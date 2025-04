Olej karanja to znane ajurwedyjskie lekarstwo, które znakomicie sprawdza się w pielęgnacji skóry i włosów. Ma bursztynowo-brązowy kolor, gęstą konsystencję i nie nadaje się do spożycia. Jest tłoczony na zimno z nasion liściastego drzewa Pongamia Glabra, które rośnie w m.in. Indiach, Chinach, Malezji, Japonii oraz Australii. Znany także jako olej pongamia, hongę, pungai, kanuga.

Olej karanja działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i przeciwgrzybiczo. Bogaty jest w kwasy tłuszczowe (kwas oleinowy, kwas linolowy, kwas eikozenowy, kwas stearynowy, kwas linolenowy) oraz we flawonoidy (karanjin, pongamol, diketon) wykazujące działanie antyoksydacyjne i chroniące przed promieniami UV.

Olej karanja ze względu na właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze pomocny jest w leczeniu trądziku oraz różnego rodzaju stanów zapalnych skóry.

Olej karanja na skórę — efekty stosowania:

łagodzi podrażnienia;

leczy trądzik;

leczy stany zapalne, takie jak egzema i łuszczyca;

przyspiesza gojenie się ran;

głęboko nawilża i odżywia;

ujędrnia i uelastycznia;

wygładza drobne zmarszczki;

hamuje procesy starzenia się skóry;

chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem UV.

Olej neem na skórę i na włosy: jak działa i jak stosować?

fot. Olej kranja w pielęgnacji/ Adobe Stock, puhhha

Olej karanja można stosować samodzielnie (niewielką ilość produktu wystarczy wmasować w skórę), sporządzić na jego bazie własne, domowe kosmetyki lub dodać do kremu/balsamu/maseczki.

Dzięki bogactwu przeciwutleniaczy oraz kwasów tłuszczowych, olej karanja doskonale wpływa na włosy, m.in. hamuje wypadanie, regeneruje, intensywnie nawilża i wygładza.

Olej karanja na włosy — efekty stosowania:

hamuje wypadanie włosów,

łagodzi swędzenie,

leczy stany zapalne skóry głowy,

nawilża skalp,

pomaga w walce z łupieżem,

wzmacnia włosy,

nawilża, nabłyszcza i wygładza włosy,

zapobiega przedwczesnemu siwieniu włosów.

Olej musztardowy na włosy: jak działa i jak go stosować?

Olej karanja można wykorzystać do zabiegu olejowania lub jako dodatek do maseczki, szamponu, lub odżywki. Ze względu na gęstą konsystencję, może obciążać cienkie włosy, dlatego warto wymieszać go z innym olejem np. olejem neem, olejem z awokado lub olejem ze słodkich migdałów. Olej karanja można stosować codziennie i do każdego rodzaju włosów.

Ze stosowania oleju karanja powinny zrezygnować kobiety w ciąży oraz karmiące piersią. Nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3. roku życia.

Olej karanja tak, jak inne ziołowe produkty może podrażniać i wywołać reakcję alergiczną, dlatego przed zastosowywaniem, należy zrobić próbę uczuleniową.

