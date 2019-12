Marynarka w kratę z H&M kolejnym hitem. Kosztuje 149 zł

fot. Materiały prasowe

Od dawna wiadomo, że modne i efektowne ubrania wcale nie muszą kosztować fortuny. Coraz częściej w kolekcjach popularnych sieciówek można znaleźć perełki, które błyskawicznie stają się hitami sezonu. W ostatnim czasie pisałyśmy o spódnicy z Zary, sukience za 139 zł w groszki czy sukience w kwiaty z Reserved, które stały się popularne dzięki mediom społecznościowym. Tym razem padło na marynarkę ze świątecznej kolekcji H&M. Jak wygląda?

Marynarka w kratę z H&M hitem sezonu

Marynarka w kratę to klasyczny element garderoby, który powinien znaleźć się w szafie każdej eleganckiej kobiety. Dlaczego? To uniwersalny ciuch, który można nosić na wiele okazji. Sprawdzi się na co dzień do dżinsów i botków na płaskiej podeszwie, ale równie dobrze wypadnie w duecie z sukienką midi i klasycznymi szpilkami.



fot. Materiały prasowe

Marynarka dostępna w H&M doskonale wpisuje się aktualne trendy. Ten ponadczasowy print nie daje o sobie zapomnieć już kolejny sezon i nic nie zapowiada, żeby coś miało się zmienić. Model dostępny w popularnej sieciówce jest w biało-czerwoną kratę, ma luźny krój, sięga do połowy pupy i ma dwurzędowe zapięcie.

Obecnie możesz ją kupić w sklepie internetowych i sklepach stacjonarnych marki. Kosztuje 149,99 zł - naszym zdaniem jeszcze przed świętami rozpocznie się wyprzedaż w H&M, więc byśmy jeszcze chwilę zaczekały z zakupami.

Lubisz komplety? Do marynarki możesz dokupić dól zdobiony tym samym wzorem. W sprzedaży są luźne spodnie do kostki (129,99 zł), trapezowa spódnica midi (79,99 zł) i elastyczne spodnie podkreślające sylwetkę (59,99 zł).

