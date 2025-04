Spektakl "Skrzypek na Dachu" obchodzi w tym roku swoją 50. rocznicę. Po raz pierwszy wystawiony był 22 września 1964 roku na Broadwayu. Dla uczczenia tej znaczącej daty w najbliższy weekend w Teatrze Żydowskim w Warszawie będzie można zobaczyć cieszącą się olbrzymim powodzeniem klasyczną inscenizację "Skrzypka na Dachu" w reżyserii Jana Szurmieja. W bohaterów wcielą się aktorzy z zespołu Teatru Żydowskiego.



Musical, który urzeka muzyką i fabułą

Musical „Skrzypek na dachu” przemawia do publiczności na całym świecie zarówno przez swoją warstwę muzyczną jak i temat zawierający uniwersalne humanistyczne przesłanie. Za kanwę libretta posłużyła powieść Szołema Alejchema "Dzieje Tewjego Mleczarza".



Wzruszająca historia z polityką w tle

Akcja rozgrywa się w 1905 r. w Anatewce, małym miasteczku na terenie Rosji carskiej, gdzie obok siebie żyją dwie społeczności – żydowska i rosyjska. Obie usilnie starają się nie wchodzić sobie w drogę. Historyczne tło akcji nawiązuje do rodzącego się komunizmu, rewolucji 1905 roku, a w finale do masowej emigracji ludności żydowskiej.



Akcja spektaklu "Skrzypek na Dachu"

Tytułowy Tewje jest ubogim mleczarzem, obarczonym pięcioma córkami, które chce wydać za mąż. One jednak nie zgadzają się z propozycjami swatki i szukają związków opartych na miłości. Tewje raz po raz staje przed wyborem, co jest ważniejsze: życie zgodnie z tradycją czy szczęście córek. Tymczasem do Anatewki dociera wiadomość o konieczności opuszczenia przez wszystkich Żydów miasteczka...



