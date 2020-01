3 optycznie wyszczuplające sukienki z Zary

fot. Adobe Stock

Ubrania to nasza tajemna broń. Dzięki nim jesteśmy w stanie błyskawicznie zatuszować mankamenty sylwetki lub podkreślić jej atuty. Wystarczy tylko wiedzieć, jakie fasony wybierać i jak je stylizować. Dzisiaj skupimy się na tej pierwszej grupie produktów, czyli ubraniach, a dokładniej sukienkach, które pozwolą błyskawicznie zatuszować masywne uda, szerokie biodra czy odstający brzuszek.

Już wiele razy udowodniłyście, że bardzo lubicie ubrania i dodatki z Zary. Teksty marynarka z Zary kolejnych hitem sprzedażowym marki, botki z Zary to nowy bestseller marki czy czarna sukienka robi furorę na Instagramie były przez was bardzo chętnie czytane, dlatego postanowiłyśmy przejrzeć, jakie optycznie wyszczuplające sukienki znajdziesz w ofercie tej hiszpańskiej sieciówki.

1. Koszulowa sukienka Zara, cena 199 zł

Koszulowa sukienka ma luźny krój, dzięki temu nikt nie zwróci uwagi na twoje masywne uda czy łydki. Jeżeli masz smukłą talię, to podkreśl ją cienkim paskiem. Błyskawicznym sposobem na odjęcie sobie kilku dodatkowych kilogramów jest noszenie butów na obcasie. Dlatego takie sukienki noś z kozakami na obcasie.



fot. Materiały prasowe

2. Sukienka z paskiem Zara, cena 199 zł

Sukienka paskiem na wysokości talii sprawia, że będziesz wyglądała na znacznie szczuplejszą niż jesteś w rzeczywistości. Jeżeli nie chcesz pokazywać nóg, to długość do połowy łydki jest idealna - sukienka sięga do miejsca, gdzie noga jest już dość szczupła.



fot. Materiały prasowe

3. Czarna sukienka Zara, cena 89,90 zł

Luźny krój, wyraźnie podkreślona talia i czerń, która sama w sobie optycznie wyszczupla. To sukienka dla kobiet, które mają zgrabne nogi i lubią je pokazywać. Jeżeli lubisz bawić się trendami, to możesz nosić ją jako tunikę, a na dół założysz dopasowane spodnie.

fot. Materiały prasowe

