować swoje życie na nowo, od podstaw. Ale po raz pierwszy od bardzo dawna wiedziałam też coś jeszcze. Moje marzenia nie należały do niego. Francuskie wybrzeże wciąż tam jest, a ja mam przed sobą całą resztę życia, by je zobaczyć. Tym razem na własnych zasadach.

Joanna, 41 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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