Cienie pod oczami - przyczyny i jak się ich pozbyć?

Cienie pod oczami nie oznaczają jedynie nieprzespanej nocy. Sporo zależy od uwarunkowań genetycznych, prowadzonego trybu życia i odpowiednio dobranej pielęgnacji.

Cienie pod oczami - przyczyny

Skóra wokół oczu jest wyjątkowo cienka i wrażliwa, ponieważ posiada bardzo małą ilość komórek tłuszczowych. Odznacza się również brakiem gruczołów łojowych, tym samym narażona jest szczególnie na powstawanie zmarszczek, sińców oraz obrzęków.

nieprzespana noc,

stres,

predyspozycje genetyczne,

odwodnienie organizmu,

proces starzenia się skóry, która wraz z wiekiem staje się coraz cieńsza - znajdujące się pod nią naczynia krwionośne są bardziej widoczne,

palenie papierosów i nadużywanie alkoholu.

Czasami sińcom pod oczami towarzyszą także opuchnięte powieki, co oznacza, że musimy uporać się z dodatkowym, o wiele trudniejszym do wyeliminowania problemem.

Należy pamiętać, że cienie pod oczami mogą stanowić objaw choroby np. zaburzeń w pracy nerek, wątroby, tarczycy czy nieprawidłowej gospodarki hormonalnej. Mogą też być wywołane przez alergię. Gdy wykluczysz wszystkie powyższe przyczyny z listy, warto skonsultować się z lekarzem.



Domowe sposoby na cienie pod oczami

Nasze mamy i babcie musiały sobie radzić bez specjalnych kosmetyków, a nierzadko miały piękniejszą cerę niż my dzisiaj. Warto korzystać z ich rad dotyczących pielęgnacji skóry.

1. Okłady z ogórka

Najpopularniejsza i najprostsza metoda radzenia sobie z cieniami pod oczami. Woda z ogórka, dzięki zawartości kwasu askorbinowego i kwasu kawowego ma niesamowite właściwości - nie tylko rozjaśnia cienie pod oczami, ale również zmniejsza opuchliznę. Przed nałożeniem plasterków na oczy, warto włożyć je na 10 minut do lodówki - chłód spotęguje działanie okładu.

2. Okłady z zielonej herbaty

Zielona herbata to jedna z najcenniejszych substancji na kosmetycznym rynku. Ma niezliczoną ilość zastosowań - w tym świetnie radzi sobie z sińcami. Możesz użyć herbaty w torebkach albo nasączyć naparem waciki kosmetyczne.

3. Okłady z jabłka

Jabłko ma silniejsze działanie rozjaśniające niż cytryna. Zawiera kwas taninowy, który wykazuje silnie działanie antyoksydacyjne. Nałóż je pod oczy w postaci plasterków albo papki z miąższu i trzymaj przez 20-30 minut.

4. Napar z pietruszki

Do jego wykonania wystarczy jeden pęczek natki. Zalej go dwiema szklankami wrzątku i odstaw na kilka godzin. Po tym czasie przecedź przez gazę do szklanego naczynia i przechowuj w lodówce. Stosuj jako tonik lub rób z niego kompresy.

5. Wody chabrowa

Do jej zrobienia potrzebujesz litra wody oraz 20-30 g ususzonych chabrów. Ugotuj wodę i zalej nią suszone kwiaty. Po wystygnięciu przecedź napar przez gazę do szklanego naczynia i przechowuj w lodówce.

Najlepiej stosować ją jako zimne okłady na oczy - zamroź ją w woreczkach do lodu i masuj nimi zmęczone oczy.

Odpowiednie kosmetyki

Domowe sposoby radzenia sobie z cieniami pod oczami warto wspomóc gotowymi kosmetykami. Krem pod oczy powinien być obowiązkowym punktem pielęgnacji kobiet pod 25. roku życia.

Krem delikatnie wklepuj palcami zaczynając od zewnętrznego kącika. Po wchłonięciu się kosmetyku, możesz wykonać odprężający masaż, najlepiej z wykorzystaniem wałka jadeitowego lub kwarcowego.

Warto sięgnąć również po płatki żelowe pod oczy np. te ze złotem lub z kwasem hialuronowym. Faktycznie rozjaśniają cienie pod oczami i świetnie sprawdzają się przed wszystkimi ważnymi imprezami.

Jak zamaskować cienie od oczami?

Cienie pod oczami wcale nie muszą mieć fioletowego zabarwienia. O wiele częściej przybierają kolor brązowy, szary czy żółty. Chyba nikogo nie zaskoczy fakt, że z tym problemem najlepiej radzą sobie korektory dedykowane tej partii skóry.

Do zakamuflowania każdego koloru cieni, przeznaczony jest inny kolor korektora - dobieraj je kontrastowo - kolory leżące po przeciwnych stronach w kole barw niwelują się nawzajem.

cienie fioletowe - żółty korektor

cienie brązowe - różowy korektor

cienie żółte -fioletowy korektor

Popularna jest również technika maskowania cieni pod oczami czerwoną szminką, ale działa wyłącznie na sińce w kolorze brązowym.

