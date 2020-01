Spódnica z H&M hitem Instagrama. Kosztuje tylko 79 zł

fot. Materiały prasowe

Serca internautek skradła spódnica z aktualnej kolekcji H&M. To elegancki model o długości mini. Jego główną zaletą jest wzór w pepitkę. Ten klasyczny deseń jest jednym z najmodniejszych w tym sezonie. Sprawdź, ile trzeba zapłacić za modowy hit szwedzkiej sieciówki.

Spódnica w pepitkę z H&M

Spódniczka, którą pokochały internautki uszyta jest z przędzy bouclé z domieszką bawełny. Z przodu ma ozdobne klapki. Zapinana jest na suwak oraz ma wszyty pasek, który idealnie podkreśla talię.

Zarówno krój, jak i fason wpisują się w formalny dress code. Oznacza to, że spódnica z H&M doskonale sprawdzi się do pracy.

Model jest dostępny w rozmiarach od 32 do 48. Lepiej pospieszyć się z zakupem, bo znika z półek w zawrotnym tempie. Cena to 79,99 zł.

Jak nosić spódnicę w pepitkę? Możliwości jest mnóstwo. Jednak najmodniejszy duet to zestawienie jej z marynarką w ten sam deseń. Taki look jest idealny do biura, jeśli dobierzesz do niego białą koszulę i szpilki.

W połączeniu z t-shirtem z nadrukiem i sneakersami sprawdzi się na mniej zobowiązujące okazje. Oto inne pomysły na stylizacje ze spódnicą z pepitką. Na Instagramie jest ich mnóstwo!

