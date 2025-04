Kwas ferulowy to pochodna kwasu cynamonowego rozpuszczalna w wodzie i etanolu. Naturalnie występuje m.in. w pszenicy, owsie, kukurydzy, orzechach, ziarnach kawy i burakach. Znaleźć go można również w korze, liściach i nasionach drzewach iglastych.

Kwas ferulowy to jeden z kwasów na twarz, silny antyoksydant, który zapobiega starzeniu się skóry zachodzącemu pod wpływem czynników zewnętrznych. Co więcej, to najlepszy przyjaciel witaminy C - gwarantujemy, że taki duet przywróci blask i jędrność twojej skórze!

Głównym zadaniem kwasu ferulowego jest naprawianie szkód wywołanych przez wolne rodniki w komórkach DNA wywołane przez czynniki zewnętrzne - promieniowanie słoneczne, stres czy zanieczyszczenia.

Kwas ferulowy - działanie:

absorbuje całkowicie promienie UVB i częściowo UVA;

stabilizuje witaminy C i E w kosmetykach oraz zwiększa ich efektywność;

łatwo i szybko wchłania się w warstwę rogową skóry;

mocno nawilża;

odbudowuje skórę pobudzając syntezę włókien kolagenowych i elastynowych;

działa kojąco i przeciwzapalnie;

zmniejsza zaczerwienienia i przebarwienia.

fot. Kwas ferulowy/ Adobe Stock, Svitlana

Kwas ferulowy wspaniale się wchłania, więc to jedna z tych substancji, która potrafi działać szybko i skutecznie.

Kwas ferulowy - efekty stosowania:



skóra staje się nawilżona;

odzyskuje jędrność, rozświetlenie i blask;

zaczerwienienia i stany zapalne stają się mniej widoczne i złagodzone;

zabezpiecza skórę przez negatywnym działaniem czynników zewnętrznych;

przebarwienia z czasem bledną, aż stają się niewidoczne;

Kwas ferulowy znajdziemy przede wszystkim w produktach do twarzy o działaniu antyoksydacyjnym i fotoochronnym, w kremach i serum przeciwzmarszczkowych, peelingach do twarzy i preparatach do skóry łojotokowej i trądzikowej.

Należy pamiętać, że kwas ferulowy potrzebuje towarzystwa alkoholu etylowego i glikolu, więc nie sprawdzi się przy bardzo suchych, wrażliwych skórach.

Serum antyoksydacyjne z witaminą C CE Ferulic, Skin Ceuticals

Serum antyoksydacyjne z witaminą C w stężeniu 15%, witaminą E i kwasem ferulowym zapewnia potrójną ochronę przed szkodliwym działaniem zewnętrznych czynników, odmładza i napina skórę. Dodatkowo hamuje procesy starzenia się skóry i stymuluje produkcję kolagenu.

Stężenie kwasu ferulowego: 0,5%.

fot. CE Ferulic serum antyoksydacyjne z witaminą C, Skin Ceuticals, cena: ok. 750 zł/materiały prasowe

Serum liposomowe FERULAC, Sesderma

Serum od marki Sesderma redukuje oznaki fotostarzenia, wyrównuje koloryt skóry, nawilża oraz przywraca cerze promienny blask. Połączenie kwasu ferulowego, floretyny oraz witamin C, E i A obudowanych w nanosomy zwiększa ich właściwości przeciwutleniające - nanosomowa technologia dostarczania składników aktywnych pozwala na ich głębsze przenikanie do skóry i jest uwalniana stopniowo.

Stężenie kwasu ferulowego: 12%.

fot. Serum liposomowe FERULAC, Sesderma, cena: ok . 200 zł/materiały prasowe

Serum antyoksydacyjne z resweratrolem i kwasem ferulowym, The Ordinary

To formuła łącząca bardzo wysokie stężenia dwóch najbardziej skutecznych i ważnych przeciwutleniaczy w pielęgnacji skóry: resweratrolu i kwasu ferulowego (resweratrol jest naturalnym fenolem pochodzenia roślinnego, ten wykorzystany w serum The Ordinary otrzymywany jest w 100% z rdestowca japońskiego).

Stężenie kwasu ferulowego: 3%

fot. Serum antyoksydacyjne z resweratrolem i kwasem ferulowym, The Ordinary, cena: 49 zł/materiały prasowe

Najlepiej codziennie i o każdej porze roku. Najpopularniejszym produktem jest serum, które obowiązkowo stosuj pod krem, zaraz po dokładnym oczyszczeniu twarzy. Te silniejsze stężenia (powyżej 5%) zarezerwuj na noc, a te od 0,5% do 3% idealnie sprawdzą się na co dzień.

Produkty o stężeniu powyżej 12% przeznaczone są do użytku profesjonalnego i powinny być stosowane pod nadzorem kosmetologa.

Kwas ferulowy zwiększa działanie innych antyoksydantów, dlatego jedną z najlepszych kombinacji jest kwas ferulowy i witamina C. Znakomite efekty uzyskasz również, łącząc go z witaminą E, kwasem hialuronowym, resweratrolem oraz retinolem.

