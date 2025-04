Kwas salicylowy to beta-hydroksykwas (BHA) należący do grupy składników zwanych salicylanami. Naturalnie występuje w korze wierzby, owocach, warzywach, przyprawach oraz ziołach. Zawierają go m.in. brzoskwinie, maliny, jeżyny, jabłka, ogórki, pomidory, cykoria, rzodkiewka, brokuły, gałka muszkatołowa, kminek, kurkuma, estragon, majeranek, oregano, tymianek, szałwia oraz rozmaryn.

Kwas salicylowy to jedyny kwas BHA stosowany w kosmetyce. Ze względu na silne właściwości przeciwbakteryjnie, przeciwzapalne, złuszczające i przeciwgrzybicze, szczególnie polecany jest do pielęgnacji cery tłustej, mieszanej i problematycznej. Jest jednym z największych wrogów trądziku.

Kwas salicylowy można znaleźć w wielu produktach do pielęgnacji skóry np. żelach oczyszczających, tonikach, maseczkach, serach i preparatach punktowych. W gabinetach kosmetycznych dostępne są również profesjonalne peelingi chemiczne, w których wykorzystuje się wyższe stężenia kwasu. Tego typu zabiegi są znakomitym wsparciem w kuracji przeciwtrądzikowej — cera po nich jest dogłębnie oczyszczona i wygładzona.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak kwas salicylowy działa na twarz, jak stosować i z czym najlepiej go łączyć.

Spis treści:

Kwas salicylowy ze względu na swoje unikalne właściwości, może wyleczyć wiele problemów związanych ze skórą — od zahamowania trądziku po rozjaśnienie przebarwień, złuszczenie martwego naskórka, zmniejszenie łojotoku i wygładzenie drobnych zmarszczek.

Kwas salicylowy na twarz — efekty:

działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie,

zapobiega wypryskom i stanom zapalnym,

rozjaśnia przebarwienia i zmiany pigmentacyjne,

wspomaga leczenie blizn,

głęboko oczyszcza pory,

zmniejsza zaskórniki,

poprawia strukturę i koloryt skóry,

wygładza drobne zmarszczki,

zmniejsza produkcję sebum,

pobudza odnowę skóry,

zwiększa skuteczność innych kosmetyków.

Chociaż kwas salicylowy jest powszechnym i dość bezpiecznym składnikiem, należy go używać ostrożnie i z umiarem, aby uniknąć podrażnień, wysuszenia i poparzenia skóry. Najlepiej zacząć od stosowania trzy razy w tygodniu, później, gdy cera się przyzwyczai, można zwiększyć częstotliwość.

Podczas kuracji, należy unikać ekspozycji na słońce, nie korzystać z solarium oraz stosować kremy z wysoką ochroną przeciwsłoneczną, minimum SPF50. Kwasu salicylowego nie można aplikować na uszkodzoną skórę.

Do domowych zabiegów, przeznaczone są kosmetyki z kwasem salicylowym mające bezpieczne, niskie stężenie (1-2%), natomiast mocniejsze preparaty, o stężeniu 20-30% są wyłącznie do użytku profesjonalnego w gabinetach kosmetycznych.

WAŻNE: Przed zastosowaniem jakichkolwiek produktów na bazie kwasu salicylowego wykonaj próbę uczuleniową.

Kwas salicylowy wysusza skórę, dlatego podczas kuracji warto sięgać po produkty silnie nawilżające, mające w składzie m.in. glicerynę, kwas hialuronowy, ceramidy oraz pantenol.

Aby uniknąć podrażnień, wysypek oraz innych zmian skórnych, nie należy łączyć kwasu salicylowego z witaminą C (obniża jej skuteczność), retinolem, kwasem glikolowym, kwasem mlekowym oraz niacynamidem.

Kwas salicylowy szczególnie polecany jest do pielęgnacji cery tłustej i mieszanej. Ostrożnie powinny go stosować osoby mające skórę suchą, wrażliwą, skłonną do egzemy — może doprowadzić do podrażnień i dodatkowo ją wysuszyć.

Kwasu salicylowego na twarz nie powinny stosować osoby:

mające alergię na aspirynę i salicylany,

z rakiem skóry,

mające otwarte rany,

stosujące izotretynoinę,

kobiety w ciąży i karmiące piersią.

