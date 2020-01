Ta sukienka z Zary będzie hitem wiosny 2020. Jak wygląda i ile kosztuje?

fot. Materiały prasowe

Sukienki z Zary od zawsze cieszą się wielką popularnością. Noszą je kobiety na całym świecie. W ostatnich tygodniach ogromną popularnością cieszyła się m.in. czarna sukienka z Zary. Ostatnio w sukience tej popularnej sieciówki widziana była księżna Kate (zobacz więcej: Księżna Kate w sukience z Zary).

W nowej kolekcji znalazłyśmy model, który ma szanse stać się hitem wiosny 2020. Idealnie wpisuje się w trendy na nowy sezon, a do tego ma przystępną cenę. Kosztuje tylko 139 zł. Jak wygląda?

Jeansowa sukienka z Zary hitem sezonu

Mowa o sukience mini wykonanej z jasnego jeansu (bardzo hot!), który będzie idealny na wiosnę. Dodatkowy plus dajemy jej za dekolt w kształcie litery „V”, który optycznie wysmukla sylwetkę i wyraźnie zaznaczone wcięcie w talii.

Wszystkie znaki na niebie i zmieni wskazują, że ta sukienka będzie hitem nadchodzącego sezonu. Dlaczego? Te element garderoby łączy w sobie najmodniejsze tendencje - sprany denim i bufiaste rękawy, które są obecnie na czasie.

W tym kroju bardzo dobrze będą wyglądały kobiety o figurze gruszki. Wyraźnie zaznaczone rękawy pozwolą wyrównać proporcje sylwetki.

Sukienka jest dostępna w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych marki. Obecnie możesz ją kupić we wszystkich rozmiarach - od XS do XL. Jeżeli chcesz mieć ją w swojej szafie, to musisz przygotować się na wydatek rzędu 139 zł.

Zastanawiasz się, jak stylizować tę sukienkę? Możesz ją nosić z ramoneską oversize i kowbojkami. Bardzo dobrze będzie wyglądała również ze sportowymi butami i torebka listonoszką. Jeżeli zależy ci na eleganckim zestawie, to dobierz do niej klasyczne szpili i kolczyki XXL.

