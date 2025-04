Olejek rycynowy na rzęsy: jak działa i jak prawidłowo go stosować?

Olejek rycynowy na rzęsy to niedrogi, naturalny sposób na wzmocnienie i regenerację. Dzięki niemu włoski będą grubsze, błyszczące, miękkie i mniej podatne na uszkodzenia. Pierwsze efekty są widoczne po ok. 2-3 tygodniach regularnego stosowania. Przeczytaj, jak prawidłowo go aplikować i jaki wybrać.