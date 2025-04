Capitalny Sylwester z gwiazdami! „Przekręt (nie)doskonały” na dużej scenie, a „Pomalu, a jeszcze raz” gościnnie w kinie Elektronik!

Teatr Capitol, jak co roku, zaprasza na jedyny w swoim rodzaju Wieczór Sylwestrowy. Widzowie maja okazję świętować nadejście Nowego Roku w doborowym towarzystwie gwiazd. Znani i lubiani aktorzy rozpoczną z widzami sylwestrowe szaleństwo gwarantując dobrą zabawę podczas spektakli: „Przekręt (nie)doskonały, czyli kto widział pannę Flint?” oraz „Pomalu, a jeszcze raz”.

Nowa intrygująca komedia, budząca salwy śmiechu sztuka „Przekręt (nie)doskonały”, rozpocznie się o godz. 18:00.

Ten jedyny w roku wieczór można spędzić z popularnymi aktorami: Joanną Moro, Rafałem Cieszyńskim, Michałem Pielą, Bogdanem Kalusem, Mają Bohosiewicz oraz Dorotą Nowakowską. Tym razem spektakl będzie tłumaczony na język angielski. Wszyscy goście z zagranicy mogą więc rozważyć spędzenie tego ostatniego dnia w roku w polskim teatrze. Na widzów czeka poczęstunek oraz kieliszka wina.

W związku z niesamowitą popularnością spektaklu „Pomalu, a jeszcze raz!”, Teatr Capitol zdecydował się wystawić tę sztukę w sylwestrowy wieczór w zaprzyjaźnionym Kinie Elektronik. Hanna Śleszyńska, Olga Bończyk, Krzysztof Tyniec oraz Igor Sebo serdecznie zapraszają na przywitanie Nowego Roku właśnie z nimi! Po spektaklu, tuż przed północą, widzowie mają niesamowitą okazję wznieść noworoczny toast razem z aktorami. Lampka wina oraz poczęstunek to nie jedyne atrakcje tego wieczoru. Ta noc dla niektórych będzie bardzo miłą niespodzianką. Na gości czekają nagrody, które można zdobyć w noworocznym konkursie.

„Przekręt (nie)doskonały, czyli kto widział pannę Flint?

To smakowity kąsek dla wielbicieli komedii. Poszukiwanie sposobów na zwiększenie zysków może prowadzić do wielu zaskakujących zdarzeń. Zwłaszcza, gdy metody na pomnożenie pieniędzy nie do końca są uczciwe. Co może się wydarzyć, gdy przekręt wyjdzie na jaw? Kto jest przyzwoity, a kto oszukuje? I kim właściwie w tej intrydze jest Panna Flint?

Obsada:

Joanna MORO

Rafał CIESZYŃSKI

Michał PIELA

Bogdan KALUS

Maja BOHOSIEWICZ

Dorota NOWAKOWSKA

"Pomalu, a jeszcze raz"

Akcja tej polsko-czeskiej komedii rozgrywa się w teatrze. Teatr podglądamy od kulis, w trakcie przygotowań do premiery, nad którą zawisła niespodziewana katastrofa – umiera odtwórca jednej z głównych ról. Kryzys poważny, nie ma się z czego śmiać, wydaje się, że premiera się nie odbędzie. A jednak, cudem znajduje się kandydat na zastępstwo. Wszystko byłoby dobrze, tylko że jest on …Słowakiem z Pragi. Lekki, inteligentny humor łączy się z lirycznymi piosenkami. Komedia omyłek językowych, obyczajowych, z dystansem i mądrze żartuje ze stereotypów narodowych. Jeśli to, co dzieje się na scenie może zdarzyć się również w rzeczywistości – a znawcy tematu twierdzą, że to całkiem prawdopodobne – nie pozostaje nam nic innego, jak uwierzyć, że w teatrze może zdarzyć się wszystko!

Obsada:

Hanna ŚLESZYŃSKA

Olga BOŃCZYK

Krzysztof TYNIEC

Igor SEBO



