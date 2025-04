Na długo przed „Sukcesją”, „Grą o tron” czy „Rodziną Soprano” miliony telewidzów zachwycały się polskim serialem, w którym bohaterski inżynier zmagał się z problemami rodzinno-budowlanymi i przemierzał Warszawę słynnym maluchem. Pół wieku po emisji pilota „Czterdziestolatka” Stefan Karwowski, jego maluch, żona Madzia, Maliniak i Kobieta Pracująca powracają – jako bohaterowie spektaklu! Czy Stefan odkryje w sobie talent wokalny?

Co łączy Kobietę Pracującą i inżyniera? Kim tak naprawdę jest Maliniak?

W inspirowanym serialem Jerzego Gruzy i Krzysztofa Teodora Toeplitza nowym, odcinku pojawią się odpowiedzi na te i inne pytania, ukryte w tekstach nowych piosenek i szlagierów PRL.

Niemal pół wieku od premiery pierwszego odcinka „40-latek” okazuje się serialem wciąż aktualnym, nie tylko z powodu wiecznych korków na (prze)budowanej Trasie Łazienkowskiej. Inżynier Karwowski – polski everyman - zmaga się z licznymi wzorcami „głowy rodziny”, którym musi – we własnym mniemaniu – sprostać. Jak poradzić sobie z presją oczekiwań, które niesie ze sobą życie w Warszawie? Czego możemy nauczyć się dzisiaj od Karwowskiego i jego świata? Czy umiemy tworzyć społeczności przyjaciół i sąsiadów nie tylko na portalach społecznościowych?

fot. 40 latek w teatrze Rampa/Marek Zimakiewicz

Zapraszamy na szaloną, muzyczną podróż w czasie

Podczas spektaklu przeniesiemy się znów do epoki pożyczanych od sąsiadów szklanek cukru, nawoływań na obiad niosących się między blokami i nie zakłóconego telefonami komórkowymi życia wokół trzepaka. Spektakl „Czterdziestolatek” to okazja, by wrócić do czasów dzieciństwa, zabrać tam młode pokolenie i pokazać mu świat bez Internetu. Świat, w którym życie rodzinne i sąsiedzkie było główną rozrywką a ludzie spędzali ze sobą czas w realu. I nigdy się nie nudzili!”

Scenariusz inspirowany oryginalnym scenariuszem serialu „40-latek” Jerzego Gruzy i Krzysztofa T. Toeplitza: Joanna Drozda

Reżyseria, teksty piosenek: Joanna Drozda

Muzyka i aranżacje: Michał Łaszewicz

Choreografia: Karolina Garbacik

Scenografia i Kostiumy: Łukasz Błażejewski

Obsada:

Marcin Januszkiewicz/Modest Ruciński

Arkadiusz Brykalski/Konrad Marszałek

Anna Mierzwa

Joanna Drozda/Natalia Kujawa

Krzysztof Godlewski

Piotr Furman

Kamila Boruta-Marszałek

Dominika Łakomska

Brygida Turowska

Robert Tondera

Mikołaj Wachowski/Tymon Kasa

Zdjęcia: Marek Zimakiewicz

Bilety dostępne na stronie: https://teatr-rampa.pl/spektakl/40-latek/

fot. 40 latek w Teatrze Rampa/Marek Zimakiewicz

