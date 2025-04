Kit pszczeli, zwany też propolisem, stosowany jest w medycynie naturalnej na wiele dolegliwości i wydaje się, że badania potwierdzają jego właściwości prozdrowotne. Wynikają one ze składu propolisu, który zawiera mi.in. flawonoidy, kwasy fenolowe, aromatyczne i tłuszczowe, estry, sterole, kumaryny i terpeny, a także szereg różnych witamin. Kit pszczeli na jelita najlepiej stosować w porozumieniu z lekarzem zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o leczenie istniejących już schorzeń.

Propolis można pod kontrolą lekarza przyjmować w chorobach jelit. Wynika to z właściwości kitu pszczelego, który wykazuje działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwzapalne, miejscowo znieczulające i wspomagające regenerację.

Informacje o prozdrowotnym działaniu kitu pszczelego na jelita płyną wyłącznie z badań przeprowadzanych na zwierzętach, gdyż nie prowadzono badań u ludzi. Jak można przeczytać w konkluzji przeglądu badań na ten temat z 2020 roku, „wykazano, że podawanie propolisu może być przydatne w łagodzeniu wielu aspektów klinicznych, makroskopowych i histologicznych cech zapalenia jelita grubego w modelach zwierzęcych. Skuteczność propolisu w leczeniu chorób zapalnych jelit można przypisać jego silnym przeciwutleniaczom i działaniu przeciwzapalnemu. Propolis może być również zaangażowany w korzystną modyfikację mikroflory jelitowej i poprawę funkcji bariery śluzówkowej jelit”.

Propolis na zapalenie jelita grubego

Jest jeszcze za wcześnie, aby stosować propolis rutynowo u osób zmagających się z zapaleniem jelita grubego. Jednak zaobserwowane działanie kitu pszczelego na jelita u zwierząt wskazuje na to, że ma szanse pomagać w zapaleniu jelita grubego także u ludzi. Dlatego warto rozważyć próbę jego przyjmowania wraz z odpowiednimi lekami, o ile pacjent nie jest uczulony na produkty pszczele.

Propolis na raka jelita grubego

Nie badano wpływu kitu pszczelego na przebieg raka jelita grubego. Choroba może mieć podłoże zapalne, dlatego używanie kitu pszczelego wydaje się działać raczej zapobiegawczo, a nie leczniczo w chorobie nowotworowej jelit. Brak jest jakichkolwiek informacji, jakie efekty może dawać stosowanie propolisu przy raku jelita grubego, dlatego jego ewentualne przyjmowanie przy tej chorobie należy skonsultować z lekarzem i wraz z nim ustalić sposób postępowania.

W badaniach na zwierzętach używano wodno-alkoholowego wyciągu z propolisu, czyli rodzaju nalewki właśnie. Dlatego stosowanie jej w odpowiednich ilościach teoretycznie może przynieść dobre rezultaty.

Przepis na nalewkę z propolisu:

Przygotuj 90 g kitu pszczelego, 240 ml wody, 0,9 l spirytusu 96%. Zmieszaj alkohol z wodą i taką mieszanką zalej propolis. Odstaw na ok. 3 tygodnie w ciemne i ciepłe miejsce. Raz dziennie wstrząsaj pojemnikiem z nalewką. Po tym czasie przecedź przez gazę, wlej do butelki z ciemnego szkła i przechowuj w ciemnym miejscu. Nalewka nadaje się do spożycia przez 12 miesięcy.

Najpierw należy wybrać preparat – w aptekach do wyboru są krople, tabletki, granulaty. Można też oczywiście używać nalewki domowej roboty.

Bardzo ważne jest regularne przyjmowanie kitu pszczelego na jelita – najczęściej 2-3 razy dziennie przez minimum kilka tygodni, a nawet do 3 miesięcy. Najlepiej dawkowanie i czas stosowania ustalić z lekarzem.

Uwaga! Propolis może wywołać reakcję alergiczną u osób uczulonych na produkty pszczele.

Jak długo można stosować propolis

Nie mamy żadnych informacji naukowych na temat przyjmowania propolisu – dawkowania czy też czasu stosowania kitu pszczelego na jelita. Wiadomo jednak, że propolis jest stosowany od stuleci, często stosuje się go całymi miesiącami, np. w celu wzmocnienia odporności i nie obserwuje się w tym czasie skutków ubocznych. Faktem jednak jest, że po prostu nie wiemy, jaki jest optymalny czas stosowania i czy istnieje jakaś granica, po której należałoby go odstawić.

Jak zażywać kit pszczeli na spirytusie

Kupując gotową nalewkę lub wyciąg ze spirytusu należy stosować się do wskazań z opakowania. Używając własnej nalewki, najlepiej stosować 40-60 kropli na 100 ml lekko ciepłej wody 2-3 razy dziennie.

