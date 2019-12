Pielęgnacja rzęs to zespół czynności mających na celu utrzymanie ich w dobrej kondycji. Składa się na to regularne używanie odżywki lub olejku rycynowego, umiejętne nakładanie tuszu do rzęs i odpowiedni demakijaż. Jest to bardzo ważna, bo nieprawidłowe wykonanie tych czynności może je znacznie osłabić.