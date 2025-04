Olejek marchewkowy na twarz, ciało i włosy: jak działa i jak go stosować?

Olejek marchewkowy to bomba witaminowa dla skóry i włosów. Stosowany na twarz intensywnie ją nawilża, regeneruje, rozjaśnia przebarwienia oraz spłyca zmarszczki i drobne linie. Przeznaczony jest szczególnie do pielęgnacji skóry suchej, dojrzałej, z widocznymi oznakami starzenia. Włosom natomiast przywraca blask, miękkość i sprężystość. Sprawdź, jak stosować olej z marchwi i gdzie go kupić.