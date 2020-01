Marynarka w kratę z H&M kolejnym hitem Instagrama. Kosztuje 149 zł

fot. Adobe Stock

Parząc na statystyki publikowanych tekstów wyraźnie widać, że jednym z waszych ulubionych elementów garderoby są marynarki. W ostatnich tygodniach bardzo chętnie czytałyście 2 teksty: marynarka z Zary kolejnym hitem sprzedażowym marki i marynarka w kratę z H&M kolejnym hitem.

Z tego powodu postanowiłyśmy przejrzeć dokładnie ofertę popularnych sieciówek oraz media społecznościowe i znaleźć marynarkę, która w ostatnim czasie zdobywa popularność wśród klientek tej popularnej marki. Tym razem to klasyczny model w kratę, który będzie na czasie przez wiele sezonów. Jak wygląda?

Marynarka w kratę z H&M kolejnym hitem sieciówki

Beżowo-czarna marynarka o prostym kroju. Wykonana jest z miękkiej tkaniny o drapowanej powierzchni. Ma jednorzędowe zapięcie, otwarte klapy oraz kieszenie z wypustką i klapką.



fot. Materiały prasowe

Ten element garderoby będziesz mogła nosić na wiele okazji i stylizować na niezliczoną liczbę sposobów. Marynarka świetnie będzie wyglądała z dżinsami, białym topem i sportowymi butami. Jeżeli zależy ci na bardziej eleganckiej stylizacji, to zestaw ją z dopasowanymi spodniami w czarnym kolorze, golfem i botkami na obcasie. A może stawiasz na bardziej kobiecy look? Świetnie wypadnie również w duecie z dopasowaną spódnicą do połowy łydki, bieliźnianym topem i kozakami na słupku.

Jeżeli chcesz zobaczyć, jak noszą ją inne kobiety, to poniżej znajdziesz kilka fajnych inspiracji znalezionych na Instagramie.

Niestety ta elegancka i ponadczasowa marynarka nie jest dostępna w sklepach stacjonarnych. Można ją kupić jedynie w sklepie internetowym marki. Chcesz mieć ją w swojej szafie? Będziesz musiała zapłacić za nią 149,99 zł.

