Pielęgnacja twarzy to zbiór zasad, które pomagają w prawidłowy sposób dbać o skórę twarzy. Podpowiadamy, jak nakładać serum, wykonywać demakijaż i oczyszczanie. Znamy sprawdzone triki, dzięki którym skóra jest gładka, jędrna i promienna. Wyjaśniamy, jakie składniki powinny znaleźć się w kosmetykach do pielęgnacji. Pielęgnacja twarzy to klucz do zdrowej, świetlistej cery. Sprawdź, jak zadbać o pielęgnację twarzy w każdym wieku! Poznaj najlepsze metody pielęgnacji cery w wieku 20, 30, 40 i 50 lat! Dowiedz się jak dobrać idealny krem do cery i do wieku, jak zrobić zdrowy demakijaż, jak zadbać o cerę z wrażliwą, naczynkową czy suchą i jakich częstych błędów powinnaś unikać, by mieć piękną cerę!