Sweter z Zary hitem sieci! To najmodniejszy model tej zimy

fot. Materiały prasowe

Kochamy modowe nowiki, dlatego regularnie dostarczamy Wam informacje, co warto kupić w Zarze. Ostatnio największą popularnością cieszyły się: marynarka w kratę z Zary, optycznie wyszczuplające sukienki z Zary oraz stylizacja do pracy za 149 zł. Teraz przyszła pora na absolutny hit tej zimy - ciepły sweter, który... zamaskuje niedoskonałości sylwetki.

Kardigan z Zary hitem Instagrama

Serca internautek skradł rozpinany sweter z kontrastującymi guzikami. Model pochodzi z zimowej kolekcji Zary. Trzeba za niego zapłacić 199,00 zł. Jest dostępny w rozmiarach od S do L.

W tym sezonie kardigany wróciły do łask w odświeżonej wersji. Są długie, luźne, często uszyte z dzianiny o luźnym splocie. Na topie są fasony oversize, czyli dokładnie takie, jakie najbardziej się sprawdzają w czasie chłodnych dni. Ich dodatkową zaletą jest umiejętne ukrywanie tego, czego nie chcemy pokazać światu. Taki sweter ukryje nadmiar kilogramów w okolicy bioder i ud.

Luźne swetry można nosić na wiele sposób. To rodzaj narzutki, która może być noszona na wiele stylizacji. Model z Zary świetnie skomponuje ze zwiewnymi sukienkami i kozakami, tworząc look w stylu boho.

Dobrym połączeniem będzie również zestaw z jeansami i t-shirtem. To zestaw, który będzie odpowiedni np. na spokojny weekend w domowym zaciszu. Jeśli dołożysz do tego trampki, jesteś gotowa na wypad na shopping z przyjaciółkami. Zamień trampki na skórzane botki, dołóż torebkę, a możesz iść do pracy. Prawda, że sweter z Zary to praktyczny zakup?

