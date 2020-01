Sukienki z nowej kolekcji Zary: 3 modele, które warto kupić

fot. Materiały prasowe

Sukienki z Zary zawsze cieszą się wielką popularnością. W nowej kolekcji sieciówki znalazło się wiele modeli, które zwiastują trendy na wiosnę 2020.

Z najnowszej oferty hiszpańskiej marki wytypowałyśmy 3 propozycje, które mają potencjał, by stać się hitami sprzedażowymi. Wśród nich: koszulowa sukienka skórzana, satynowa sukienka plisowana oraz garniturowy kombinezon, który wygląda jak minisukienka.

Koszulowa sukienka z ekoskóry, cena ok. 199,00 zł

Sukienki koszulowe zawładnęły trendami kilka sezonów temu. Większość z nas pokochała ten fason, ponieważ łączy w sobie elegancję z odrobiną nonszalancji. To model, który sprawdza się na wiele okazji: do pracy, na co dzień i na wieczorne wyjście.

W nowej kolekcji Zary znalazł się fenomenalny mode, który jest uszyty z ekoskóry. Krój o długości midi, z podkreśloną talią i bufiastymi rękawami jest ponadczasowy oraz - co ważne - będzie dobrze leżał niemal na każdej sylwetce.

Plisowana sukienka z satyny, cena ok. 199,00 zł

Wiele wskazuje na to, że jednym z najmodniejszych trendów wiosny 2020 będą plisy. Do tej pory hitem były plisowane spódnice, lecz obecnie plisy pojawiają się również na sukienkach, a nawet kombinezonach. Nasz wybór z nowej kolekcji Zary to sukienka w szlachetnym odcieniu różu - modnym kolorze marsala. To rewelacyjny wybór na wieczorne wyjście.

Kombinezon o kroju marynarki, cena ok. 249,00 zł

Z przodu wygląda jak sukienka, choć to kombinezon! Garniturowy krój nawiązuje do męskiej garderoby, lecz dzięki zarysowanej talii, jest bardzo kobiecy. Kołnierz z klapami, ozdobne guziki i bufiaste rękawy - to połączenie idealne.

Ten kombinezon z powodzeniem można nosić do pracy. Jeśli zestawisz go ze szpilkami i mocnym makijażem - zmieni charakter i stanie się dobrą alternatywą dla wieczorowych kreacji.

