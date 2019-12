H&M to największa firma odzieżowa na świecie z siedzibą w Sztokholmie. Została założona w 1947 przez Erlinga Perssona. Początkowo oferowała jedynie kolekcję damską. Obecnie salony Hennes&Mauritz oferują odzież damską, męską, dziecięcą, akcesoria do wystroju wnętrz i kosmetyki. Motto firmy to wysoka jakość w przystępnej cenie! W sklepach dostępne są ubrania projektowane przez projektantów firmy, jak również powstałe przy współpracy z najbardziej znanymi projektantami na świecie - Stella McCartney, Victor & Rolf, Karl Lagerfeld, Sonia Rykiel, Jimmy Choo, Roberto Cavalli czy Erdem.