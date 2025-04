Niektóre dokumenty można wyrzucić właściwie od razu, inne z kolei należy przechowywać latami, a czasami nawet przez całe życie. To bardzo ważne, by pilnować tych terminów, żeby później w razie jakiejkolwiek kontroli np. z urzędu skarbowego, nie mieć kłopotów z powodu zaginionego ważnego dokumentu. Podpowiadamy, co jak długo należy przechowywać.

Jak długo przechowywać dokumenty?

Dokumenty należy przechowywać przez cały okres ich ważności, jednak można podzielić je na kilka kategorii w zależności od czasu przetrzymywania:

Do miesiąca – paragony. Być może będziesz chciała jednak zwrócić dany produkt, a bez dokumentu potwierdzającego zakup może być to utrudnione.

– paragony. Być może będziesz chciała jednak zwrócić dany produkt, a bez dokumentu potwierdzającego zakup może być to utrudnione. 2 lata – paragony będące podstawą reklamacji oraz gwarancje. Musisz zawsze jednak zwracać uwagę na to, czy przypadkiem dany produkt nie jest objęty gwarancją dłuższą niż dwa lata. Wówczas należy trzymać dany paragon aż do terminu jej upłynięcia.

– paragony będące podstawą reklamacji oraz gwarancje. Musisz zawsze jednak zwracać uwagę na to, czy przypadkiem dany produkt nie jest objęty gwarancją dłuższą niż dwa lata. Wówczas należy trzymać dany paragon aż do terminu jej upłynięcia. 3 lata – książeczki czynszowe, dowody opłat faktur za gaz, energię, rachunków za telefon, internet itp.

– książeczki czynszowe, dowody opłat faktur za gaz, energię, rachunków za telefon, internet itp. Powyżej 3 lat – umowy najmu mieszkania, kredytowe oraz wszystko, co wiąże domownika z inną firmą czy podmiotem na dłuższy okres.

– umowy najmu mieszkania, kredytowe oraz wszystko, co wiąże domownika z inną firmą czy podmiotem na dłuższy okres. Zawsze – dokumenty, które są niezbędne przez całe życie: metryki chrztu, akty ślubu, świadectwa ukończenia szkół, świadectwa pracy.

Na podstawie materiałów prasowych Wiewiórka.pl