Marynarka z wyprzedaży w Zarze to hit! Ma najmodniejszy kolor wiosny 2020

Co warto kupić na wyprzedaży w Zarze? Nasza propozycja to inwestowanie w ubrania, które albo są klasyczne, albo mają potencjał, by stać się hitami wiosny 2020. Proponujemy niebieską marynarkę, która doskonale wpisuje się w trendy, zarówno fasonem, jak i kolorem. Do tego jest dostępna w świetnej cenie!

Dwurzędowa marynarka z Zary w kolorze Classic Blue

Nowy wyprzedażowy hit z Zary to marynarka, która sprawdzi się na wiele okazji. Jest doskonała do pracy, będzie pasować do wielu biurowych zestawów. Ma najmodniejszy, dwurzędowy fason, który dobrze leży na każdej sylwetce. Jednak najmocniejszym akcentem jest kolor, który będzie absolutnym przebojem wiosny.

Mowa o klasycznym odcieniu niebieskiego, czyli Classic Blue, a więc kolorze, który został ogłoszony przez firmę Pantone kolorem 2020 roku. Dodatkową zaletą jest obniżona cena marynarki. Obecnie można ją kupić za 139,00 zł, przed wyprzedaż trzeba było za nią zapłacić 249,00 zł.

Uwielbiamy ten kolor z jeszcze jednego ważnego powodu. Dobrze wyglądają w nim zarówno blondynki, brunetki, jak i rudowłose. Warto mieć tę marynarkę w swojej garderobie!

