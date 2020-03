fot. Adobe Stock

Wałek jadeitowy to obecnie przedmiot pożądania kobiet na cały świecie. Ten urodowy gadżet może być wykonany właśnie z jadeitu (ten jest najpopularniejszy), ale także z kryształu górskiego, różowego kwarcu czy ametystu.

Wałek z jadeitu do twarzy może się wydawać urodową nowinką, lecz wcale nią nie jest. Masażery do twarzy są znane w medycynie chińskiej od setek lat. Moda na nie właśnie ogarnęła cały świat, docierając również do Polski.

Efekty stosowania wałka jadeitowego

Działanie rollera z jadeitu jest bardzo szerokie. Przede wszystkim, dzięki odpowiednio wykonanemu masażowi, następuje poprawa mikrokrążenia krwi, a to powoduje szereg korzyści dla zdrowia i wyglądu skóry. Zostaje ona odpowiednio ukrwiona, dzięki czemu staje się bardziej promienna. Ten gadżet idealnie sprawdzi się w przypadku kobiet, które zmagają się z szarą i zmęczoną cerą. Ale to nie wszystko.

Masaż wałkiem jadeitowym da również efekt w postaci zmniejszenia opuchlizny i cieni pod oczami (polecamy wypróbować po całonocnej imprezie!). Kobiety chwalą go również za działanie przeciwzmarszczkowe. Regularnie wykonywany masaż wygładza i spłyca zmarszczki.

Jaka jest największa zaleta jego stosowania? Używa się go na suchą skórę, bez jakikolwiek kosmetyków. Jedynie w przypadku skóry suchej zaleca się, by użyć ulubionego olejku do twarzy. Dobrze jest wcześniej schłodzić wałek, np. trzymając go w lodówce. Masaż chłodnym rollerem świetnie sprawdzi się szczególnie, jeśli zależy nam na usunięciu lekkiej opuchlizny i oznak zmęczenia.



Jak zrobić masaż wałkiem jadeitowym?

Masaż rollerem do twarzy należy wykonywać minimum co 2-3 dni, ale można także codziennie. Skuteczność jego działania gwarantuje jedynie regularnie stosowanie. Przed każdy użyciem wałek warto oczyścić z ewentualnych zabrudzeń, które mogą się na nim osadzać. Jest to szczególnie ważne w przypadku cer z tendencją do powstawania niedoskonałości.

Masaż wałkiem jadeitowym krok po kroku:

Masaż warto zacząć od szyi, przesuwając roller od środka na boki. Pozwoli to ujędrnić i wygładzić skórę w tej okolicy. Następny krok to masaż podbródka, który również wykonywany jest w ten sposób. Kolejny etap to rollowanie policzków. Masażer przesuwa się od nosa na zewnątrz twarzy w kierunku skroni. Później warto pomasować również nos, rollując go w kierunku od czubka po nasadę, wydłużając ruch na środek czoła. Następny etap to masaż okolic oczu . Tutaj należy zachować szczególną ostrożność. Roller przesuwa się bardzo delikatnie od wewnętrznych do zewnętrznych kącików oczu. Masaż należy wykonać zarówno na dolnej, jak i górnej powiece. Kolejny krok to masaż czoła. Na tej części twarzy obowiązuje zasada rollowania od środka na zewnątrz.

Wałek jadeitowy - cena

Wałek wykonany z jadeitu kosztuje średnio od 60 do nawet 200 złotych. Kupisz go m.in. w drogeriach internetowych.

