Wszystkich oczekujących podanej na tacy namiętności w tym filmie uprzedzamy: nie o to tu chodzi. To film o życiu, nie o miłości, jednak pokazuje on wymiar chwytania życia zmysłami. Scena tanga skupia uwagę, każdy ruch dłoni niewidomego bohatera trzymającego w ramionach piękną kobietę. Z początku płochliwą, później wyczuwającą rytm i poddającą się każdemu ruchowi dyktowanemu przez Franka Slade'a...