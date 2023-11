Metody przedłużania rzęs: 6 najpopularniejszych technik

fot. Adobe Stock, marinafrost

Nie każda z nas została obdarzona podkręconymi, grubymi i maksymalnie długimi rzęsami. Z pomocą jednak przychodzą salony kosmetyczne, które oferują nam zabieg przedłużania, który spełni nasze marzenia.

Ceny zabiegów uzależnione są od metody, renomy salonu, doświadczenia stylistki oraz rodzaju rzęs. Do wyboru mamy rzęsy jedwabne (gładkie i lśniące); rzęsy mink (matowe, najwierniej imitują naturalne włoski); rzęsy naturalne (pozyskiwane z włosia norek syberyjskich) oraz kaszmirowe — mają intensywny kolor, są delikatne i miękkie.

Odkryj najpopularniejsze metody przedłużania rzęs i wybierz najlepszą dla siebie.

Jeśli zależy ci na jednorazowym efekcie (np. na ślub, wesele, imprezę), świetnym rozwiązaniem są sztuczne rzęsy na pasku. Są łatwe w aplikacji, trwałe, tanie i łatwo dostępne — kupisz je w każdej drogerii, a ceny zaczynają się już od 10 zł. Możesz wybrać klasyczne czarne lub bardziej wymyślne np. piórka, brokatowe lub w kolorach tęczy.

Inną, tymczasową opcją są kępki sztucznych rzęs. Zapewniają subtelniejszy, bardziej naturalny efekt. Tak samo, jak sztuczne rzęsy na pasku — kupisz je w większość drogerii.

Ta technika polega na przedłużeniu rzęs tylko w zewnętrznym kąciku oka, dzięki czemu spojrzenie staje się wyraźniejsze i delikatnie podkreślone. Trzeba jednak pamiętać o prawidłowym dobraniu długości i stopnia podkręcenia sztucznej rzęsy, bo tylko wtedy uzyskuje się naturalny efekt.

Metoda nie jest polecana dla posiadaczek bardzo krótkich rzęs - efekt będzie bardzo nienaturalny. Najlepiej wówczas byłoby przedłużyć całość, zaczynając od krótszych rozmiarów w wewnętrznym kąciku, a kończąc na dłuższych – w zewnętrznym.

Metoda przedłużania rzęs 1:1 polega na tym, że na jedną naturalną rzęsę przypada jeden syntetyczny włosek. Daje najbardziej naturalne efekty. Do każdego oka stylistka podchodzi indywidualnie, dobiera odpowiednią grubość i długość. Utrzymują się ok. 6-8 tygodni.

Te na pozór niezrozumiałe schematy nie oznaczają nic innego, jak tylko liczbę sztucznych rzęs doklejanych do pojedynczej naturalnej: 2:1 (metoda 2D) - dwie sztuczne rzęsy do jednej naturalnej, 3:1 (metoda 3D) - trzy sztuczne rzęsy do jednej naturalnej, 4:1 (metoda 24) - cztery rzęsy do jednej naturalnej.

Metoda polecana jest kobietom o bardzo rzadkich rzęsach, u innych niestety efekt może być przerysowany. Dodatkowo kępki rzęs nie pracują dobrze z naturalnym włoskiem i nie układają się stopniowo tak, jak przewidziała to natura. Zaletą metod 2D, 3D, 4D jest dość szybki czas ich aplikacji, w porównaniu z metodą 1:1. Efekty mogą utrzymywać się nawet do 2 miesięcy.

Przedłużanie rzęs metodą Kim Camellia (efekt Kim Kardashian) istnieje od niedawna. Wykorzystuje się tutaj metodą ząbkową. Przykleja się w niej rzęsy w trzech różnych długościach, między którymi jest 2 mm różnicy. Efekt jest spektakularny, ale zdecydowanie nie jest to metoda dla minimalistek.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.12.2019 r.

