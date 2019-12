Bakuchiol w kosmetykach - jak działa i czy warto go stosować?

fot. Adobe Stock

Bakuchiol to botaniczny odpowiednik retinolu - ma takie samo dobroczynne działanie, ale nie powoduje podrażnień i jest lepiej tolerowany przez skórę wrażliwą. Ideał?

Czym jest bakuchiol?

Bakuchiol to związek chemiczny pozyskiwany z roślin z gatunku Psoralea corylifolia (Babći) i Otholobium pubescens. Rosną one w Azji, Afryce oraz Europie Środkowej. Ma podobną strukturę do retinolu i wykazuje niemal identyczne działanie.

Bakuchiol, podobnie jak retinol, oddziałuje na głębsze warstwy skóry. Od wieków wykorzystywany był w medycynie chińskiej i indyjskiej jako środek przeciwzapalny pomagający w leczeniu różnych chorób skóry.

Właściwości bakuchiolu

W przeciwieństwie do retinolu nie wywołuje pieczenia i zaczerwienienia. Przyspiesza cykl odnowy komórkowej, przywraca elastyczność skóry, a w dodatku wykazuje wysoką skuteczność w leczeniu trądziku i minimalizowaniu niedoskonałości skóry.

Bakuchiol jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, w tym nawet tych wrażliwych. Mogą go stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią. Jest bezpieczny również latem.

zwalcza przyspieszające starzenie się skóry wolne rodniki,

hamuje wzrost bakterii odpowiedzialnych za powstanie trądziku,

ma działanie złuszczające, skóra staje się po nim rozświetlona i gładka,

reguluje produkcję sebum,

zmniejsza widoczność przebarwień i zapobiega powstawaniu nowym,

zapobiega powstawaniu zaskórników,

spowalnia procesy niszczenia włókiem elastyny i kolagenu, dzięki czemu opóźnia wiotczenie skóry.

Kosmetyki z bakuchiolem dostępne na polskim rynku

Bakuchiol nie jest jeszcze powszechnie wykorzystywanym składnikiem, ale liczba kosmetyków z nim dostępnych stale rośnie.

Kojący krem przeciwzmarszczkowy Bandi, cena 89 zł

Krem redukuje przesuszenia i podrażnienia, wykazuje również silne działanie przeciwzmarszczkowe. Wzmacnia barierę naskórkową oraz stymuluje odnowę komórkową - zmniejsza szorstkość, spłyca zmarszczki, wygładza, nawilża oraz ujędrnia cerę.

Ocena: Plus za ekologiczne składniki i starannie przemyślany skład.

Skład: Aqua, Tripelargonin, Lactobacillus/Arundinaria Gigantea Ferment Filtrate, Butyrospermum Parkii Butter (Shea Butter), Cocos Nucifera Oil, Propanediol, Glyceryl Stearate, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Trehalose, Cetearyl Alcohol, Polymnia Sonchifolia Root Juice, Bakuchiol, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Lactobacillus, Maltodextrin, Sodium Stearoyl Glutamate, Caesalpinia Spinosa Gum, Xanthan Gum, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol.

Płatki do twarzy reface, Indeed Labs, cena 119 zł

Płatki mają za zadanie spłycać drobne linie i zmarszczki, ujednolicać nierówny koloryt skóry i wygładzać jej strukturę. Bakuchiol został dodatkowo wsparty niacynamidem, dzięki czemu jeszcze lepiej radzi sobie z normalizacją wydzielanego sebum i ma silniejsze działanie przeciwtrądzikowe.

Ocena: Duży plus za niacynamid i bakuchiol wysoko w składzie.

Skład: Aqua, Niacinamide, Caprylyl/Capryl Glucoside, Bakuchiol, Hydroxyacetophenone, Phenoxyethanol, Allantoin, Heptyl Glucoside, Sodium Benzoate, Sodium Cocoyl Glutamate, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Glyceryl Caprylate, Polyglyceryl 6 Oleate, Disodium Edta, Sodium Hydroxide, Sodium Surfactin, Heptanol.

Serum do twarzy, Esito, cena 119 zł za 30 ml

Bazą kosmetyku jest kompozycja olejów roślinnych, które zapobiegają utracie wody i zmiękczają warstwę rogową naskórka. Serum wzbogacone zostało witaminą C, ekstraktem z jeżówki purpurowej oraz kompleksem z wyciągiem z korzenia imbiru i alpinii lekarskiej, które są jednymi z najlepszych naturalnych składników przeciwstarzeniowych.

Ocena: Przyjemny naturalny produkt, ale bakuchiol jest dość nisko w składzie. Dobre na początek przygody z tym składnikiem.

Skład: Macadamia Ternifolia Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Rosa Canina Fruit Oil, Squalane, Brassica Campestris Seed Oil, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Parfum, Tocopherol, Bakuchiol, Zingiber Officinale Root Extract, Alpinia Officinarum Root Extract, Echinacea Angustifolia Extract.

