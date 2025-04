Becikowe to zawsze jakaś forma pomocy finansowej dla młodych rodziców. Do tej pory była to jednorazowa kwota w wysokości 1000 zł. Kiedy becikowe zostało wprowadzone, obejmowało wszystkich rodziców, bez względu na ich status finansowy. Od 2012 roku becikowe mogli otrzymać tylko ci rodzice, którzy spełniali określone kryterium dochodowe. Teraz jednak zmiany idą w drugim kierunku. Becikowe ma być dla wszystkich i to dużo wyższe. Jakie?

Becikowe 2016

Państwo stara się różnymi sposobami zachęcić Polaków do prokreacji. Niż demograficzny ciągle się powiększa i za jakiś czas może to stanowić poważny problem. W związku z tym zarządzono, że zamiast jednorazowego becikowego, młodzi rodzice będą otrzymywać świadczenie rodzicielskie przez rok w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc.

Jak otrzymać nowe becikowe?

Młodzi rodzice mają 3 miesiące od dnia narodzin dziecka na zgłoszenie się do ZUS-u w celu otrzymania świadczenia. Mogą ubiegać się o nie także rodzice, którzy przysposobili dziecko. Nowe prawo wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, ale nie znaczy to, że tylko na dzieci urodzone po tej dacie będzie można pobierać świadczenie rodzicielskie. Otrzymają je także rodzice, których dzieci urodziły się w 2015 roku, a w styczniu 2016 będą miały mniej niż 12 miesięcy. Wówczas rodzice będą mogli pobierać nowe becikowe do momentu, gdy dziecko osiągnie rok.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać świadczenie?

Nie ma żadnego ograniczenia dochodowego. Jedynymi niezbędnymi dokumentami do przedłożenia są:

akt urodzenia dziecka;

wniosek o przyznanie świadczenia

Dla kogo przewidziane jest nowe becikowe?

Jest to forma pomocy materialnej dla rodziców, którym nie należy się zasiłek macierzyński z tytułu posiadania umowy o pracę lub prowadzenia działalności gospodarczej, czyli dla bezrobotnych, studentów, osób pracujących na umowy zlecenie lub o dzieło.

Natomiast w przypadku zasiłków macierzyńskich postanowiono, że nie mogą być one również niższe niż 1000 zł miesięcznie, nawet, gdy tyle należy się w związku z otrzymywanymi dochodami. Dla tych rodziców kwota najniższego zasiłku zostanie podniesiona do 1000 zł.

